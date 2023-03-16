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快閃3天！杜拜料理鬼才Howard Ko 客座寒舍艾麗酒店

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
CÉ LA VI Dubai行政主廚Howard Ko將於3月25日晚間至寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳快閃客座。圖／CÉ LA VI Dubai提供
CÉ LA VI Dubai行政主廚Howard Ko將於3月25日晚間至寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳快閃客座。圖／CÉ LA VI Dubai提供

寒舍艾麗酒店與CÉ LA VI Taipei攜手邀請杜拜知名高空景觀餐廳CÉ LA VI Dubai的料理鬼才Howard Ko，3月23日至3月25日於台北快閃客座。其中，3月25日晚間將至寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳展演5道式套餐佐搭5款佳釀，每位5,500元+10%，僅60席次，訂位採預約制。此外，La Farfalla廚藝團隊也從套餐中選取4款料理，以主菜方式呈現搭配自助沙拉吧，3月26日至4月30日限定供應，價格1,680元起+10%。

「CÉ LA VI Dubai」位於杜拜摩天大樓54樓、可360度俯瞰天際線壯麗景致，展現現代亞洲風格，在美國加州洛杉磯成長的行政主廚Howard Ko，自孩童時期起就對料理極有興趣，於美國廚藝學院(Culinary Institute of America)習得正統技法後，2006年至紐約米其林二星餐廳「DANIEL」展開烹飪之旅，之後更於Picholine、Restaurant Mélisse、The French Laundry，以及The Restaurant at Meadowood等紐約與加州的星級餐廳與世界名廚共事。

手藝出眾的Howard受邀為LVMH集團旗下的頂級酒吧餐廳品牌「CÉ LA VI」至杜拜籌備「CÉ LA VI Dubai」，1999年正式開幕後，迅速成為當地指標性的必訪餐廳，更於2022年榮耀入選阿拉伯聯合大公國首屆《米其林指南》。他的廚藝創作不受拘束，善於將各具特色的飲食文化與食材，打破固有框架與想像空間，以更大膽的方式細膩呈現。

本次的客座活動，Howard特別以「CÉ LA VI Dubai」經典料理為概念，為La Farfalla賓客設計「5道式套餐」，大肆玩轉極富東方色彩的韓式辣椒油、壽司米、日式調味料的味醂與柚子胡椒醬等食材元素。

首先，猶如畫盤般美麗的開胃菜「爐烤海中鮮干貝」，下方鋪上以花椰菜與牛奶一比一比例調製的「白花椰菜慕斯蓉」，中間則是以紅蔥頭、辣味豬肉腸、白酒、鮮奶油、奶油等熬煮而成的「辣味豬肉腸餡奶油醬汁」，以及將韓國辣椒碎泡在以紅蔥頭、青蔥、大蒜等新鮮辛香料煸出香味的菜籽油中、營造出更富辣勁層次的「韓式辣椒油」。

綻放金黃澄亮光芒的「胡桃南瓜蓉“壽司米”燉飯」，特選富有極佳彈性與黏性的台東在地壽司米入饌。熱前菜「香烤海鱸魚」，在濃郁奶香中夾帶一縷柚子清香。

集結兩款肉品的主菜「美國和牛紐約客牛排、精燉牛小排雙重奏」，一款為口感緊實帶著豐美油脂的「和牛紐約客牛排」，一款為慢燉至軟嫩無比的「精燉牛小排」並淋上以味醂、柚子汁、紅蔥頭、大蒜、百里香等調製的醬汁，可享受截然不同的牛肉風味。

令人期待的甜點「火烤阿拉斯加」(Baked Alaska)，相傳為19世紀時期的一間美國餐廳，為了慶祝美國成功從俄羅斯買下阿拉斯加而設計的甜品。以白巧克力海綿蛋糕為基底，中層為「椰奶冰淇淋」，上層則為以百香果果泥與芒果果泥做成的「百香果芒果雪碧冰」，外邊抹上一層由蛋白與糖打至蓬鬆狀的「義大利蛋白糖霜」，接著以噴槍火烤表面烙印上迷人的淡褐色紋路。最底層搭襯香濃的手工「芒果醬」，再撒上「韓國辣椒粉」與檸檬皮屑，冰涼口感與熱帶果香相互交織。

相關資訊可洽寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳：02-6631-8060。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒

La Farfalla廚藝團隊將自客座套餐中選取四款料理，以主菜方式呈現搭配自助沙拉吧，3月26日至4月30日限定供應。圖／寒舍艾麗酒店提供
La Farfalla廚藝團隊將自客座套餐中選取四款料理，以主菜方式呈現搭配自助沙拉吧，3月26日至4月30日限定供應。圖／寒舍艾麗酒店提供
開胃菜「爐烤海中鮮干貝」融合韓國辣椒食材元素，營造出更富辣勁層次風味。圖／寒舍艾麗酒店提供
開胃菜「爐烤海中鮮干貝」融合韓國辣椒食材元素，營造出更富辣勁層次風味。圖／寒舍艾麗酒店提供
甜點「火烤阿拉斯加」冰涼口感與熱帶果香相互交織，彷彿置身於熱情的東南亞國度。圖／寒舍艾麗酒店提供
甜點「火烤阿拉斯加」冰涼口感與熱帶果香相互交織，彷彿置身於熱情的東南亞國度。圖／寒舍艾麗酒店提供

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