快閃3天！杜拜料理鬼才Howard Ko 客座寒舍艾麗酒店

寒舍艾麗酒店與CÉ LA VI Taipei攜手邀請杜拜知名高空景觀餐廳CÉ LA VI Dubai的料理鬼才Howard Ko，3月23日至3月25日於台北快閃客座。其中，3月25日晚間將至寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳展演5道式套餐佐搭5款佳釀，每位5,500元+10%，僅60席次，訂位採預約制。此外，La Farfalla廚藝團隊也從套餐中選取4款料理，以主菜方式呈現搭配自助沙拉吧，3月26日至4月30日限定供應，價格1,680元起+10%。

「CÉ LA VI Dubai」位於杜拜摩天大樓54樓、可360度俯瞰天際線壯麗景致，展現現代亞洲風格，在美國加州洛杉磯成長的行政主廚Howard Ko，自孩童時期起就對料理極有興趣，於美國廚藝學院(Culinary Institute of America)習得正統技法後，2006年至紐約米其林二星餐廳「DANIEL」展開烹飪之旅，之後更於Picholine、Restaurant Mélisse、The French Laundry，以及The Restaurant at Meadowood等紐約與加州的星級餐廳與世界名廚共事。

手藝出眾的Howard受邀為LVMH集團旗下的頂級酒吧餐廳品牌「CÉ LA VI」至杜拜籌備「CÉ LA VI Dubai」，1999年正式開幕後，迅速成為當地指標性的必訪餐廳，更於2022年榮耀入選阿拉伯聯合大公國首屆《米其林指南》。他的廚藝創作不受拘束，善於將各具特色的飲食文化與食材，打破固有框架與想像空間，以更大膽的方式細膩呈現。

本次的客座活動，Howard特別以「CÉ LA VI Dubai」經典料理為概念，為La Farfalla賓客設計「5道式套餐」，大肆玩轉極富東方色彩的韓式辣椒油、壽司米、日式調味料的味醂與柚子胡椒醬等食材元素。

首先，猶如畫盤般美麗的開胃菜「爐烤海中鮮干貝」，下方鋪上以花椰菜與牛奶一比一比例調製的「白花椰菜慕斯蓉」，中間則是以紅蔥頭、辣味豬肉腸、白酒、鮮奶油、奶油等熬煮而成的「辣味豬肉腸餡奶油醬汁」，以及將韓國辣椒碎泡在以紅蔥頭、青蔥、大蒜等新鮮辛香料煸出香味的菜籽油中、營造出更富辣勁層次的「韓式辣椒油」。

綻放金黃澄亮光芒的「胡桃南瓜蓉“壽司米”燉飯」，特選富有極佳彈性與黏性的台東在地壽司米入饌。熱前菜「香烤海鱸魚」，在濃郁奶香中夾帶一縷柚子清香。

集結兩款肉品的主菜「美國和牛紐約客牛排、精燉牛小排雙重奏」，一款為口感緊實帶著豐美油脂的「和牛紐約客牛排」，一款為慢燉至軟嫩無比的「精燉牛小排」並淋上以味醂、柚子汁、紅蔥頭、大蒜、百里香等調製的醬汁，可享受截然不同的牛肉風味。

令人期待的甜點「火烤阿拉斯加」(Baked Alaska)，相傳為19世紀時期的一間美國餐廳，為了慶祝美國成功從俄羅斯買下阿拉斯加而設計的甜品。以白巧克力海綿蛋糕為基底，中層為「椰奶冰淇淋」，上層則為以百香果果泥與芒果果泥做成的「百香果芒果雪碧冰」，外邊抹上一層由蛋白與糖打至蓬鬆狀的「義大利蛋白糖霜」，接著以噴槍火烤表面烙印上迷人的淡褐色紋路。最底層搭襯香濃的手工「芒果醬」，再撒上「韓國辣椒粉」與檸檬皮屑，冰涼口感與熱帶果香相互交織。

相關資訊可洽寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳：02-6631-8060。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒

La Farfalla廚藝團隊將自客座套餐中選取四款料理，以主菜方式呈現搭配自助沙拉吧，3月26日至4月30日限定供應。圖／寒舍艾麗酒店提供

開胃菜「爐烤海中鮮干貝」融合韓國辣椒食材元素，營造出更富辣勁層次風味。圖／寒舍艾麗酒店提供