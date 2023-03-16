不是真的一變18件吧？法頂級珠寶 再現英女王經典

珠寶迷人之處，一在於寶石與設計本身的魔法，更有因為組合配戴不同所帶來的萬千造型可能。法國高級珠寶品牌Boucheron今天一月時曾發表以一款英國王室珠寶為靈感的Histoire de Style, Like a Queen系列高級珠寶，已於昨日正式抵台於瓶蓋工廠台北製造所展出，本次展出包含高級珠寶與經典珠寶全數破200件、總價近26億；同時並透過資料文獻與復刻品的展出，帶人一窺Boucheron與英國王室的不解之緣。

英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）生前曾在18歲時收到一款Boucheron海藍寶石鑽石雙夾胸針，具有經典的Art Deco裝飾藝術風格，並曾在多個重要場合配戴、並搭配上女王經典的「色票式」穿搭。品牌創意總監Claire Choisie於是以此為靈感，大膽實驗，透過線條與輪廓的等比、疊加、混搭、重組，突破的風格、想像力與時態的邊界，創造出此一系列。

為了此系列她並表示，賦予一件珠寶的多重的配戴、色彩的使用，都是Histoire de Style, Like a Queen系列高級珠寶的核心，因此無論男性女性都可配戴。「我們希望這18件珠寶變奏，能夠反映出此件原型珠寶的配戴自由度，因為這一件胸針可以多重方式組合配搭...我們亦希望此系列能夠真摯傳達出這件Art Deco風格珠寶最具鑒別性的優雅風韻。」

事實上，在品牌釋出的形象視覺中，無論男女模特兒都帶上的彩色圓帽、並搭配同色系背景，呼應女王的色票穿搭，而18款珠寶中，鑲嵌超過1000顆鑽石的Frosty White項鍊共有6種形態變化，可自由拆卸作為單只或成對胸針、上衣裝飾或斗篷繫釦，訂價3,250萬元；Hypnotic Blue手環則鑲嵌了重達6克拉的錫蘭藍寶石戒指，並搭配成套的金質漆繪手鐲，而使用彩漆的手法，更在看似古典的Art Deco裝飾藝術風格中、添增了屬於現代的珠寶金工。此外三件套組的Color Block系列鑲鑽耳飾則運用了檸檬黃、紫紅粉、綠松石藍，可隨意搭配於耳際、西裝領片或髮飾，大膽挑戰使用珠寶造型的想像力。