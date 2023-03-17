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嚐盡百味人生 康康重返起點high唱

聯合新聞網／ 聯合數位文創
康康為宣傳演唱會，至過往常駐唱的音樂酒吧EZ5張貼海報。圖 / 聯合數位文創 提供
康康為宣傳演唱會，至過往常駐唱的音樂酒吧EZ5張貼海報。圖 / 聯合數位文創 提供

藝人康康出道25周年，2022年底發行專輯「百味人生」並預計於今(2023) 年5月27日、6月3日舉辦同名演唱會南北開唱。日前康康為宣傳演唱會，特別悄悄回到駐唱的台北知名音樂酒吧EZ5親自張貼海報，不料被歌迷發現，歌迷們立即邀請康康入內高歌，康康也大方現場獻唱他的經典快歌「快樂鳥日子」，並與大家分享他此次演唱會的喜訊。康康表示會到EZ5貼海報，是因為這裡是他北漂駐唱的起點，也是他在演唱生涯中最重要的一個地方，這裡對他來說有非常重要的意義，而EZ5也義氣相挺協助推票，即日起於EZ5現場拿康康演唱會DM，就能掃QR Code購買康康演唱會門票。

康康在音樂酒吧喜宣布夏天將舉辦北高巡迴演唱會。圖 / 聯合數位文創 提供
康康在音樂酒吧喜宣布夏天將舉辦北高巡迴演唱會。圖 / 聯合數位文創 提供

康康表示，出道至今嚐盡人生百態，有酸甜也有苦辣，回到EZ5宣傳除了提醒自己莫忘初衷，也捐贈公益門票招待清寒學童看台北場演唱會，希望能回饋社會。另外還邀請6對佳偶去看高雄場演唱會，因為那天正好是他結婚12周年紀念日，希望搭配新歌「幸福100年」的演唱，跟大家分享幸福的感覺。同時也預告台北、高雄都會找嘉賓助陣。

距離演唱會還有三個月，康康與團隊已積極進行第一次團練。圖 / 聯合數位文創 提供
距離演唱會還有三個月，康康與團隊已積極進行第一次團練。圖 / 聯合數位文創 提供

「百味人生」演唱會可說是濃縮了康康演藝生涯中的全部菁華，不論是大家琅琅上口的康式情歌，還是精采絕倫的百變模仿秀，另外還能聽見此次新專輯中新曲及翻唱經典，用真誠的歌聲唱盡喜樂悲歡，絕對讓歌迷們值回票價。三月第一週康康即進行了第一次的演唱會團練，他透露演唱會曲目挑選相當不容易「耳熟能詳的一定要，自己特別喜歡的歌也不想放棄，只好多編幾首組曲。」排練後康康也表示：「第一次排練的感覺還不錯，離演唱會還有三個多月，會把狀況調整到最好。」


2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會

時間 / 地點：2023/5/27（六）高雄流行音樂中心 海音館

　　　　　 2023/6/3（六）台北流行音樂中心 表演廳

主辦單位：聯合數位文創

節目製作：回浪製作

共同贊助：yoxi

贊助單位：meiji 台灣明治食品

售票通路：udn售票網（ https://reurl.cc/jllqQ1

客服專線：(02) 2649-1688 (每日9:00~18:00)

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