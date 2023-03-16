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絕對夢幻！用櫻花與牡丹來保養　SABON推花霞之境系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SABON推出花霞之境限量系列，以櫻花為靈感。圖／SABON提供
SABON推出花霞之境限量系列，以櫻花為靈感。圖／SABON提供

春天已到，許多人都想要飛到日本櫻花，但若是不能出國，可透過櫻花香味與其中萃取，來保養自己！SABON推出花霞之境限量系列，以盛開的櫻花為靈感，呈現出當風吹拂過櫻花海的風景，也是慶祝SABON在日本的15周年，共推出6款單品與1款禮盒，還搭配櫻桃籽油，春天要養出粉嫩肌膚。

櫻花，充滿夢幻與詩意，也是不少藝術家與文學家的創意靈感，SABON結合櫻花與牡丹的氣息，搭配綠香調鮮活的香氣，呈現伴隨櫻花而來的嶄新蛻變和生氣蓬勃，後調有鳶尾、雪松、洋茉莉，一聞夢幻又甜美。

另外還特別添加櫻桃籽油與櫻桃籽顆粒，包括花霞之境明星三部曲與護手霜皆限定挹注櫻桃籽油，採用冷壓萃取，富含維生素A和E、油酸和亞油酸、植物甾醇，滋潤肌膚並能抗氧化。身體磨砂膏中加入櫻桃籽顆粒，結合死海鹽，可以溫和去角質。

特別推薦花霞之境明星三部曲禮盒，包括有沐浴油、身體磨砂膏、身體乳液備齊，並以精緻華麗的工藝蕾絲化妝包收納，售價3,980元。

SABON花霞之境明星三部曲／3,980元。圖／SABON提供
SABON花霞之境明星三部曲／3,980元。圖／SABON提供
SABON花霞之境護手霜30ml／380元。圖／SABON提供
SABON花霞之境護手霜30ml／380元。圖／SABON提供
SABON花霞之境織物香氛噴霧300ml／1,080元。圖／SABON提供
SABON花霞之境織物香氛噴霧300ml／1,080元。圖／SABON提供

櫻花 日本

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