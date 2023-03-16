李棟旭帥氣登封曬神顏值 網：不敢相信！這男人已經41歲了

帥氣歐巴又上工了！韓國男神李棟旭再度登上男裝雜誌，以正裝和皮衣造型詮釋TISSOT新款腕表，展現高冷帥氣魅力，同時凍齡神顏值更讓粉絲看了眼睛發直，還說「不敢相信！這個男人41歲了！」

李棟旭出道多年，陸續演出「我的野蠻情人」、「酒店之王」等人氣韓劇，但直到與孔劉合作的「孤單又燦爛的神－鬼怪」，更是星運大開，讓台灣觀眾也開始關注他。代言廣告也接不完，成為行李品牌韓國大使後的帥照釋出，就先讓粉絲們開心不已。此次，李棟旭再次登上男裝雜誌的4月號的時尚大片，依舊是帥出新高度。他分別以黑皮衣與正裝外套，搭配了所代言的TISSOT杜魯爾系列新表款。俾倪的眼神以及俐落身形，使人看了過目難忘，因此網友便回應「不敢相信！這個男人已經41歲，居然還如此性感」。

韓國男神李棟旭再度登上男裝雜誌4月號，詮釋了代言品牌TISSOT的新表款，帥出新高度。圖／摘自instagram

值得一提的是，李棟旭所代言的TISSOT也在今年推出新款杜魯爾系列，透過新的尺寸和拱形藍寶石玻璃表鏡，凸顯系列的雋永質感。再來是所搭載Powermatic 80機芯，卻具備高抗磁Nivachron™ 鈦合金游絲在其中，既延續長效動力，還能抵抗日常生活中3C產品磁場影響走時。不僅如此，TISSOT讓表盤配置變得更簡約，並換上新造型指針，適合每個不同年齡層的消費者配戴。而李棟旭此次登上雜誌的時裝大片，恰巧就把每個顏色都詮釋了一番，做為購表前的參考，再適合不過了！

韓國男神李棟旭再度登上男裝雜誌4月號，詮釋了代言品牌TISSOT的新表款，帥出新高度。圖／摘自instagram

韓國男神李棟旭再度登上男裝雜誌4月號，詮釋了代言品牌TISSOT的新表款，帥出新高度。圖／摘自instagram

韓國男神李棟旭再度登上男裝雜誌4月號，詮釋了代言品牌TISSOT的新表款，帥出新高度。圖／摘自instagram

韓國男神李棟旭再度登上男裝雜誌4月號，詮釋了代言品牌TISSOT的新表款，帥出新高度。圖／摘自instagram

韓國男神李棟旭再度登上男裝雜誌4月號，詮釋了代言品牌TISSOT的新表款，帥出新高度。圖／摘自instagram

韓國男神李棟旭再度登上男裝雜誌4月號，詮釋了代言品牌TISSOT的新表款，帥出新高度。圖／摘自instagram

天梭表杜魯爾系列自動上鍊腕表，玫瑰金PVD精鋼表圈，精鋼表殼與表鍊，表徑39毫米，約28,100元。圖／TISSOT提供

天梭表杜魯爾系列自動上鍊腕表，玫瑰金PVD精鋼表殼，搭配皮革表帶，表徑39毫米，約26,000元。圖／TISSOT提供

天梭表杜魯爾系列自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，表徑42毫米，約26,000元。圖／TISSOT提供

天梭表杜魯爾系列自動上鍊腕表，精鋼表殼，搭配皮革表帶，表徑42毫米，約23,900元。圖／TISSOT提供