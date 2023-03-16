邵雨薇站台女鞋D+AF台中最大店開幕 笑稱「進來店裡就像是我的鞋櫃」

電商起家的流行女鞋品牌D+AF進駐台中LaLaport購物商場，打造品牌全台最大門市。開幕當天，代言人邵雨薇也特地南下站台，初次逛店的她，也說「這裡也太大了，好像皇宮一樣」。

現身D+AF台中新門市的邵雨薇提到，以前是因為要試鏡上班族角色，才發現原來品牌有很多合適的鞋款，價格親切又好搭配，自此就成為粉絲了，並表示連先前去國外度假旅行都不忘帶品牌的鞋款一起去。後來成為D+AF代言人，這讓曾一天怒買七雙高跟鞋的邵雨薇更有入手新鞋的理由，還透露因為鞋子太多，笑說不時會被男友吳慷仁埋怨「鞋子都不收好」。作為女鞋代言人，邵雨薇也自也挑鞋的準則，一是要符合個人特質，再來還要修飾身型，最後是夠百搭又特別，她認為這三點D+AF的鞋款都具備。

成為D+AF代言人，讓邵雨薇更有入手新鞋的理由，還因為鞋子太多，笑說不時會被男友吳慷仁埋怨「鞋子都不收好」。記者曾智緯／攝影

而逛過D+AF台中新店後，邵雨薇最喜歡的區域是梯田式的展台，因為很有逛街的感覺，以及清楚視覺效果，能很快的比較出喜歡的款式，還表示說「進來店裡就像是我的鞋櫃」。D+AF全新的LaLaport門市，佔地約200坪，除了是品牌全台最大據點之外，還把「度假感」融入店裝。因此，品牌還特別設置了一塊有著編織吊椅、陽傘與闊葉植物裝飾的區塊，成為台中門市的獨家元素。此外，還設計了「洞穴牆」，來展示新鞋款，更成為女孩們的最佳拍照打卡點；同時首次導入科技點鞋服務，透過送鞋機器人協助消費者將鞋款送至指定地點。

D+AF台中新店，邵雨薇最喜歡的區域是梯田式的展台，因為很有逛街的感覺，以及清楚視覺效果，能很快的比較出喜歡的款式。記者曾智緯／攝影

D+AF還特別設置了一塊有著編織吊椅、陽傘與闊葉植物裝飾的區塊，成為台中LaLaport門市的獨家元素。圖／D+AF提供

D+AF的台中LaLaport購物商場，首次導入科技點鞋服務，透過送鞋機器人協助消費者將鞋款送至指定地點。圖／D+AF提供