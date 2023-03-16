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星宇航空和道奇、洛杉磯快艇合作 6月搭機有機會送球票

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
星宇航空同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為2023年道奇隊及2023-2024年快艇。圖／星宇航空提供
星宇航空同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為2023年道奇隊及2023-2024年快艇。圖／星宇航空提供

星宇航空即將於4月26日開航台北飛洛杉磯航線，今更宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊，以及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊展開合作。星宇航空表示，6月1日起，台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，包括球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙等，頭等艙旅客還會將限量贈送例行賽球票。

星宇航空執行長翟健華表示，非常高興能同時與洛杉磯快艇隊及洛杉磯道奇隊合作，此舉不僅能拉近亞洲球迷與兩支人氣球隊的距離，也可讓球隊廣大的球迷們認識星宇航空。

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長 (Chief Global Partnerships Of-ficer) Scott Sonnenberg表示，非常榮幸能與星宇航空進行合作。

洛杉磯道奇隊全球夥伴關係資深副總 (Senior Vice President, Global Partnerships) Corey Norkin則說，非常歡迎星宇航空加入道奇的大家庭，也十分期待星宇的台北-洛杉磯新航線。

星宇航空表示，6月1日起，台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，其中台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段則提供道奇隊主題備品。旅客可於報到時，獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色。

此外，購買自台北出發來回機票的頭等艙旅客，還將限量贈送例行賽球票，旅客可主動向專屬客服提出想觀看的場次，即有專人協助安排預訂。

星宇航空表示，台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期，一周五班，並將於6月份起增班為每日飛航，旅客可透過星宇航空官網( www.starlux-airlines.com )提早訂位購票。

星宇航空宣布自6月1日起，台北-洛杉磯來回航線機上提供球隊主題備品。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布自6月1日起，台北-洛杉磯來回航線機上提供球隊主題備品。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布自6月1日起，台北-洛杉磯來回航線機上提供球隊主題備品。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布自6月1日起，台北-洛杉磯來回航線機上提供球隊主題備品。圖／星宇航空提供

洛杉磯

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