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大金在台30年 引領空調技術化身全方位空氣服務專家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大金空調家用5大空氣解決方案打造健康防疫宅。記者吳致碩／攝影
大金空調家用5大空氣解決方案打造健康防疫宅。記者吳致碩／攝影

大金空調發表年度新品，主打一對一家用空調新機種大關X系列，主打2.2kW-9.0KW全系列機型超越一級能效，不僅室內機、室外機防腐蝕再加強，在關機後更可自動送風吹乾熱交換器進行防霉運轉，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉、降低室內機異味發生，更結合了集塵濾網和除臭濾網，可吸收清除PM2.5、異味，將過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%。此系列今年度更升級搭載日本最先進閃流放電技術，有效分解空氣中有害物質、去除濾網上細菌，清淨空氣，並且可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行。針對台灣濕熱氣候，大關X系列的強力除溼模式更可因應濕度加大風量，除溼量較傳統機型提升18%，並運用創新研發康達效應導流板，打造不直吹人體的廣域舒適氣流，分布均勻讓室溫平穩，還可直接透過語音控制功能輕鬆升級智慧家庭。

和泰興業自1992年代理大金空調至今已屆滿30年，率先導入分離式空調、定頻進化到變頻技術，用世界尖端的專業與科技引領台灣空調產業，並致力於ESG的共同願景，一路前行。和泰興業董事長蘇一仲表示，為了在2025年達成1,000億日幣的「1025營業目標」，公司將進行多角化經營，除了既有市場的深化，也將逐步加入新的事業開發，打造健康呼吸、品味生活、經濟推手、能源管理四大解決方案，提供一站式滿足的全方位服務。近期更斥資30億元，於桃園投資倉儲物流及服務中心，整合營業據點與維修、先進的自動化倉儲設備，強化整體戰略版圖並提升顧客滿意度。和泰興業重視建築物與自然、空氣與人的和諧關係，台北總公司與中部分公司更獲得WELL認證最高等級鉑金級認證，全方位發揮一條龍空氣專家的優勢，實際落實企業綠色永續。

大金30感謝有您推出雙重感恩回饋，即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一到一對四全系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅每組2,000元，等於最高可省12,000元，現在買大金超划算。另外，活動期間購買大金家用空調另可參加抽獎，將於6～8月抽出5位幸運得主，可獲得市價80.5萬的暢銷車款TOYOTA COROLLA CROSS汽車，可累積連續抽獎，越早購買抽獎機會越多。

（左二起）DIT取締役社長大森淳一、大金工業全球戰略本部本部長上原章司、和泰興業董事長蘇一仲、和泰興業總經理林鴻志及全球大金集團貴賓。記者吳致碩／攝影
（左二起）DIT取締役社長大森淳一、大金工業全球戰略本部本部長上原章司、和泰興業董事長蘇一仲、和泰興業總經理林鴻志及全球大金集團貴賓。記者吳致碩／攝影
2023年家用一對一新機種大關X系列一機多用，防蝕、防霉又防疫。記者吳致碩／攝影
2023年家用一對一新機種大關X系列一機多用，防蝕、防霉又防疫。記者吳致碩／攝影
2023和泰興業代理大金空調30周年暨新品發表會儀式，（左起）大金工業全球戰略本部本部長上原章司、和泰興業董事長蘇一仲、和泰興業總經理林鴻志。記者吳致碩／攝影
2023和泰興業代理大金空調30周年暨新品發表會儀式，（左起）大金工業全球戰略本部本部長上原章司、和泰興業董事長蘇一仲、和泰興業總經理林鴻志。記者吳致碩／攝影
2023年家用一對一新機種大關X系列搭載閃流放電技術，透過康達效應導流板，將健康舒適氣流吹送至整個空間。記者吳致碩／攝影
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