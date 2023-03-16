陳嵐舒用春天蔬菜串連法式經典 芃卓春季週末套餐登場

春天的腳步到來，芃卓（le beaujour）廚藝總監陳嵐舒以當令鮮蔬為針、取微苦回甘風味為線，推出春季全新週末套餐「曖曖沐春．Season Delights」，在餐桌上勾勒出滿漾青草香氣與季節綠意的春日情景。套餐即日起限定週末午晚餐時段供應（午餐12:00～14:00、晚餐18:00～20:30），每套餐價格訂為3,980元+10%。

遵循廚藝總監陳嵐舒「以春天蔬菜主題來串連」法式經典的思路，餐廳主廚江丕禮（Pili）對比冬季套餐技法，本季增加醃漬、發酵、炭炙等手法演繹，「每道菜裡都有些冬天元素，但也要慢慢轉變成春天，漸進式帶入春天食材。技法上會帶入更多酸味跟清新香氣的呈現。」

陳嵐舒透過第一道「羊奶冰沙」引領為風味楔子，「以新鮮羊奶酪微酸的乳香點題，再以發酵後的山苦瓜與早摘的青綠橄欖油，打成帶有花香的油醬澆淋其上；濃郁鹹鮮的腐乳、鹹蛋黃、酥脆的炸糙米，則是開胃的亮點。」

春季代表經典食材「鱈魚白子」，陳嵐舒優雅結合了經典與個人細膩風格，「簡單炙燒帶出純淨的乳香。用塊根植物菊芋做成鹹派quiche，以森林的泥土香氣來呼應白子的濃郁，一點山葵的辣嗆讓甜美更具層次；Grenobloise醬汁則是重新演繹經典，將焦化奶油拌入檸檬、酸豆以及巴西里香草。」

「烙烤牛舌」則透過炙燒拉高陽剛滋味，「將春天的嫩芽香椿及牛至等香草與橄欖油做成青醬，香氣四溢又微甘微澀，搭配烙烤過的牛舌與櫛瓜片，帶出有些粗獷的野味。幾點甜美的松子泥、肉汁做成的凝膠，完整一道菜的平衡。」

「螯蝦」接著以華麗且深沉的多重香氣出場，「嫩脆的螯蝦搭配重新演繹的海鮮醬汁與大蒜蛋黃醬Aioli，東方的五香增添了不同的氣氛，華麗的香氣對應春天的鮮甜白蘆筍與野米。」

「玫瑰玉露鴨胸」將炙燒過的甘藍菜淋上香料鴨油，層層捲起薄荷、巴西里香草。上面層疊以鴨肝、鴨胗、野菇與肉汁燴炒的肝醬，以及炸酥的紅蔥頭。「甜美而汁水淋漓的蔬菜，搭配以無花果葉包裹著烤的玉露鴨胸，既強烈又溫潤。帶著椰子香氣的無花果葉，讓這道菜的香氣更帶有異國風情。」

最後一道甜點「青紫蘇、草莓、抹茶、馬約蘭草」，用清新的香氣及和風綠意來體現春天到來。「以時令的鮮果與碧綠青翠的色調作結，抹茶奶油醬是法式甜點風味的主幹，我們將馬約蘭草烤成乾草磨粉，做成海綿蛋糕與麻糬團子，將強烈的花香轉化為深沈的草香。一杓青紫蘇與青檸做成的冰沙，幾片鮮紅草莓，酸爽收尾。」