GU低腰褲款視覺拉長腿部線條 成消費者搶手貨

平價時尚品牌GU總是敢逆風而行，在高腰褲款大為流行的這幾季，率先於去年推出「低腰」版型的各式褲款，由於更能修飾腰臀比例，視覺拉長腿部線條，推出之後就受到女性消費者的支持。今年GU則自Y2K復古風擷取靈感，豐富顏色選擇，讓每個人都能挑到心愛的低腰褲款式。

低腰褲款是GU專為亞洲女性量身打造的單品，品牌在這季推出「低腰寬褲」及「低腰寬鬆牛仔褲」兩種款式，目的都是能修飾身材，讓女孩們穿出自信感。像是低腰寬褲使用可調節的側鬆緊帶，使腰際處不會擁有過多的布料、皺褶，能有助於修飾臀部線條。其次採用具有easy care及涼感機能的布料，快乾、不易皺，好打理之外，同時擁有輕薄、透氣的兩大特點，從早春一路穿到炎夏也不覺得悶熱。

而低腰寬鬆牛仔褲則是透過繭型褲管輪廓修飾腿部線條，呈現筆直纖長的視覺效果。而且這兩款人氣低腰褲，除了經典的顏色之外，這季還提供了包括波斯菊粉、螢光綠，或是珊瑚玫瑰亮眼的色彩，還陸續會呈現不同的配色。