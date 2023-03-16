只有3天！杜拜米其林主廚快閃台北 招牌菜一次全吃到

位於信義區微風南山48樓、隸屬全球奢侈品集團LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessey）的CÉ LA VI Taipei，是目前全台最高的高空餐酒館。CÉ LA VI Taipei這次攜手寒舍艾麗酒店，邀請2022年獲選入杜拜米其林指南精選餐廳的CÉ LA VI Dubai行政主廚Howard Ko，於3月23日至25日進行3日「獨霸天際線饗宴」快閃客座活動，7道料理搭配CÉ LA VI Taipei團隊特別設計的5杯佐餐酒套組，每套新台幣8999元+10%。無佐餐酒套組，每套新台幣6999元+10%。

「獨霸天際線饗宴」快閃客座活動於3月23日晚餐、24日午晚餐及25日午餐時段進行，Howard Ko將與CÉ LA VI Taipei行政主廚林玉罡 （Pippen Lin）四手聯彈，展現CÉ LA VI專屬風格餐酒套餐。

2022年獲選入杜拜米其林指南精選餐廳的CÉ LA VI Dubai行政主廚Howard Ko，從紐約到杜拜工作，展現他對烹飪的熱愛。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

此次Howard Ko帶來4道CÉ LA VI Dubai招牌料理，招牌菜「煎北海道干貝襯白花菜蓉」、「煎烤海鱸魚搭甜菜根」、「爐烤和牛紐約克及燉牛頰」，及甜點「火烤阿拉斯加」。平時想要在CÉ LA VI Dubai吃到這4道料理，就要花將近迪拉姆1000元，折合新台幣約8000元。Howard Ko不僅將這4道招牌料理帶來台灣，更搭配林玉罡設計3道同樣以CÉ LA VI Taipei專屬風格為設計理念，強調台灣在地風味與食材的餐酒套餐。

為了感受整套雙主廚餐酒套餐，CÉ LA VI Taipei特別設計5款餐酒搭配。圖／CÉ LA VI Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

林玉罡選用台灣人最熟悉的饅頭，創作出精緻的「饅頭明太子蟹肉」；搭配選用台灣特有的綠色蔬果打成的冷湯，並加入綠色Tabasco，最後滴上伏特加的「西班牙冷湯」，開啟這次套餐的序幕。「高粱烏魚子凱薩沙拉」，改良自傳統的凱薩沙拉，但融入台灣風味，將烏魚子浸泡高粱，透過燒烤再烘烤兩道手續製成烏魚子乾，上桌前刨成粉末狀，讓原本的帕馬森起司，風味更濃郁。「台南海虎蝦仁燉飯」，構想來自台南知名的蝦仁飯，但以義式燉飯手法製成，使用鮮蝦高湯與醬油讓燉飯的蝦味更飽滿，以海虎蝦搭配傳統炸蛋，最後淋上油膏及香油，是一道非常台式風味吃起來卻很義式的料理。飯後送上「龍舌蘭檸檬薄荷雪碧」，酸甜搭配淡淡薄荷味並融入龍舌蘭酒，喚醒味覺，使接下來主菜的品嚐風味更精準。

CÉ LA VI Taipei行政主廚林玉罡自CÉ LA VI Taipei開業以來即帶領團隊，展現獨特的亞洲風味。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

來自CÉ LA VI Dubai的「煎北海道干貝襯白花菜蓉」，烤扇貝與烤花椰菜，與主廚使用辣味香腸煮成濃郁的醬汁與白酒奶油醬完美結合，中間並點綴韓式辣椒油，呈現多元亞洲風味的海鮮料理。「煎烤海鱸魚搭甜菜根」選用台灣沿海新鮮海鱸魚煎烤後，特別推薦Howard的柳橙柚子白酒醬汁獨家配方，建議搭配菜迷你甜菜根一起享用。「爐烤和牛紐約客及燉牛頰」選用澳洲和牛頰搭配美國極黑和牛紐約客。燉牛頰略帶日式風味，在醬汁中加入柚子汁、味霖，享用紐約客也一樣搭配這道醬汁，也可蘸著一旁抹上的黑芝麻泥一起享用，是道不同與以往且多元風味的牛排料理。

無須飛杜拜，即可享用Howard Ko要價4千台幣的招牌菜「爐烤和牛紐約客及燉牛頰」。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

以雙甜點呈現雙主廚概念及CÉ LA VI獨有的法式精髓與亞洲風味。Howard Ko帶來CÉ LA VI Dubai非常受歡迎的一道甜點「火烤阿拉斯加」，以亞熱帶水果泥做成的雪酪搭配椰奶冰淇淋、海綿蛋糕堆疊層次內餡，最後蓋上蛋白霜並火烤，底層鋪上芒果莎莎。林玉罡則是推出有台灣代表性的「珍珠紅玉紅茶塔」，選用台灣特有的台茶18號紅玉紅茶，加入來台灣必吃的珍珠粉圓，切開後溫熱的紅茶餡與珍珠粉圓如同流沙般傾瀉而出，搭配香草冰淇淋一起享用，更有冰火交融的衝突口感。

CÉ LA VI Dubai非常受歡迎的一道甜點「火烤阿拉斯加」，以亞熱帶水果泥做成雪酪搭配椰奶冰。圖／CÉ LA VI Taipei提供。

目前全球共有新加坡、東京、杜拜與台北4間CÉ LA VI，一直以來致力於將法式品味與亞洲文化結合，激盪出專屬於CÉ LA VI的餐飲生活風格，以在地食材呈現異國情調的風味餐點，展現獨特的亞洲風味。

CÉ LA VI Taipei，位於台北最時尚的信義區，微風南山48樓標誌性的頂層，賓客們能坐擁令人驚嘆的全台北360度環景。圖／摘自CÉ LA VI Taipei臉書粉絲團。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康