韓模Irene Kim秀肚臍、Arin變身小公主穿戴珠寶都是她
東方珠寶品牌Qeelin日前於韓國開店，包含(G)I-DLE 宋雨琦、Oh My Girl的Arin、SHINee崔珉豪與韓國名模Irene Kim都受邀出席，並各自穿戴了具有幾何輪廓的Wulu系列珠寶。
擁有輕甜小女人風格的Arin穿上一身緞面不規則晚禮服宛如化身小公主、並秀出肩型輪廓，只見她配戴一條由多個葫蘆造型拼接而成的幾何風項鍊，無形中呼應了晚禮服不規則結構產生的流動之美，同時手上鑲嵌紅瑪瑙的的Wulu 18K玫瑰金手鍊也同樣吸睛、大紅搶鏡；韓國名模Irene Kim則身穿一件黑色連身禮服但大秀事業線與纖腰，讓人目不轉睛的除了超平坦腰身，更有胸前的Wulu玫瑰金鑲鑽項鍊，通透性感。
與此同時崔珉豪則成為萬紅叢中一點綠，一身黑西裝、黑長褲、黑T恤的他則輕巧地在西裝領別上別了一枚Wulu玫瑰金胸針，同時就算坐下時也難以忽視玫瑰金與黑色的搶眼對比，毫無懸念成為全場的帥氣擔任。
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