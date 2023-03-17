全聯春遊祭祖商品5折起 買福利熊商品滿額抽熱氣球雙人旅

最近天氣太適合出遊，加上近期有許多民眾陸續提前祭祖掃墓，全聯福利中心宣布自即日起開跑「春遊祭祖」檔期活動，不論是祭拜需要的生鮮蔬果、罐頭、飲品，還是各式野餐所需餅乾、飲料、輕食等商品，甚至連掃墓需要的好幫手等，通通祭出指定商品全聯價5折起，來全聯一站備齊免煩惱。沒時間採買的民眾，全聯小時達外送同享店內單品同價。除了祭出商品優惠外，全聯還推出加碼活動，福利卡友購買生活誌「春遊祭祖」主題DM商品單筆每滿300元，只要登錄就可抽老先覺或潮味決限量500元商品券。

另外，為歡慶全聯25週年，「全民超市」吉祥物福利熊化身小小店員推出第二代限量變裝絨毛玩偶，甚至曾造成粉絲搶購的「水果探險隊水果箱」也加入新朋友「芭樂狗」與「旺來狗」，準備全員出動陪伴大小朋友一起度過春天療癒生活。即日起只要到門市使用100福利點就能加價換購，各店數量有限，換完為止。即日起至4月20日期間福利卡友購買福利熊授權商品單筆每滿100元，還可登錄抽「天際航空熱氣球自由飛2人體驗組」（市價18,000元，共6名）或義大遊樂世界全年護照1張（市價3,600元，共10名）。