輕珠寶ARTISMI X haoshi 春日迷你特展 3月19一日限定

台灣輕珠寶品牌ARTISMI攜手知名台灣的設計師家飾品牌「haoshi」打造迷你特展，將於3月19日假知名手工甜點店Cypress & Chestnut舉辦，是品牌創立5年來少有的實體活動。ARTISMI以春日繽紛花園為靈感，首度在作品中採用彩色寶石，結合品牌擅長的阿古屋海水珍珠，推出全新「Button系列」，選用孔雀石、黑瑪瑙和珍珠刻畫初生植物的綠、肥沃土壤的黑、春日薄霧的白。

「Button」英文直譯有按鈕之意，設計總監Claire以老式的按鈕開關線條為出發，用寶石象徵按鈕、金屬線條模擬機械設計，象徵「重新開始」、「啟動」；貫穿全系列的U形線條，也融入春日彩虹印象。系列共有超過20款單品，範圍包含項鍊、耳扣與最受歡迎的耳針等單品，可依個人喜好選擇不同的鑲嵌主石。除了翠綠的孔雀石、黑瑪瑙、海水珍珠，現場亦將展出運用紅色調薔薇輝石與天藍色藍紋瑪瑙的新作，以天然寶石的紋路和色彩為日常穿搭增添歡愉與開放的清新氣息。

設計總監Claire認為，美學品味不僅展現在穿搭與珠寶的配戴，也是生活美學的延伸。因此此次展出特別邀請她心中「慢經典」品牌首選家飾haoshi合作，並選在同樣流露花草療癒風格、號稱「最難訂位私宅手工甜點店」的Cypress & Chestnut舉辦。