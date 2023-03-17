燦坤「金級省優惠」限時開跑！金級省水標章洗衣機8折起

連日來缺水抗旱、電費調漲的話題延燒不斷，中央氣象局表示，近3個月來中南部地區降雨量不到往年的4成，旱象恐還會持續一段時日。通膨嚴峻外加水情吃緊，燦坤率先針對家用主力耗水家電－洗衣機推出「金級省優惠方案」，帶頭鼓勵全民舊換新具有「金級省水標章」的機種，共同抗漲抗旱。

經濟部水利署自2018年4月起實施限販售具金級省水標章的洗衣機，並預測若金級洗衣機的市占率達到全民普及，一年累積可省下的節水量將高達770萬噸。金級省水標章洗衣機平均用水15公升，較普級省水標章（20公升）省水25%；較一般型洗衣機（35公升）省水達67%。省水標章設備不僅有助節約用水，更是經過層層檢驗把關，從耗水量、洗淨性、到耐久性皆符合國家級CNS標準，隨著缺水危機持續影響，採用金級／普級省水標章產品將成為全民舊機換新機的新指標。

燦坤「金級省優惠」活動即日起至3月29日開跑，指定乾／洗衣機全館8折起，消費滿額最高還可現折2,300元。凡購買LG、TECO、SAMPO、Samsung、Panasonic、Toshiba等6大品牌指定金級洗衣機商品，燦坤獨家加碼送「500元金級省水券」，還有燦坤獨家滿額好禮3選1，指定機型消費滿3萬元就有機會帶走價值千元的贈品。

現在購買金級省水洗衣機，還能享有燦坤VVIP級尊榮安裝；活動期間至燦坤選購指定機款滿額再送5年免費延長保固，另外加購指定直式洗衣機內槽清洗加消毒優惠價1,999元，另享2年延長保固優惠。