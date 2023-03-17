家族傳人來台！寶璣The Art of Breguet限定店深度獻藝

隨著國境開放，精品產業也持續帶來新氣象。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）今日於台北101四樓都會廣場帶來「The Art of Breguet寶璣與藝術」期間限定店，四大展區除了帶來重量級複雜功能、珍稀骨董懷表，更展現了品牌創辦人寶璣先生在藝術、美學上的前衛成就。

具圓弧形外觀的「The Art of Breguet寶璣與藝術」期間限定店，從寶璣大師所發明的陀飛輪（Tourbillon）裝置得到啟發，陀飛輪不僅是高級鐘表史的聖杯級成就，分秒轉動時的美感更如旋風般雋永。

在頭兩個展區中，分別以「新創」、「美學」為兩大聚焦，透過包含像是恆定擒縱結構、降落傘避震裝置、音簧、寶璣游絲、交感字母座鐘，以致雙秒針計時碼表...等種種發明，帶人爬梳了寶璣200年來無間斷的豐沛創新能力；而寶璣留給後世的不僅有發明，更有美學上的古典傳世。包含寶璣式指針、隱藏式簽名、獨立編號璣鏤刻花面盤、寶璣數字、焊接式錶耳與錢幣飾紋的7大「新古典主義」元素，更一統今日瑞士高級製表的古典血統。

然而最令人引頸期盼的更有第三展區、品牌橫跨十五年內的「四大天王」重量級之作。其中Marine Equation Marchante 5887萬年曆陀飛輪身兼了時間等式、陀飛輪、萬年曆與一身，Classique Tourbillon Extra- Plat Automatique 5367超薄自動陀飛輪則兼容了大明火琺瑯與超薄機芯，Classique Toubillon Extra-Plat Squelette 5395超薄自動鏤空陀飛輪嘗試突破鏤空、量體與視覺的極限，壓軸之作則首推再度登台的Classique Grande Complication 5439雙陀飛輪鑽表，其表圈與表耳供鑲嵌107顆方鑽總重約30.3克拉，面盤除了鑲嵌310顆鑽石，更集結寶璣式指針、獨立編號、寶璣數字、錢幣紋於一身，堪稱閃耀、工藝與美學之大成，也是本次展出最高單價表款，訂價約2,838萬元。