快訊

疑爬升速度不足…彰化輕航機失速墜毀 教練、日籍學生成焦屍

拿坡里推優惠！「1公斤腿排桶」現賺201元、披薩加炸雞省190元

奢侈生活曝光！陸富商郭文貴在美被捕 住家馬桶還鑲嵌紅木

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我不是胖虎」「鯊魚先生露營中」快閃夢時代可愛尬場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
高雄夢時代8F時代會館於即日起至4/16推出「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」主題期間限定快閃店。圖／夢時代提供
高雄夢時代8F時代會館於即日起至4/16推出「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」主題期間限定快閃店。圖／夢時代提供

高雄夢時代8F時代會館於即日起至4/16推出「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」主題期間限定快閃店，以復古街道為背景的胖虎限定展區，以及採用露營主題、結合鯊魚先生LINE貼圖經典用語的特色展場，兩大人氣IP可愛尬場。

「我不是胖虎」快閃店，亮點之一為巨型胖虎氣偶在現場迎接民眾到來；亮點二是展區內的胖虎大戲院，可愛的胖虎搖身一變、成為電影主角；同場還有胖虎柑仔店及胖虎聊天金句區等限定打卡點與精選商品，讓粉絲不只好拍也好買。另外，台灣原創LINE貼圖角色「鯊魚先生」展場推出特色LINE貼圖經典用語，搭配拍照框及手拿牌，邀請民眾到場打卡。

「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」開展期間，現場超過千樣商品讓粉絲選購；另有不同價位的「我不是胖虎」與「鯊魚先生露營中」開幕限定禮包，最低售價599元起，各款式數量有限、售完為止。

活動期間於展場單筆消費滿額即可兌換限量贈品，展場還有限定扭蛋機、拍貼機、壓幣機、姓名貼機、大頭貼機、氣球機以及明信片機等，讓粉絲留下紀念。夢時代APP會員還有獨家優惠，3/11-3/26於夢時代APP扣1點OPEN POINT會員點數即可兌換限量快閃店限定50元購物金，於「我不是胖虎」和「鯊魚先生露營中」快閃店當日消費單筆滿600元即可使用。

「我不是胖虎」快閃店的巨型胖虎氣偶。圖／夢時代提供
「我不是胖虎」快閃店的巨型胖虎氣偶。圖／夢時代提供
「我不是胖虎」快閃店以復古街道為主題。圖／夢時代提供
「我不是胖虎」快閃店以復古街道為主題。圖／夢時代提供
「我不是胖虎」快閃店以復古街道為主題。圖／夢時代提供
「我不是胖虎」快閃店以復古街道為主題。圖／夢時代提供
「我不是胖虎」快閃店。圖／夢時代提供
「我不是胖虎」快閃店。圖／夢時代提供
「鯊魚先生」展場推出特色LINE貼圖經典用語，搭配拍照框及手拿牌，歡迎民眾到場打卡。圖／夢時代提供
「鯊魚先生」展場推出特色LINE貼圖經典用語，搭配拍照框及手拿牌，歡迎民眾到場打卡。圖／夢時代提供
「鯊魚先生露營中」快閃店各種可愛的露營背景。圖／夢時代提供
「鯊魚先生露營中」快閃店各種可愛的露營背景。圖／夢時代提供
「鯊魚先生露營中」快閃店各種可愛的露營背景。圖／夢時代提供
「鯊魚先生露營中」快閃店各種可愛的露營背景。圖／夢時代提供
「鯊魚先生露營中」快閃店周邊。圖／夢時代提供
「鯊魚先生露營中」快閃店周邊。圖／夢時代提供

延伸閱讀

快閃台中！ 最萌療癒系「奶油家族」滿周年生日慶 可露露打卡區、主題拍貼機必追

謊稱幫移工找新雇主 LINE@移點通遭詐騙冒用

8款免費LINE貼圖來了！「要確欸」+「社畜」流行語 兔兔熊大抱緊放閃全都有

dtto friends快閃店新竹登場 百款周邊新品 還有拍貼機、扭蛋機

相關新聞

大金在台30年 引領空調技術化身全方位空氣服務專家

大金空調發表年度新品，主打一對一家用空調新機種大關X系列，主打2.2kW-9.0KW全系列機型超越一級能效，不僅室內機、...

超模路人化？Kate Moss入鏡精品形象視覺 秀0添加魅力

過度包裝的年代，人們益發想要找回0包裝、真實的自然可貴。超模凱特摩絲（Kate Moss）向來是西方時尚圈的超一線存在，...

「我不是胖虎」「鯊魚先生露營中」快閃夢時代可愛尬場

高雄夢時代8F時代會館於即日起至4/16推出「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」主題期間限定快閃店，以復古街道為背景的胖虎...

小朋友也能喝！龜記推「迷你小龜杯」 可享免費加料

為了讓小朋友也可以品嚐手搖飲，連鎖飲品「龜記」在兒童節前夕，推出2款「迷你小龜杯」，標榜零化學添加、無咖啡因，共有「冬瓜...

拿坡里「1公斤腿排桶」現賺201元！披薩＋炸雞省190

清明連假即將到來，「拿坡里」自即日起推出多款優惠方案，其中「大披薩＋6塊炸雞」特價499元，「1公斤腿排桶」特價369元...

高雄駁二超夯沉浸式體驗！從陸地到空中「微醺列車」、「FLIGHT」 通往心中目的地

來自台北的體驗設計團隊驚喜製造，此次與聯合數位文創攜手合作，於高雄駁二推出全新作品「落日轉運站」，在各大社群掀起一波討論，網友們紛紛表示「第一次接觸沉浸式體驗，細節做得好真實太超值了」、「在台北就體驗過微醺大飯店，這次的微醺列車也沒讓我失望」。展期更從原訂 4 月中，好評加開一路延長至 2023/8/31 ，將陪伴南部朋友大玩今年暑假！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦