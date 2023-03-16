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潮牌INVINCIBLE不講武德 聯手adidas打造話題美鞋 男、女都想要！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
潮牌INVINCIBLE與東京人氣選物店DAYZ和adidas Originals聯手，打造出第一雙斜紋軟呢材質的Campus 80’S鞋。圖／INVINCIBLE提供
潮牌INVINCIBLE與東京人氣選物店DAYZ和adidas Originals聯手，打造出第一雙斜紋軟呢材質的Campus 80’S鞋。圖／INVINCIBLE提供

這個品牌太狠了！把足以代表某高級時裝品牌精神的斜紋軟呢布料踩在腳上，但人人都想要一雙。潮牌INVINCIBLE又有破格之舉，與東京人氣選物店DAYZ和adidas Originals聯手，打造出第一雙斜紋軟呢材質的Campus 80’S鞋，一曝光立刻在社群平台上洗版。

今年是adidas Originals Campus鞋款誕生40周年，因此本土選貨名店的INVINCIBLE便以此為藉，邀請了來自東京的DAYS三方合作，首次利用斜紋軟呢面料，來重塑Campus 80’潮鞋。提供了黑、白二色選擇，因為前所未有的創意，加上歷久不衰的潮流元素，讓這款鞋一曝光就引起網友們的熱烈討論。除了是嶄新風格之外，斜紋軟呢面料的使用，也像極了法國高級時裝品牌的經典外套，因此被網友暱稱為「鞋界香奈兒」，勢必又將成為搶手貨。

球星張宗憲演繹Converse Jack Purcell系列鞋款，2,080元。圖／Converse提供
球星張宗憲演繹Converse Jack Purcell系列鞋款，2,080元。圖／Converse提供

而提到經典鞋款，就不能忘了CONVERSE的「開口笑」Jack Purcell系列。原為羽毛球運動而生，1935年首次亮相，至今將近90年，因為有著招牌的SMILE曲線設計「開口笑」鞋頭，含蓄而內斂的設計風格獲得消費者青睞。過去也曾與CLOT、Beyond Retro等經典品牌合作。本季回歸的系列中，也將重新推出Jack Purcell經典的低筒黑、白款式，還找來球星張宗憲率先穿上，詮釋不敗的極簡設計。

球星張宗憲演繹Converse Jack Purcell系列鞋款，2,080元。圖／Converse提供
球星張宗憲演繹Converse Jack Purcell系列鞋款，2,080元。圖／Converse提供

INVINCIBLE® x DAYZ for adidas Originals campus 80s鞋，4,980元。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE® x DAYZ for adidas Originals campus 80s鞋，4,980元。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE® x DAYZ for adidas Originals campus 80s鞋，4,980元。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE® x DAYZ for adidas Originals campus 80s鞋，4,980元。圖／INVINCIBLE提供

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