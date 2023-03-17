快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家族傳人來台！寶璣The Art of Breguet限定店深度獻藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
本次並展出一款極複雜的B1188陀飛輪懷表與一款極簡風格、單一指針的小型徽章式懷表，呈現寶璣在簡約與複雜兩端的風格演繹。圖／Breguet提供
本次並展出一款極複雜的B1188陀飛輪懷表與一款極簡風格、單一指針的小型徽章式懷表，呈現寶璣在簡約與複雜兩端的風格演繹。圖／Breguet提供

隨著國境開放，精品產業也持續帶來新氣象。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）今日於台北101四樓都會廣場帶來「The Art of Breguet寶璣與藝術」期間限定店，四大展區除了帶來重量級複雜功能、珍稀骨董懷表，更展現了品牌創辦人寶璣先生在藝術、美學上的前衛成就。

具圓弧形外觀的「The Art of Breguet寶璣與藝術」期間限定店，從寶璣大師所發明的陀飛輪（Tourbillon）裝置得到啟發，陀飛輪不僅是高級鐘表史的聖杯級成就，分秒轉動時的美感更如旋風般雋永。

在頭兩個展區中，分別以「新創」、「美學」為兩大聚焦，透過包含像是恆定擒縱結構、降落傘避震裝置、音簧、寶璣游絲、交感字母座鐘，以致雙秒針計時碼表...等種種發明，帶人爬梳了寶璣200年來無間斷的豐沛創新能力；而寶璣留給後世的不僅有發明，更有美學上的古典傳世。包含寶璣式指針、隱藏式簽名、獨立編號璣鏤刻花面盤、寶璣數字、焊接式錶耳與錢幣飾紋的7大「新古典主義」元素，更一統今日瑞士高級製表的古典血統。

然而最令人引頸期盼的更有第三展區、品牌橫跨十五年內的「四大天王」重量級之作。其中Marine Equation Marchante 5887萬年曆陀飛輪身兼了時間等式、陀飛輪、萬年曆與一身，Classique Tourbillon Extra- Plat Automatique 5367超薄自動陀飛輪則兼容了大明火琺瑯與超薄機芯，Classique Toubillon Extra-Plat Squelette 5395超薄自動鏤空陀飛輪嘗試突破鏤空、量體與視覺的極限，壓軸之作則首推再度登台的Classique Grande Complication 5439雙陀飛輪鑽表，其表圈與表耳供鑲嵌107顆方鑽總重約30.3克拉，面盤除了鑲嵌310顆鑽石，更集結寶璣式指針、獨立編號、寶璣數字、錢幣紋於一身，堪稱閃耀、工藝與美學之大成，也是本次展出最高單價表款，訂價約2,838萬元。

「The Art of Breguet寶璣與藝術」期間限定店已從即日起開展並對公眾開放，並將持續至3月23日（四）為止，地址則位於台北101都會廣場四樓，寶璣並提供專屬導覽預約服務，可洽詢Breguet台北101旗艦店，或電洽：02-8101-8068。

陀飛輪造型為靈感啟發的展間，向品牌創辦人、寶璣大師發明的陀飛輪致敬。圖／Breguet提供
陀飛輪造型為靈感啟發的展間，向品牌創辦人、寶璣大師發明的陀飛輪致敬。圖／Breguet提供
僅以一根指針指示時間的B2008小型懷表，展現寶璣的化凡於簡。記者釋俊哲 / 攝影
僅以一根指針指示時間的B2008小型懷表，展現寶璣的化凡於簡。記者釋俊哲 / 攝影
位於台北101購物中心四樓都會廣場的「The Art of Breguet寶璣與藝術」期間限定店，帶人一窺寶璣在古典美學、研發創新、藝術性與骨董時計的風格全觀。圖／Breguet提供
位於台北101購物中心四樓都會廣場的「The Art of Breguet寶璣與藝術」期間限定店，帶人一窺寶璣在古典美學、研發創新、藝術性與骨董時計的風格全觀。圖／Breguet提供
Classique系列5377超薄自動陀飛輪腕表，508萬6,000元。圖／Breguet提供
Classique系列5377超薄自動陀飛輪腕表，508萬6,000元。圖／Breguet提供
Classique系列Grandes Complications 3358陀飛輪腕表，399萬7,000元。圖／Breguet提供
Classique系列Grandes Complications 3358陀飛輪腕表，399萬7,000元。圖／Breguet提供
Tradition 7047芝麻鍊陀飛輪腕表，594萬5,000元。圖／Breguet提供
Tradition 7047芝麻鍊陀飛輪腕表，594萬5,000元。圖／Breguet提供
Classique系列Grande Complication 5439雙陀飛輪鑲鑽腕表，2,838萬元。圖／Breguet提供
Classique系列Grande Complication 5439雙陀飛輪鑲鑽腕表，2,838萬元。圖／Breguet提供
屬於寶璣大師生前35只陀飛輪腕表之一、編號第三號的B1188，是古典美學的永恆示範。記者釋俊哲 / 攝影
屬於寶璣大師生前35只陀飛輪腕表之一、編號第三號的B1188，是古典美學的永恆示範。記者釋俊哲 / 攝影
Classique系列Toubillon Extra-Plat Squelette 5395超薄自動鏤空陀飛輪腕表，815萬8,000元。圖／Breguet提供
Classique系列Toubillon Extra-Plat Squelette 5395超薄自動鏤空陀飛輪腕表，815萬8,000元。圖／Breguet提供

台北101 品牌

延伸閱讀

他去台北101健身房踩到水漬摔倒受傷 打官司業者判賠17萬元

新北身心障礙青年赴美藝術文化交流 侯友宜授旗勉勵

深度僅7.5公里！智利外海發生「規模5.5地震」

藝術與心靈之所

相關新聞

家族傳人來台！寶璣The Art of Breguet限定店深度獻藝

隨著國境開放，精品產業也持續帶來新氣象。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）今日於台北101四樓都會廣場帶來「The Ar...

輕珠寶ARTISMI X haoshi 春日迷你特展 3月19一日限定

台灣輕珠寶品牌ARTISMI攜手知名台灣的設計師家飾品牌「haoshi」打造迷你特展，將於3月19日假知名手工甜點店Cy...

燦坤「金級省優惠」限時開跑！金級省水標章洗衣機8折起

連日來缺水抗旱、電費調漲的話題延燒不斷，中央氣象局表示，近3個月來中南部地區降雨量不到往年的4成，旱象恐還會持續一段時日...

嚐盡百味人生 康康重返起點high唱

藝人康康出道25周年，2022年底發行專輯「百味人生」並預計於今(2023) 年5月27日、6月3日舉辦同名演唱會南北開唱。日前康康為宣傳演唱會，特別悄悄回到曾經駐唱的台北知名音樂酒吧EZ5親自張貼海報，不料被歌迷發現，歌迷們立即邀請康康入內高歌，康康也大方現場獻唱他的經典快歌「快樂鳥日子」，並與大家分享他此次演唱會的喜訊。康康表示會到EZ5貼海報，是因為這裡是他北漂駐唱的起點，也是他在演唱生涯中最重要的一個地方，這裡對他來說有非常重要的意義。

閏月添壽就近買！7-ELEVEN攜手排隊名店推「豬腳禮盒」預購

今年兔年遇到農曆閏二月，民間傳統有「閏年減壽閏月添壽，吃豬腳祈福」的習俗，由出嫁的女兒在閏月結束前（3月22日至4月19...

漲價後！無印良品發布新品 推200元商品T恤只要199元

在無印良品3月宣布部分商品將在4月6日調漲之後，在3月17日發布年度新品，為對抗漲價潮，宣布推出「日日好物」選品企畫，主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦