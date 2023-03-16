頂尖高手雲集！第13屆跳躍的愛馬仕馬術障礙賽明起登場

愛馬仕（Hermès）以製作精緻馬具起家，與GL活動公司聯合舉辦的第13屆「跳躍的愛馬仕」（SAUT HERMÈS）馬術障礙賽將於本週末在巴黎臨時大皇宮登場，比賽以最高規格打造，全球61位頂尖騎手與馬匹將連續三天進行CSI 5*等級比賽。比賽路線由西班牙籍設計師Santiago Varela Ullastres操刀， 跳躍障礙高度為1.45公尺至1.60公尺。另有20位25歲以下國際級新秀將角逐「Talents Hermès」賽事。

曾餘2010、2014年兩度在經典大獎賽（Grand Prix Hermès）奪冠的德國選手Marcus Ehning，和在2018及2019年摘下冠軍的法籍選手Simon Delestre，將於本屆將挑戰史無前例的三連冠；然而比賽現場高手雲集，勝負難料：世界排名前20的頂尖騎手中，至少12位參賽，包括當今世界排名第一、上屆大獎賽亞軍的瑞典名將Henrik von Eckermann、世界排名第五的荷蘭好手Harrie Smolders、世 界排名第七的巴西Marlon Módolo Zanotelli、和世界排名第八的德國選手Daniel Deusser。

巴黎觀眾將可為17位地主選手加油，像是近期狀況絕佳的世界排名第三Julien Épaillard、2022年大獎賽冠軍（世界排名第十）Kevin Staut。其他高手還有世界排名曾高達第二的比利時籍Jérôme Guéry、2012倫敦奧運冠軍瑞士選手Steve Guerdat、巴西選手Pedro Veniss等三位愛馬仕合作選手。這次角逐桂冠的選手有至少15位女性，包括2017年大獎賽冠軍澳洲Edwina Tops-Alexander、在國際馬聯世界盃障礙賽（FEI Jumping World CupTM）La Coruna站室內賽開季勢如破竹的瑞典選手Angelica Augustsson Zanotelli、以及比利時好手Gudrun Patteet。

今年「Talents Hermès」賽事由德國、奧地利、比利時、法國、英國、愛爾蘭、摩納哥、瑞士、瑞典和烏克蘭各派兩名25歲以下新秀出賽。上屆冠軍比利時本次派出兩位歐洲青年騎手錦標賽 （European Young Riders Championships）奪牌大將，包括連兩年披戰袍的歐洲青年賽冠軍Thibeau Spits和歐洲排名第二的Thibault Philippaerts，最為熱門。法國將奪牌希望寄託在兩位首次踏上巴黎臨時大皇冠賽場的選手Jules Orsolini 和Alice Lainé。