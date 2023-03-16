大金在台30年 引領空調技術化身全方位空氣服務專家

大金空調發表年度新品，主打一對一家用空調新機種大關X系列，主打2.2kW-9.0KW全系列機型超越一級能效，不僅室內機、室外機防腐蝕再加強，在關機後更可自動送風吹乾熱交換器進行防霉運轉，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉、降低室內機異味發生，更結合了集塵濾網和除臭濾網，可吸收清除PM2.5、異味，將過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%。此系列今年度更升級搭載日本最先進閃流放電技術，有效分解空氣中有害物質、去除濾網上細菌，清淨空氣，並且可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行。針對台灣濕熱氣候，大關X系列的強力除溼模式更可因應濕度加大風量，除溼量較傳統機型提升18%，並運用創新研發康達效應導流板，打造不直吹人體的廣域舒適氣流，分布均勻讓室溫平穩，還可直接透過語音控制功能輕鬆升級智慧家庭。

和泰興業自1992年代理大金空調至今已屆滿30年，率先導入分離式空調、定頻進化到變頻技術，用世界尖端的專業與科技引領台灣空調產業，並致力於ESG的共同願景，一路前行。和泰興業董事長蘇一仲表示，為了在2025年達成1,000億日幣的「1025營業目標」，公司將進行多角化經營，除了既有市場的深化，也將逐步加入新的事業開發，打造健康呼吸、品味生活、經濟推手、能源管理四大解決方案，提供一站式滿足的全方位服務。近期更斥資30億元，於桃園投資倉儲物流及服務中心，整合營業據點與維修、先進的自動化倉儲設備，強化整體戰略版圖並提升顧客滿意度。和泰興業重視建築物與自然、空氣與人的和諧關係，台北總公司與中部分公司更獲得WELL認證最高等級鉑金級認證，全方位發揮一條龍空氣專家的優勢，實際落實企業綠色永續。