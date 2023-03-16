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「我不是胖虎」「鯊魚先生露營中」快閃夢時代可愛尬場
高雄夢時代8F時代會館於即日起至4/16推出「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」主題期間限定快閃店，以復古街道為背景的胖虎限定展區，以及採用露營主題、結合鯊魚先生LINE貼圖經典用語的特色展場，兩大人氣IP可愛尬場。
「我不是胖虎」快閃店，亮點之一為巨型胖虎氣偶在現場迎接民眾到來；亮點二是展區內的胖虎大戲院，可愛的胖虎搖身一變、成為電影主角；同場還有胖虎柑仔店及胖虎聊天金句區等限定打卡點與精選商品，讓粉絲不只好拍也好買。另外，台灣原創LINE貼圖角色「鯊魚先生」展場推出特色LINE貼圖經典用語，搭配拍照框及手拿牌，邀請民眾到場打卡。
「我不是胖虎」、「鯊魚先生露營中」開展期間，現場超過千樣商品讓粉絲選購；另有不同價位的「我不是胖虎」與「鯊魚先生露營中」開幕限定禮包，最低售價599元起，各款式數量有限、售完為止。
活動期間於展場單筆消費滿額即可兌換限量贈品，展場還有限定扭蛋機、拍貼機、壓幣機、姓名貼機、大頭貼機、氣球機以及明信片機等，讓粉絲留下紀念。夢時代APP會員還有獨家優惠，3/11-3/26於夢時代APP扣1點OPEN POINT會員點數即可兌換限量快閃店限定50元購物金，於「我不是胖虎」和「鯊魚先生露營中」快閃店當日消費單筆滿600元即可使用。
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