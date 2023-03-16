聽新聞
test
0:00 / 0:00
小朋友也能喝！龜記推「迷你小龜杯」 可享免費加料
為了讓小朋友也可以品嚐手搖飲，連鎖飲品「龜記」在兒童節前夕，推出2款「迷你小龜杯」，標榜零化學添加、無咖啡因，共有「冬瓜ㄋㄟㄋㄟ」與「哈妮檸檬」可以選擇，購買2杯還可享免費加料。至於「微堂」則是以甜點的概念推出新飲品「雲頂檸檬塔」，還可享第2杯半價的優惠。
針對兒童市場，龜記自3月18日起推出2款「迷你小龜杯」，標榜零添加化學成份、無人工色素、不含咖啡因以外，也重新調整成適合小朋友喝的比例。其中「冬瓜ㄋㄟㄋㄟ」使用古早味冬瓜露配上鮮乳坊特A級鮮乳,，具有豐富的香氣，每杯45元。「哈妮檸檬」則是使用100%新鮮檸檬原汁，搭配龍眼花蜜，帶來清爽微酸的滋味，每杯45元。為慶祝新品上市，3月18日起購買任兩杯迷你小龜杯飲品，即可免費加料1次（珍珠或椰果2選1，兩杯皆可加料）
以台中起家的手搖飲「微堂」，即日起則新推出「雲頂檸檬塔」，選用屏東九如檸檬現打成新鮮檸檬原汁，搭配上古早味冬瓜茶，並加上綿滑濃郁的奶蓋以及檸檬皮點綴，創造出宛若法式檸檬塔般的清新香氣，入口則有酸甜適中的滋味，每杯70元。4月5日起加入微堂LINE好友，即享購買「雲頂檸檬塔」、「冬露茶」、「冬露那堤」第2杯半價優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言