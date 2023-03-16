超模路人化？Kate Moss入鏡精品形象視覺 秀0添加魅力

過度包裝的年代，人們益發想要找回0包裝、真實的自然可貴。超模凱特摩絲（Kate Moss）向來是西方時尚圈的超一線存在，但近日為義大利時尚品牌走秀時，卻難得以近乎路人化的穿著走秀，展現0添加的率性魅力。

只見Kate穿上了格紋襯衫、牛仔褲與白色圓領T恤，一頭金髮近乎裸妝，不任意賣弄性感，卻在伸展上自信展現。原來這出自Bottega Veneta的2023春夏形象廣告，品牌創意總監Matthieu Blazy以「小房間裡的世界」為題，並邀請Kate Moss入鏡，其餘的模特兒時而在海岸邊赤腳而立、或背對鏡頭書展雙臂，也有人穿著白色背心、牛仔褲坐在石牆前露出自信笑容，或手持年度新品Sardine包，並以包款的鵝黃色編織皮革呼應洋裝上的黃色立體刺繡花朵。