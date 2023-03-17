濕蒜、乾蒜辛辣度有別 農糧署教你這樣保存

每年春季大蒜採收季，農村可見曬大蒜的特殊景象。為什麼要曬大蒜？農糧署臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文解惑，不論濕蒜、乾蒜，都是風味佳品質優的國產好蒜。

「濕蒜、乾蒜」是什麼？農糧署說，濕蒜指剛從田間採收的大蒜，通常於產地和傳統市場販售，外表鱗皮較濕且較難剝除，水分含量較高，口感也較為辛辣。因為較容易發芽或發霉，通常會經1個月日曬或10-20天烘乾，以延長保存期限。

已經過曝曬或乾燥者稱為乾蒜。鱗皮通常略翹且易脫落，水分含量較低，味道也較為柔和，適合各式料理使用，或做為蒜頭醋、蒜頭酒。買回家後建議可以網袋懸掛陰涼通風處，避免密封或冷藏，可保存約6個月。