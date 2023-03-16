鳳凰女展招牌笑容 金獎卡司助攻為蕭邦傳遞正能量
奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）自2021年起成為瑞士珠寶鐘表蕭邦（Chopard）品牌大使，以迷人的招牌笑容演繹Happy Sport和Happy Diamonds系列的形象。今年雙方持續合作，聚焦「蕭邦熱愛電影」（Chopard Loves Cinema）主題共12支短片與全新廣告形象照，將於2023年3月20日國際幸福日（International Day of Happiness）起陸續全球曝光。
此次全新形象廣告的拍攝團隊，不論幕前幕後，都是當今國際影壇的一時之選，體現蕭邦對於電影藝術的熱忱。短片由曾獲威尼斯銀獅獎的名導詹姆斯葛雷（James Gray）執導，平面影像則是由攝影奇才阿拉斯泰勒麥克萊倫（Alasdair McLellan）負責，以畫面捕捉銀幕明星傳奇魅力，並邀請幕後花絮攝影專家格雷格威廉姆斯（Greg William）定格幕後花絮的精彩瞬間。
品牌大使茱莉亞羅勃茲在系列形象照中完美駕馭蕭邦全系列的珠寶腕表，從入門的Happy Diamonds系列到高級珠寶作品、及至幾何極簡的Ice Cube系列、璀璨的L'Heure du Diamant珠寶表和Alpine Eagle系列腕表。蕭邦長期支持電影藝術，並擔任法國坎城影展官方贊助逾75年，茱莉亞羅勃茲正是在2016年時首度出席坎城影展時與蕭邦開始建立深刻的情誼。
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