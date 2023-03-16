LISA大長腿曬CELINE春夏最新包 粉嫩調比想像中更好搭
CELINE全球品牌形象代言人、BLACKPINK成員LISA日前在社群連發美照，演繹由HEDI SLIMANE親自操刀的TRIOMPHE肩背包2023春夏新色。該包款以1970年代風格和品牌創始人CÉLINE VIPIANA設計的獨特圖案為靈感，針對現代女性日常使用而採用硬挺方形輪廓、風琴摺內層及內側拉鍊口袋，可斜揹或單肩背，搭配金色金屬鎖扣，並延伸出細節不同的子系列。
今年春夏品牌以精緻的小牛皮製作出全新的粉嫩色調，每一款包的皮革都流露著CELINE獨有的皮革質感、達到光澤度和透明感之間的平衡。LISA以花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包為藍色系的牛仔褲和海軍風短外套造型畫龍點睛，出席活動時，則以黑色亮面小牛皮水晶開關迷你型BESACE TRIOMPHE飾鍊款配襯同色的毛料短褲裝，以材質營造深淺光影，秀出招牌大長腿。
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