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輕珠寶ARTISMI X haoshi 春日迷你特展 3月19一日限定

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
此次品牌挑戰鑲嵌工藝，採用全新「夾鑲」手法，以更細的金屬線條搭配更小尺寸的寶石，讓珠寶成品更為精巧。圖／ARTISMI提供
此次品牌挑戰鑲嵌工藝，採用全新「夾鑲」手法，以更細的金屬線條搭配更小尺寸的寶石，讓珠寶成品更為精巧。圖／ARTISMI提供

台灣輕珠寶品牌ARTISMI攜手知名台灣的設計師家飾品牌「haoshi」打造迷你特展，將於3月19日假知名手工甜點店Cypress & Chestnut舉辦，是品牌創立5年來少有的實體活動。ARTISMI以春日繽紛花園為靈感，首度在作品中採用彩色寶石，結合品牌擅長的阿古屋海水珍珠，推出全新「Button系列」，選用孔雀石、黑瑪瑙和珍珠刻畫初生植物的綠、肥沃土壤的黑、春日薄霧的白。

「Button」英文直譯有按鈕之意，設計總監Claire以老式的按鈕開關線條為出發，用寶石象徵按鈕、金屬線條模擬機械設計，象徵「重新開始」、「啟動」；貫穿全系列的U形線條，也融入春日彩虹印象。系列共有超過20款單品，範圍包含項鍊、耳扣與最受歡迎的耳針等單品，可依個人喜好選擇不同的鑲嵌主石。除了翠綠的孔雀石、黑瑪瑙、海水珍珠，現場亦將展出運用紅色調薔薇輝石與天藍色藍紋瑪瑙的新作，以天然寶石的紋路和色彩為日常穿搭增添歡愉與開放的清新氣息。

設計總監Claire認為，美學品味不僅展現在穿搭與珠寶的配戴，也是生活美學的延伸。因此此次展出特別邀請她心中「慢經典」品牌首選家飾haoshi合作，並選在同樣流露花草療癒風格、號稱「最難訂位私宅手工甜點店」的Cypress & Chestnut舉辦。

作品獲獎無數的haoshi，品牌名稱來自台灣口語的「好事」，創作滲透日常的藝術品，讓人感受美好的生活氛圍，特地於本次展出推出「靜物花器」，靈感汲取19世紀法國印象派畫家塞尚（Paul Cézanne）的留白概念，把水果化作白瓷花器、呈現留白與慢下來的美好。當日活動皆為免費排隊入場，優惠及現場活動詳情請洽各品牌官方網站。

「ARTISMI X haoshi 春日迷你特展」於3月19日在台北市大安區的Cypress & Chestnut手工甜點店快閃登場。記者孫曼／攝影
「ARTISMI X haoshi 春日迷你特展」於3月19日在台北市大安區的Cypress & Chestnut手工甜點店快閃登場。記者孫曼／攝影
「ARTISMI X haoshi 春日迷你特展」於3月19日在台北市大安區的Cypress & Chestnut手工甜點店快閃登場。記者孫曼／攝影
「ARTISMI X haoshi 春日迷你特展」於3月19日在台北市大安區的Cypress & Chestnut手工甜點店快閃登場。記者孫曼／攝影
薔薇石圓型耳環，4,500。圖／ARTISMI提供
薔薇石圓型耳環，4,500。圖／ARTISMI提供
輕奢藍紋瑪瑙項鍊，5,200。圖／ARTISMI提供
輕奢藍紋瑪瑙項鍊，5,200。圖／ARTISMI提供
「ARTISMI X haoshi 春日迷你特展」於3月19日在台北市大安區的Cypress & Chestnut手工甜點店快閃登場。圖／Cypress & Chestnut提供
「ARTISMI X haoshi 春日迷你特展」於3月19日在台北市大安區的Cypress & Chestnut手工甜點店快閃登場。圖／Cypress & Chestnut提供
「黑＋白」的撞色寶石款式，是市面上較少見的輕珠寶配色，不論是較為中性的T-shirt牛仔褲穿搭，或是上班族的襯衫都能夠輕鬆駕馭。圖／ARTISMI提供
「黑＋白」的撞色寶石款式，是市面上較少見的輕珠寶配色，不論是較為中性的T-shirt牛仔褲穿搭，或是上班族的襯衫都能夠輕鬆駕馭。圖／ARTISMI提供
輕奢薔薇石耳扣，3,300。圖／ARTISMI提供
輕奢薔薇石耳扣，3,300。圖／ARTISMI提供
深綠色的孔雀石低調又不過度張揚，是不容易出錯的百搭選擇。圖／ARTISMI提供
深綠色的孔雀石低調又不過度張揚，是不容易出錯的百搭選擇。圖／ARTISMI提供
鑲鑽藍紋瑪瑙耳環，2,800。圖／ARTISMI提供
鑲鑽藍紋瑪瑙耳環，2,800。圖／ARTISMI提供

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