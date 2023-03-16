小朋友也能喝！龜記推「迷你小龜杯」 可享免費加料

為了讓小朋友也可以品嚐手搖飲，連鎖飲品「龜記」在兒童節前夕，推出2款「迷你小龜杯」，標榜零化學添加、無咖啡因，共有「冬瓜ㄋㄟㄋㄟ」與「哈妮檸檬」可以選擇，購買2杯還可享免費加料。至於「微堂」則是以甜點的概念推出新飲品「雲頂檸檬塔」，還可享第2杯半價的優惠。

針對兒童市場，龜記自3月18日起推出2款「迷你小龜杯」，標榜零添加化學成份、無人工色素、不含咖啡因以外，也重新調整成適合小朋友喝的比例。其中「冬瓜ㄋㄟㄋㄟ」使用古早味冬瓜露配上鮮乳坊特A級鮮乳,，具有豐富的香氣，每杯45元。「哈妮檸檬」則是使用100%新鮮檸檬原汁，搭配龍眼花蜜，帶來清爽微酸的滋味，每杯45元。為慶祝新品上市，3月18日起購買任兩杯迷你小龜杯飲品，即可免費加料1次（珍珠或椰果2選1，兩杯皆可加料）