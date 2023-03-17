失眠嗎？317世界睡眠日 專家教正確選枕頭才能睡得好

今天3月17日就是世界睡眠日，但面對生活壓力，其實越來越多人面對失眠，根據台灣睡眠醫學學會2022年的國人睡眠調查所示，高達19.5%的民眾對自身的睡眠品質感到不滿意，其中想要睡得好，枕頭更是影響睡眠的重要關鍵，但到底枕頭該怎麼選呢？專業的日比家族針對四種材質枕頭進行分析。

羽絨枕是許多人的最愛，可以釋放頭部壓力，讓肩頸放鬆，蓬鬆度是其中的關鍵，因為絨毛為球狀且富含天然油脂，不容易糾結成塊，長期使用回彈性佳，還能有良好的吸濕透氣性，其中羽絨含量越高的羽絨枕蓬鬆度越好、觸感也越加柔軟，但相對的支撐力就越低；羽毛含量高的羽絨枕支撐性較好，但觸感則比較硬、比較高。

而記憶枕也是當紅，具有特殊的溫感塑形性與低反彈性，其中溫感塑形性，讓記憶枕貼近肌膚時擁有較軟的觸感，完整的包覆貼合頭部與頸部的空隙，而沒有感應到體溫部位則是原有的硬度，用來支撐頭部的重量；低反彈性可以提供頸椎完整的支撐功能，讓頸部平均承擔頭部壓力。

而乳膠枕是取自天然橡膠樹切割樹皮後所取得的樹脂，不會斷裂與變形，且具有高彈性與支撐性、固定性佳且永不變形，同時具有矯正功能及向下支撐效果，能提供人體頭部頸椎貼適的支撐，還能自動通風透氣，有著良好散熱性。