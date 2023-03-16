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LISA大長腿曬CELINE春夏最新包 粉嫩調比想像中更好搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2023春夏新色CELINE石灰色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，12萬5,000元。圖／CELINE提供
2023春夏新色CELINE石灰色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，12萬5,000元。圖／CELINE提供

CELINE全球品牌形象代言人、BLACKPINK成員LISA日前在社群連發美照，演繹由HEDI SLIMANE親自操刀的TRIOMPHE肩背包2023春夏新色。該包款以1970年代風格和品牌創始人CÉLINE VIPIANA設計的獨特圖案為靈感，針對現代女性日常使用而採用硬挺方形輪廓、風琴摺內層及內側拉鍊口袋，可斜揹或單肩背，搭配金色金屬鎖扣，並延伸出細節不同的子系列。

今年春夏品牌以精緻的小牛皮製作出全新的粉嫩色調，每一款包的皮革都流露著CELINE獨有的皮革質感、達到光澤度和透明感之間的平衡。LISA以花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包為藍色系的牛仔褲和海軍風短外套造型畫龍點睛，出席活動時，則以黑色亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊款配襯同色的毛料短褲裝，以材質營造深淺光影，秀出招牌大長腿。

2023春夏新色CELINE花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，12萬5,000元。
2023春夏新色CELINE花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，12萬5,000元。
CELINE鵝卵石色亮面小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，13萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE鵝卵石色亮面小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，13萬5,000元。圖／CELINE提供
LISA背CELINE亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊包。圖／CELINE提供
LISA背CELINE亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊包。圖／CELINE提供
LISA背CELINE亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊包。圖／CELINE提供
LISA背CELINE亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊包。圖／CELINE提供
CELINE淡紫色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包鎖扣細節。圖／CELINE提供
CELINE淡紫色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包鎖扣細節。圖／CELINE提供
CELINE黝黑色亮面小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，13萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE黝黑色亮面小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，13萬5,000元。圖／CELINE提供
2023春夏新色CELINE淡紫色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，12萬5,000元。圖／CELINE提供
2023春夏新色CELINE淡紫色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，12萬5,000元。圖／CELINE提供
LISA背CELINE 2023春夏新色花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
LISA背CELINE 2023春夏新色花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
CELINE北極白亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款。圖／CELINE提供
CELINE北極白亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款。圖／CELINE提供
LISA背CELINE 2023春夏最新款TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
LISA背CELINE 2023春夏最新款TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
CELINE花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包內裝細節。圖／CELINE提供
CELINE花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包內裝細節。圖／CELINE提供
CELINE黃褐色天然小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，14萬元。圖／CELINE提供
CELINE黃褐色天然小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，14萬元。圖／CELINE提供

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