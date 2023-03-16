鳳凰女展招牌笑容 金獎卡司助攻為蕭邦傳遞正能量

奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）自2021年起成為瑞士珠寶鐘表蕭邦（Chopard）品牌大使，以迷人的招牌笑容演繹Happy Sport和Happy Diamonds系列的形象。今年雙方持續合作，聚焦「蕭邦熱愛電影」（Chopard Loves Cinema）主題共12支短片與全新廣告形象照，將於2023年3月20日國際幸福日（International Day of Happiness）起陸續全球曝光。

此次全新形象廣告的拍攝團隊，不論幕前幕後，都是當今國際影壇的一時之選，體現蕭邦對於電影藝術的熱忱。短片由曾獲威尼斯銀獅獎的名導詹姆斯葛雷（James Gray）執導，平面影像則是由攝影奇才阿拉斯泰勒麥克萊倫（Alasdair McLellan）負責，以畫面捕捉銀幕明星傳奇魅力，並邀請幕後花絮攝影專家格雷格威廉姆斯（Greg William）定格幕後花絮的精彩瞬間。