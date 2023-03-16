韓模Irene Kim秀肚臍、Arin變身小公主穿戴珠寶都是她

東方珠寶品牌Qeelin日前於韓國開店，包含(G)I-DLE 宋雨琦、Oh My Girl的Arin、SHINee崔珉豪與韓國名模Irene Kim都受邀出席，並各自穿戴了具有幾何輪廓的Wulu系列珠寶。

擁有輕甜小女人風格的Arin穿上一身緞面不規則晚禮服宛如化身小公主、並秀出肩型輪廓，只見她配戴一條由多個葫蘆造型拼接而成的幾何風項鍊，無形中呼應了晚禮服不規則結構產生的流動之美，同時手上鑲嵌紅瑪瑙的的Wulu 18K玫瑰金手鍊也同樣吸睛、大紅搶鏡；韓國名模Irene Kim則身穿一件黑色連身禮服但大秀事業線與纖腰，讓人目不轉睛的除了超平坦腰身，更有胸前的Wulu玫瑰金鑲鑽項鍊，通透性感。