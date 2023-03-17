全聯春遊祭祖商品5折起 買福利熊商品滿額抽熱氣球雙人旅
最近天氣太適合出遊，加上近期有許多民眾陸續提前祭祖掃墓，全聯福利中心宣布自即日起開跑「春遊祭祖」檔期活動，不論是祭拜需要的生鮮蔬果、罐頭、飲品，還是各式野餐所需餅乾、飲料、輕食等商品，甚至連掃墓需要的好幫手等，通通祭出指定商品全聯價5折起，來全聯一站備齊免煩惱。沒時間採買的民眾，全聯小時達外送同享店內單品同價。除了祭出商品優惠外，全聯還推出加碼活動，福利卡友購買生活誌「春遊祭祖」主題DM商品單筆每滿300元，只要登錄就可抽老先覺或潮味決限量500元商品券。
另外，為歡慶全聯25週年，「全民超市」吉祥物福利熊化身小小店員推出第二代限量變裝絨毛玩偶，甚至曾造成粉絲搶購的「水果探險隊水果箱」也加入新朋友「芭樂狗」與「旺來狗」，準備全員出動陪伴大小朋友一起度過春天療癒生活。即日起只要到門市使用100福利點就能加價換購，各店數量有限，換完為止。即日起至4月20日期間福利卡友購買福利熊授權商品單筆每滿100元，還可登錄抽「天際航空熱氣球自由飛2人體驗組」（市價18,000元，共6名）或義大遊樂世界全年護照1張（市價3,600元，共10名）。
「PXGo!全聯線上購」於即日起針對「分批取貨」推出4大檔期優惠：「春遊祭祖」線上獨享專區商品單筆滿600元贈300福利點；「春天購物節」購買指定類別商品（保健營養、零食飲料等）單筆滿500元回饋6.5%福利點；「新客優惠」首次購買分批取的會員贈送50福利點及50元預購折價券；「春の麵包賞」指定活動日挑戰最低價，阪急麵包換算每個只要22元。「小時達」同步推出限時3天「317想一起折200元」活動，整單滿1,200元即可現折200元；「隔日達」則從今日起舉辦品類天天閃購日，餐廚、家電、保健、家庭日用各項商品通通優惠5折起，最高再享折抵300元，另3月20日至3月26日期間還推出春遊加碼優惠回饋週，期間於「隔日達」購買箱購與商品各1件，符合回饋資格的會員即享500福利點。
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