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繆思女神本人！克莉絲汀史都華演繹香奈兒2023春夏形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
黑色水晶鑲飾口紅型墜飾皮穿鍊長項鍊，10萬9,000元。圖／香奈兒提供
黑色水晶鑲飾口紅型墜飾皮穿鍊長項鍊，10萬9,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）2023春夏高級時裝系列將於3月19日起於香奈兒精品店上市。本季大秀呼應香奈兒與第七藝術— 電影 —之間的緊密連結，創作出一系列巧玩香奈兒標誌符碼又當代的設計，巴黎臨時大皇宮現場以黑白影像呈現的巴黎日常、電影院、咖啡館、地鐵和康朋街31號寓所，點出新浪潮（Nouvelle Vague）電影當時以鏡頭捕捉日常細節的創新手法。當時，香奈兒女士更應傳奇導演亞倫雷奈（Alain Resnai）之邀，為電影《去年在馬倫巴》（Last Year in Marienbad, 1961）女主角黛芬賽赫意（Delphine Seyrig）設計服裝。

如今，品牌釋出全新2023春夏高級時裝系列的形象系列，除了黑白照，還有由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡、品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）在南法拍攝的影像。色彩繽紛的葡萄園、柑橘園及地中海等南法的美麗景致，和克莉絲汀史都華身上的香奈兒風格語彙及元素相輝映，向新浪潮致敬。「克莉絲汀史都華是最能讓我聯想到嘉柏麗香奈兒女士的人，」香奈兒藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）直言。「我一直都很欣賞她：包括容貌、態度……更重要的是她完全掌握香奈兒服飾的精髓。」

「我們從克莉絲汀身上看見香奈兒女士的影子：從站姿、坐姿到走路的方式都很神似，」攝影雙人組Inez & Vinoodh 補充道。「看到她自然會聯想到香奈兒女士的肖像與神韻。她完美詮釋了香奈兒的魅力風格。」在此系列照中，克莉絲汀史都華穿著形塑品牌魅力的經典斜紋軟呢與針織，展現輕盈活潑、能行動自如的女性魅力；線條極簡俐落的小黑洋裝飾以香奈兒品牌字母，增添視覺焦點，品牌鍾愛的黑白組合更經鮮明輪廓重新詮釋，標誌符碼如蝴蝶結、山茶花更為整體造型畫龍點睛；一襲黑色雪紡斗篷，更以具象的方式讓人想起香奈兒女士親自設計的電影服裝。全新春夏系列將於3月19日起於香奈兒精品店上市。

紫色皮革菱格紋CHANEL字樣皮穿鍊橢圓造型小包，16萬1,300元。圖／香奈兒提供
紫色皮革菱格紋CHANEL字樣皮穿鍊橢圓造型小包，16萬1,300元。圖／香奈兒提供
黑白色皮革菱格紋雙C LOGO皮穿鍊雙愛心小包，12萬8,700元。圖／香奈兒提供
黑白色皮革菱格紋雙C LOGO皮穿鍊雙愛心小包，12萬8,700元。圖／香奈兒提供
白金珠飾皮穿鍊縷空小包，65萬2,200元。圖／香奈兒提供
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透明高級樹脂雙C LOGO圓形耳環，42,900元。圖／香奈兒提供
透明高級樹脂雙C LOGO圓形耳環，42,900元。圖／香奈兒提供
融匯香奈兒魅力的經典套裝在比例上大膽創新，組合莓果粉色斜紋軟呢短版外套和低腰鉛筆窄裙。圖／香奈兒提供
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線條極簡俐落的小黑洋裝飾以香奈兒品牌字母，增添視覺焦點。圖／香奈兒提供
線條極簡俐落的小黑洋裝飾以香奈兒品牌字母，增添視覺焦點。圖／香奈兒提供
黑色皮革菱格紋雙C LOGO圓筒小提包，15萬1,000元。圖／香奈兒提供
黑色皮革菱格紋雙C LOGO圓筒小提包，15萬1,000元。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華以與生俱來的優雅，完美演繹揉合對比特質的香奈兒魅力風格。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華以與生俱來的優雅，完美演繹揉合對比特質的香奈兒魅力風格。圖／香奈兒提供
黑色水晶鑲飾蝴蝶結低筒網狀襪靴，79,000元。圖／香奈兒提供
黑色水晶鑲飾蝴蝶結低筒網狀襪靴，79,000元。圖／香奈兒提供
黑金菱格紋皮穿鍊星形縷空小包，30萬9,900元。圖／香奈兒提供
黑金菱格紋皮穿鍊星形縷空小包，30萬9,900元。圖／香奈兒提供
黑色腰帶別上香奈兒經典標誌白色山茶花，形成鮮明對比。圖／香奈兒提供
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一襲黑色雪紡斗篷，追憶香奈兒女士應導演亞倫雷奈之邀，為電影《去年在馬倫巴》女主角Delphine Seyrig設計的服裝。圖／香奈兒提供
一襲黑色雪紡斗篷，追憶香奈兒女士應導演亞倫雷奈之邀，為電影《去年在馬倫巴》女主角Delphine Seyrig設計的服裝。圖／香奈兒提供
香檳色皮革CHANEL 22包小型款，17萬6,800元。圖／香奈兒提供
香檳色皮革CHANEL 22包小型款，17萬6,800元。圖／香奈兒提供
白色飾蝴蝶結過膝長筒網狀襪靴，72,100元。圖／香奈兒提供
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香奈兒 電影 品牌

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