快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GU低腰褲款視覺拉長腿部線條 成消費者搶手貨

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GU低腰褲系列共擁有超過10色以上的豐富色彩，只要790元起即可入手。圖／GU提供
GU低腰褲系列共擁有超過10色以上的豐富色彩，只要790元起即可入手。圖／GU提供

平價時尚品牌GU總是敢逆風而行，在高腰褲款大為流行的這幾季，率先於去年推出「低腰」版型的各式褲款，由於更能修飾腰臀比例，視覺拉長腿部線條，推出之後就受到女性消費者的支持。今年GU則自Y2K復古風擷取靈感，豐富顏色選擇，讓每個人都能挑到心愛的低腰褲款式。

低腰褲款是GU專為亞洲女性量身打造的單品，品牌在這季推出「低腰寬褲」及「低腰寬鬆牛仔褲」兩種款式，目的都是能修飾身材，讓女孩們穿出自信感。像是低腰寬褲使用可調節的側鬆緊帶，使腰際處不會擁有過多的布料、皺褶，能有助於修飾臀部線條。其次採用具有easy care及涼感機能的布料，快乾、不易皺，好打理之外，同時擁有輕薄、透氣的兩大特點，從早春一路穿到炎夏也不覺得悶熱。

而低腰寬鬆牛仔褲則是透過繭型褲管輪廓修飾腿部線條，呈現筆直纖長的視覺效果。而且這兩款人氣低腰褲，除了經典的顏色之外，這季還提供了包括波斯菊粉、螢光綠，或是珊瑚玫瑰亮眼的色彩，還陸續會呈現不同的配色。

另外，H&M春夏系列服飾，以神秘島嶼「Isla Hennes」這一虛擬時尚聖地為創意靈感，運用柔和色調，打造馬甲、工裝褲、泡泡袖上衣和印花連衣裙等單品。這系列還將條紋和圖案相融合，並以民俗元素烘托具雕塑感的輪廓；結合誇張圖騰刺繡、印花和富有觸感的鉤針編織，則呼應海洋、花卉、植物等自然元素，創造出時髦感。

H&M春夏系列服飾，以神秘島嶼「Isla Hennes」這一虛擬時尚聖地為創意靈感。圖／H&M提供
H&M春夏系列服飾，以神秘島嶼「Isla Hennes」這一虛擬時尚聖地為創意靈感。圖／H&M提供
H&M春夏系列刺繡棉裙，1,999元。圖／H&M提供
H&M春夏系列刺繡棉裙，1,999元。圖／H&M提供
H&M春夏系列加大碼刺繡襯衫，1,799元。圖／H&M提供
H&M春夏系列加大碼刺繡襯衫，1,799元。圖／H&M提供
GU則自Y2K復古風擷取靈感，豐富顏色選擇，讓每個人都能挑到心愛的低腰褲款式。圖／GU提供
GU則自Y2K復古風擷取靈感，豐富顏色選擇，讓每個人都能挑到心愛的低腰褲款式。圖／GU提供
H&M春夏系列鉤邊效果襯衫，1,799元。圖／H&M提供
H&M春夏系列鉤邊效果襯衫，1,799元。圖／H&M提供
GU女裝低腰寬褲，790元。圖／GU提供
GU女裝低腰寬褲，790元。圖／GU提供
GU低腰寬鬆牛仔褲以繭型褲管輪廓修飾腿部線條，呈現筆直纖長的視覺效果。圖／GU提供
GU低腰寬鬆牛仔褲以繭型褲管輪廓修飾腿部線條，呈現筆直纖長的視覺效果。圖／GU提供
GU女裝低腰寬鬆牛仔褲，990元。圖／GU提供
GU女裝低腰寬鬆牛仔褲，990元。圖／GU提供

延伸閱讀

真的好鬧！「天線寶寶」與設計師聯名長靴 詮釋最地道Y2K流行風潮

adidas聯名款、The North Face出手 探索野外也能穿出自我風格

跟著GU再帥一波！二度聯手世界級遊戲工作室打造限定男裝

周冬雨「小粉紅」上身曬新表？美背放閃秀Y2K風穿搭

相關新聞

LISA大長腿曬CELINE春夏最新包 粉嫩調比想像中更好搭

CELINE全球品牌形象代言人、BLACKPINK成員LISA日前在社群連發美照，演繹由HEDI SLIMANE親自操刀...

GU低腰褲款視覺拉長腿部線條 成消費者搶手貨

平價時尚品牌GU總是敢逆風而行，在高腰褲款大為流行的這幾季，率先於去年推出「低腰」版型的各式褲款，由於更能修飾腰臀比例，...

大金在台30年 引領空調技術化身全方位空氣服務專家

大金空調發表年度新品，主打一對一家用空調新機種大關X系列，主打2.2kW-9.0KW全系列機型超越一級能效，不僅室內機、...

超模路人化？Kate Moss入鏡精品形象視覺 秀0添加魅力

過度包裝的年代，人們益發想要找回0包裝、真實的自然可貴。超模凱特摩絲（Kate Moss）向來是西方時尚圈的超一線存在，...

「我不是胖虎」「鯊魚先生露營中」快閃夢時代可愛尬場

高雄夢時代8F時代會館於即日起至4/16推出「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」主題期間限定快閃店，以復古街道為背景的胖虎...

小朋友也能喝！龜記推「迷你小龜杯」 可享免費加料

為了讓小朋友也可以品嚐手搖飲，連鎖飲品「龜記」在兒童節前夕，推出2款「迷你小龜杯」，標榜零化學添加、無咖啡因，共有「冬瓜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦