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只有3天！杜拜米其林主廚快閃台北 招牌菜一次全吃到

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
隸屬全球奢侈品集團LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessey），位於信義區微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei是目前全台最高高空餐酒館。圖／摘自CÉ LA VI Taipei臉書粉絲團。
隸屬全球奢侈品集團LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessey），位於信義區微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei是目前全台最高高空餐酒館。圖／摘自CÉ LA VI Taipei臉書粉絲團。

位於信義區微風南山48樓、隸屬全球奢侈品集團LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessey）的CÉ LA VI Taipei，是目前全台最高的高空餐酒館。CÉ LA VI Taipei這次攜手寒舍艾麗酒店，邀請2022年獲選入杜拜米其林指南精選餐廳的CÉ LA VI Dubai行政主廚Howard Ko，於3月23日至25日進行3日「獨霸天際線饗宴」快閃客座活動，7道料理搭配CÉ LA VI Taipei團隊特別設計的5杯佐餐酒套組，每套新台幣8999元+10%。無佐餐酒套組，每套新台幣6999元+10%。

「獨霸天際線饗宴」快閃客座活動於3月23日晚餐、24日午晚餐及25日午餐時段進行，Howard Ko將與CÉ LA VI Taipei行政主廚林玉罡 （Pippen Lin）四手聯彈，展現CÉ LA VI專屬風格餐酒套餐。

2022年獲選入杜拜米其林指南精選餐廳的CÉ LA VI Dubai行政主廚Howard Ko，從紐約到杜拜工作，展現他對烹飪的熱愛。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
2022年獲選入杜拜米其林指南精選餐廳的CÉ LA VI Dubai行政主廚Howard Ko，從紐約到杜拜工作，展現他對烹飪的熱愛。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

此次Howard Ko帶來4道CÉ LA VI Dubai招牌料理，招牌菜「煎北海道干貝襯白花菜蓉」、「煎烤海鱸魚搭甜菜根」、「爐烤和牛紐約克及燉牛頰」，及甜點「火烤阿拉斯加」。平時想要在CÉ LA VI Dubai吃到這4道料理，就要花將近迪拉姆1000元，折合新台幣約8000元。Howard Ko不僅將這4道招牌料理帶來台灣，更搭配林玉罡設計3道同樣以CÉ LA VI Taipei專屬風格為設計理念，強調台灣在地風味與食材的餐酒套餐。

為了感受整套雙主廚餐酒套餐，CÉ LA VI Taipei特別設計5款餐酒搭配。圖／CÉ LA VI Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
為了感受整套雙主廚餐酒套餐，CÉ LA VI Taipei特別設計5款餐酒搭配。圖／CÉ LA VI Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

林玉罡選用台灣人最熟悉的饅頭，創作出精緻的「饅頭明太子蟹肉」；搭配選用台灣特有的綠色蔬果打成的冷湯，並加入綠色Tabasco，最後滴上伏特加的「西班牙冷湯」，開啟這次套餐的序幕。「高粱烏魚子凱薩沙拉」，改良自傳統的凱薩沙拉，但融入台灣風味，將烏魚子浸泡高粱，透過燒烤再烘烤兩道手續製成烏魚子乾，上桌前刨成粉末狀，讓原本的帕馬森起司，風味更濃郁。「台南海虎蝦仁燉飯」，構想來自台南知名的蝦仁飯，但以義式燉飯手法製成，使用鮮蝦高湯與醬油讓燉飯的蝦味更飽滿，以海虎蝦搭配傳統炸蛋，最後淋上油膏及香油，是一道非常台式風味吃起來卻很義式的料理。飯後送上「龍舌蘭檸檬薄荷雪碧」，酸甜搭配淡淡薄荷味並融入龍舌蘭酒，喚醒味覺，使接下來主菜的品嚐風味更精準。

CÉ LA VI Taipei行政主廚林玉罡自CÉ LA VI Taipei開業以來即帶領團隊，展現獨特的亞洲風味。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
CÉ LA VI Taipei行政主廚林玉罡自CÉ LA VI Taipei開業以來即帶領團隊，展現獨特的亞洲風味。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

來自CÉ LA VI Dubai的「煎北海道干貝襯白花菜蓉」，烤扇貝與烤花椰菜，與主廚使用辣味香腸煮成濃郁的醬汁與白酒奶油醬完美結合，中間並點綴韓式辣椒油，呈現多元亞洲風味的海鮮料理。「煎烤海鱸魚搭甜菜根」選用台灣沿海新鮮海鱸魚煎烤後，特別推薦Howard的柳橙柚子白酒醬汁獨家配方，建議搭配菜迷你甜菜根一起享用。「爐烤和牛紐約客及燉牛頰」選用澳洲和牛頰搭配美國極黑和牛紐約客。燉牛頰略帶日式風味，在醬汁中加入柚子汁、味霖，享用紐約客也一樣搭配這道醬汁，也可蘸著一旁抹上的黑芝麻泥一起享用，是道不同與以往且多元風味的牛排料理。

無須飛杜拜，即可享用Howard Ko要價4千台幣的招牌菜「爐烤和牛紐約客及燉牛頰」。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
無須飛杜拜，即可享用Howard Ko要價4千台幣的招牌菜「爐烤和牛紐約客及燉牛頰」。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

以雙甜點呈現雙主廚概念及CÉ LA VI獨有的法式精髓與亞洲風味。Howard Ko帶來CÉ LA VI Dubai非常受歡迎的一道甜點「火烤阿拉斯加」，以亞熱帶水果泥做成的雪酪搭配椰奶冰淇淋、海綿蛋糕堆疊層次內餡，最後蓋上蛋白霜並火烤，底層鋪上芒果莎莎。林玉罡則是推出有台灣代表性的「珍珠紅玉紅茶塔」，選用台灣特有的台茶18號紅玉紅茶，加入來台灣必吃的珍珠粉圓，切開後溫熱的紅茶餡與珍珠粉圓如同流沙般傾瀉而出，搭配香草冰淇淋一起享用，更有冰火交融的衝突口感。

CÉ LA VI Dubai非常受歡迎的一道甜點「火烤阿拉斯加」，以亞熱帶水果泥做成雪酪搭配椰奶冰。圖／CÉ LA VI Taipei提供。
CÉ LA VI Dubai非常受歡迎的一道甜點「火烤阿拉斯加」，以亞熱帶水果泥做成雪酪搭配椰奶冰。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

目前全球共有新加坡、東京、杜拜與台北4間CÉ LA VI，一直以來致力於將法式品味與亞洲文化結合，激盪出專屬於CÉ LA VI的餐飲生活風格，以在地食材呈現異國情調的風味餐點，展現獨特的亞洲風味。

CÉ LA VI Taipei，位於台北最時尚的信義區，微風南山48樓標誌性的頂層，賓客們能坐擁令人驚嘆的全台北360度環景。圖／摘自CÉ LA VI Taipei臉書粉絲團。
CÉ LA VI Taipei，位於台北最時尚的信義區，微風南山48樓標誌性的頂層，賓客們能坐擁令人驚嘆的全台北360度環景。圖／摘自CÉ LA VI Taipei臉書粉絲團。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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