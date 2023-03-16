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春日浪漫的中性氣質 Simone Rocha首創男裝系列登陸台北
喜事國際時尚集團2022年10月與設計師Simone Rocha，攜手打造全台首間Simone Rocha實體專門店進駐遠百信義A13，Simone於今年正式推出的完整男裝系列及倫敦時裝秀春夏新裝上架台北專門店，感受Simone突破性別界線，浪漫與陽剛同時存在的風格。
隨著男裝系列登場，Simone Rocha本季女裝設計比起以往有更多個性能量，有如降落傘安全帶的繫帶設計讓薄紗蓬蓬袖洋裝、刺繡襯衫、短版飛行外套注入可玩度，加上本季重點元素——大面積的花朵運用展現對比張力，讓花朵在服裝、珍珠包、耳環、配飾、鞋履之上飄逸著，浪漫動人。
2023春季Simone Rocha正式擴張男裝領域，設計師將薄紗、褶皺、珍珠、蕾絲、飄帶、蓬蓬袖、花卉等擅長的創作元素融入中性風格的機能創新設計，把面紗戴在男孩頭上、穿上襯裙，打破性別的界線，為傳統男裝注入更多個性化藝術視角和穿著風格。
「我想努力塑造這種美麗的陽剛之氣，並認真思考我在過去十年中與女性所做的一切並列，看看這個世界如何在兩者之間的交叉中發揮作用。」設計師Simone Rocha如此說道：「這個系列在某個程度上就像是對品牌過去幾年歷史的重新致敬，並且將女性的能量以更強而有力的形式綻放開來，我想傳達一種活力的氛圍與緊迫感，就像是一種『前進的感覺』，而這股魅力是帶有爆炸性的。」
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