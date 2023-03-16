繆思女神本人！克莉絲汀史都華演繹香奈兒2023春夏形象

香奈兒（CHANEL）2023春夏高級時裝系列將於3月19日起於香奈兒精品店上市。本季大秀呼應香奈兒與第七藝術— 電影 —之間的緊密連結，創作出一系列巧玩香奈兒標誌符碼又當代的設計，巴黎臨時大皇宮現場以黑白影像呈現的巴黎日常、電影院、咖啡館、地鐵和康朋街31號寓所，點出新浪潮（Nouvelle Vague）電影當時以鏡頭捕捉日常細節的創新手法。當時，香奈兒女士更應傳奇導演亞倫雷奈（Alain Resnai）之邀，為電影《去年在馬倫巴》（Last Year in Marienbad, 1961）女主角黛芬賽赫意（Delphine Seyrig）設計服裝。

如今，品牌釋出全新2023春夏高級時裝系列的形象系列，除了黑白照，還有由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡、品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）在南法拍攝的影像。色彩繽紛的葡萄園、柑橘園及地中海等南法的美麗景致，和克莉絲汀史都華身上的香奈兒風格語彙及元素相輝映，向新浪潮致敬。「克莉絲汀史都華是最能讓我聯想到嘉柏麗香奈兒女士的人，」香奈兒藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）直言。「我一直都很欣賞她：包括容貌、態度……更重要的是她完全掌握香奈兒服飾的精髓。」