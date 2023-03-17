PChomeThai宣布成為「NaRaYa曼谷包」台灣官方授權夥伴

NaRaYa曼谷包是許多人到泰國旅遊必買，不論自用或當作伴手禮都適合。「PChomeThai泰國購物」即日起舉辦週年慶，活動期間內購物滿3,000泰銖，即可獲得1,000泰銖的折價券，並藉由週年慶檔期正式宣布成為NaRaYa曼谷包台灣市場官方授權夥伴，將更多精彩的泰國商品帶到台灣消費者的手中。

看好泰國商品在台灣市場的發展潛力及台灣市場缺少專為泰國商品服務的電商缺口，「PChomeThai泰國購物」自2022年3月開站至今，一年以來持續受到台灣消費者的喜愛，站上回購率超過4成。

「PChomeThai泰國購物」提供只賣正品、全站中文、台幣付款、快速發貨平均5至7天到貨等一系列優質服務，為台灣消費者帶來全新便捷的海外購物體驗，大幅提高跨境電商的服務水平。站上有超過5千種各式泰國商品，銷售前5名的類別分別為食品、日用、香氛、設計及美妝，熱門銷售的果乾、海苔、泰奶、魷魚片等零食類商品超過1千種。此次再與泰國熱門品牌NaRaYa曼谷包攜手，宣布成為NaRaYa曼谷包台灣市場官方授權夥伴，讓台灣消費者不僅可以確保買到NaRaYa正品，並將與泰國同步持續更新當季最新款式和各種獨家優惠。