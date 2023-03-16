快訊

疑爬升速度不足…彰化輕航機失速墜毀 教練、日籍學生成焦屍

拿坡里推優惠！「1公斤腿排桶」現賺201元、披薩加炸雞省190元

奢侈生活曝光！陸富商郭文貴在美被捕 住家馬桶還鑲嵌紅木

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超模路人化？Kate Moss入鏡精品形象視覺 秀0添加魅力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
凱特摩絲在為Bottega Veneta 2023春夏系列走秀時，展現了無包裝、率性的真實魅力。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
凱特摩絲在為Bottega Veneta 2023春夏系列走秀時，展現了無包裝、率性的真實魅力。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

過度包裝的年代，人們益發想要找回0包裝、真實的自然可貴。超模凱特摩絲（Kate Moss）向來是西方時尚圈的超一線存在，但近日為義大利時尚品牌走秀時，卻難得以近乎路人化的穿著走秀，展現0添加的率性魅力。

只見Kate穿上了格紋襯衫、牛仔褲與白色圓領T恤，一頭金髮近乎裸妝，不任意賣弄性感，卻在伸展上自信展現。原來這出自Bottega Veneta的2023春夏形象廣告，品牌創意總監Matthieu Blazy以「小房間裡的世界」為題，並邀請Kate Moss入鏡，其餘的模特兒時而在海岸邊赤腳而立、或背對鏡頭書展雙臂，也有人穿著白色背心、牛仔褲坐在石牆前露出自信笑容，或手持年度新品Sardine包，並以包款的鵝黃色編織皮革呼應洋裝上的黃色立體刺繡花朵。

Bottega Veneta 2023春夏除了有Kate Moss以簡單的格紋襯衫搭配牛仔褲，由皮革製成的牛皮紙袋同樣也是本季亮點包款：貌似一般卡其色的紙袋，其實是以皮革製成，同時搭配了宛如紙袋提繩的超細提把，但包款側邊小巧地具有Bottega Veneta與Made in Italy字樣。除了展現視覺錯視的趣味，更將工藝、時尚過多的包裝、浮誇捨棄，進而展現反璞歸真、日常不做作的自由魅力。

凱特摩絲為Bottega Veneta拍攝春夏形象廣告，並以格紋襯衫、白背心、牛仔褲入鏡。圖／Bottega Veneta提供
凱特摩絲為Bottega Veneta拍攝春夏形象廣告，並以格紋襯衫、白背心、牛仔褲入鏡。圖／Bottega Veneta提供
在Bottega Veneta的春夏形象廣告中，模特兒時而在海岸邊赤腳而立、或背對鏡頭書展雙臂，也有人穿著白色背心、牛仔褲坐在石牆前露出自信笑容。圖／Bottega Veneta提供
在Bottega Veneta的春夏形象廣告中，模特兒時而在海岸邊赤腳而立、或背對鏡頭書展雙臂，也有人穿著白色背心、牛仔褲坐在石牆前露出自信笑容。圖／Bottega Veneta提供
由皮革製成的牛皮紙袋同樣也是本季亮點包款，同時包款側邊具有Bottega Veneta與Made in Italy字樣，相當低調樸素。圖／Bottega Veneta提供
由皮革製成的牛皮紙袋同樣也是本季亮點包款，同時包款側邊具有Bottega Veneta與Made in Italy字樣，相當低調樸素。圖／Bottega Veneta提供
在Bottega Veneta的春夏形象廣告中，模特兒時而在海岸邊赤腳而立、或背對鏡頭書展雙臂，也有人穿著白色背心、牛仔褲坐在石牆前露出自信笑容。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
在Bottega Veneta的春夏形象廣告中，模特兒時而在海岸邊赤腳而立、或背對鏡頭書展雙臂，也有人穿著白色背心、牛仔褲坐在石牆前露出自信笑容。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

延伸閱讀

孫興慜、超萌柯基都入鏡！Burberry釋春夏形象第二波

公仔迷不想花錢買 過溪來北斗順手牽羊都入鏡

超模辣眼睛！奧斯卡後派對狂噴火　AA領軍全身看光光、Schafer只用一根羽毛遮雙峰、劉雯又帥又性感

LVMH超模太子妃戴貴氣珠寶訪杜拜 竟是車銀優愛牌

相關新聞

超模路人化？Kate Moss入鏡精品形象視覺 秀0添加魅力

過度包裝的年代，人們益發想要找回0包裝、真實的自然可貴。超模凱特摩絲（Kate Moss）向來是西方時尚圈的超一線存在，...

「我不是胖虎」「鯊魚先生露營中」快閃夢時代可愛尬場

高雄夢時代8F時代會館於即日起至4/16推出「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」主題期間限定快閃店，以復古街道為背景的胖虎...

小朋友也能喝！龜記推「迷你小龜杯」 可享免費加料

為了讓小朋友也可以品嚐手搖飲，連鎖飲品「龜記」在兒童節前夕，推出2款「迷你小龜杯」，標榜零化學添加、無咖啡因，共有「冬瓜...

拿坡里「1公斤腿排桶」現賺201元！披薩＋炸雞省190

清明連假即將到來，「拿坡里」自即日起推出多款優惠方案，其中「大披薩＋6塊炸雞」特價499元，「1公斤腿排桶」特價369元...

高雄駁二超夯沉浸式體驗！從陸地到空中「微醺列車」、「FLIGHT」 通往心中目的地

來自台北的體驗設計團隊驚喜製造，此次與聯合數位文創攜手合作，於高雄駁二推出全新作品「落日轉運站」，在各大社群掀起一波討論，網友們紛紛表示「第一次接觸沉浸式體驗，細節做得好真實太超值了」、「在台北就體驗過微醺大飯店，這次的微醺列車也沒讓我失望」。展期更從原訂 4 月中，好評加開一路延長至 2023/8/31 ，將陪伴南部朋友大玩今年暑假！

「美少女戰士」音樂劇卡司公開 演藝新星、前寶塚成員都加入

日本2.5次元音樂劇「美少女戰士」下個月初登台開演，消息一出讓全台灣美少女戰士粉絲全體動員搶票，而除了2.5次元特殊演出形式，最令人好奇的就是卡司陣容，上週公告後也再次激起搶票潮，讓觀眾期待不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦