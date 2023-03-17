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環保小夥伴站出來！挑品貝殼鈣循環洗衣2.0募資新上線
你懂得買好衣服，但你懂得如何清潔衣服、挑選洗衣精嗎？訴諸環保、永續的本地品牌「挑品picupi」去年曾推以零廢棄全循環設計為目標推出「貝殼鈣循環洗衣精」，2023年品牌繼續將在五月推出新包裝暨系列新品：「貝殼鈣循環洗衣精 / 甜橙精油 / 2,000ml家庭號」和「貝殼鈣循環洗衣萬污去漬小白瓶」，並在上市前先於募資平台「嘖嘖」上進行預購募資。
新款的「貝殼鈣循環洗衣精 / 甜橙精油 / 2,000ml家庭號」和「貝殼鈣循環洗衣萬污去漬小白瓶」，將原本透明的舊瓶變為可回收材，同時包裝也換上藍色為視覺，靈感來自愛護海洋的延伸聯想；而「貝殼鈣循環洗衣萬污去漬小白瓶」則可在實際洗衣前、先噴灑於衣物上，將污漬軟化，同時有別於去年舊版，新版整罐零件包含噴嘴裡的彈簧也由金屬改為可回收材，即便使用完成後，外包裝的紙材也可移除，將小白瓶循環再利用。
值得一提的是，「貝殼鈣循環洗衣精」2.0版是經過半年改造，相較於1.0版將可把碳排放降低24.8%，推出每年的碳排放量可減少約3.28公噸二氧化碳；目前整組「貝殼鈣循環洗衣精550ml / 甜橙精油 + 2000ml家庭號 + 450ml萬污去漬小白瓶」將自3月20日起嘖嘖上進行募資，並將持續至4月30日。也可上網查詢：https://www.zeczec.com/projects/picupi-EcoCalLaundry
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