LISA大長腿曬CELINE春夏最新包 粉嫩調比想像中更好搭

CELINE全球品牌形象代言人、BLACKPINK成員LISA日前在社群連發美照，演繹由HEDI SLIMANE親自操刀的TRIOMPHE肩背包2023春夏新色。該包款以1970年代風格和品牌創始人CÉLINE VIPIANA設計的獨特圖案為靈感，針對現代女性日常使用而採用硬挺方形輪廓、風琴摺內層及內側拉鍊口袋，可斜揹或單肩背，搭配金色金屬鎖扣，並延伸出細節不同的子系列。

今年春夏品牌以精緻的小牛皮製作出全新的粉嫩色調，每一款包的皮革都流露著CELINE獨有的皮革質感、達到光澤度和透明感之間的平衡。LISA以花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包為藍色系的牛仔褲和海軍風短外套造型畫龍點睛，出席活動時，則以黑色亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊款配襯同色的毛料短褲裝，以材質營造深淺光影，秀出招牌大長腿。 2023春夏新色CELINE花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，12萬5,000元。 CELINE鵝卵石色亮面小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，13萬5,000元。圖／CELINE提供 LISA背CELINE亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊包。圖／CELINE提供 LISA背CELINE亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊包。圖／CELINE提供 CELINE淡紫色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包鎖扣細節。圖／CELINE提供 CELINE黝黑色亮面小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，13萬5,000元。圖／CELINE提供 2023春夏新色CELINE淡紫色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，12萬5,000元。圖／CELINE提供 LISA背CELINE 2023春夏新色花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包。圖／CELINE提供 CELINE北極白亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款。圖／CELINE提供 LISA背CELINE 2023春夏最新款TRIOMPHE包。圖／CELINE提供 CELINE花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包內裝細節。圖／CELINE提供 CELINE黃褐色天然小牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE包款，14萬元。圖／CELINE提供