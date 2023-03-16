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不是真的一變18件吧？法頂級珠寶 再現英女王經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron的「Histoire de Style, Like a Queen」高級珠寶，從一款女王的胸針為靈感原點，化為18款兼容於當代與古典風格的高級珠寶。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Boucheron的「Histoire de Style, Like a Queen」高級珠寶，從一款女王的胸針為靈感原點，化為18款兼容於當代與古典風格的高級珠寶。圖 / Boucheron提供（合成圖）

珠寶迷人之處，一在於寶石與設計本身的魔法，更有因為組合配戴不同所帶來的萬千造型可能。法國高級珠寶品牌Boucheron今天一月時曾發表以一款英國王室珠寶為靈感的Histoire de Style, Like a Queen系列高級珠寶，已於昨日正式抵台於瓶蓋工廠台北製造所展出，本次展出包含高級珠寶與經典珠寶全數破200件、總價近26億；同時並透過資料文獻與復刻品的展出，帶人一窺Boucheron與英國王室的不解之緣。

女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）生前曾在18歲時收到一款Boucheron海藍寶石鑽石雙夾胸針，具有經典的Art Deco裝飾藝術風格，並曾在多個重要場合配戴、並搭配上女王經典的「色票式」穿搭。品牌創意總監Claire Choisie於是以此為靈感，大膽實驗，透過線條與輪廓的等比、疊加、混搭、重組，突破的風格、想像力與時態的邊界，創造出此一系列。

為了此系列她並表示，賦予一件珠寶的多重的配戴、色彩的使用，都是Histoire de Style, Like a Queen系列高級珠寶的核心，因此無論男性女性都可配戴。「我們希望這18件珠寶變奏，能夠反映出此件原型珠寶的配戴自由度，因為這一件胸針可以多重方式組合配搭...我們亦希望此系列能夠真摯傳達出這件Art Deco風格珠寶最具鑒別性的優雅風韻。」

事實上，在品牌釋出的形象視覺中，無論男女模特兒都帶上的彩色圓帽、並搭配同色系背景，呼應女王的色票穿搭，而18款珠寶中，鑲嵌超過1000顆鑽石的Frosty White項鍊共有6種形態變化，可自由拆卸作為單只或成對胸針、上衣裝飾或斗篷繫釦，訂價3,250萬元；Hypnotic Blue手環則鑲嵌了重達6克拉的錫蘭藍寶石戒指，並搭配成套的金質漆繪手鐲，而使用彩漆的手法，更在看似古典的Art Deco裝飾藝術風格中、添增了屬於現代的珠寶金工。此外三件套組的Color Block系列鑲鑽耳飾則運用了檸檬黃、紫紅粉、綠松石藍，可隨意搭配於耳際、西裝領片或髮飾，大膽挑戰使用珠寶造型的想像力。

特別值得一提的是，Boucheron不止是英女王愛用的王室珠寶，現場並展出包含威斯親王、愛丁堡公爵夫人的多款珠寶設計草圖、檔案資料或複製品，披露了Bouchero與英國王室的不解之緣。唯本次展出18件高級珠寶近1/2已售出，部分可重新進行客訂，但寶石或有不同，同時特展將至3月18日（六）止，並採預約鑑賞制。

英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）生前曾在18歲時收到的Boucheron海藍寶石鑽石雙夾胸針。圖 / Boucheron提供
英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）生前曾在18歲時收到的Boucheron海藍寶石鑽石雙夾胸針。圖 / Boucheron提供
Histoire de Style, Like a Queen系列高級珠寶正於瓶蓋工廠台北製造所展出，展期至3月18日為止，採預約鑑賞制。圖／Boucheron提供
Histoire de Style, Like a Queen系列高級珠寶正於瓶蓋工廠台北製造所展出，展期至3月18日為止，採預約鑑賞制。圖／Boucheron提供
以英女王一款海水藍寶胸針為靈感原點的18款Histoire de Style, Like a Queen高級珠寶，展現出跨越風格、想像力、性別的無限自由可能。記者釋俊哲／攝影
以英女王一款海水藍寶胸針為靈感原點的18款Histoire de Style, Like a Queen高級珠寶，展現出跨越風格、想像力、性別的無限自由可能。記者釋俊哲／攝影
Moon White項鍊，鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，可轉換為胸針或髮飾，1,440萬元。圖／Boucheron提供
Moon White項鍊，鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，可轉換為胸針或髮飾，1,440萬元。圖／Boucheron提供
可轉為單寶石戒指的Green Garden戒指，使用鉑金、綠色彩漆、鑲嵌鑽石和祖母綠主石，2,875萬元。圖／Boucheron提供
可轉為單寶石戒指的Green Garden戒指，使用鉑金、綠色彩漆、鑲嵌鑽石和祖母綠主石，2,875萬元。圖／Boucheron提供
Green Garden耳環，使用鉑金、綠色彩漆、鑲嵌鑽石與祖母綠。圖／Boucheron提供
Green Garden耳環，使用鉑金、綠色彩漆、鑲嵌鑽石與祖母綠。圖／Boucheron提供
由英女王雙親在1944年贈送給英女王的一款海水藍寶鑽石胸針，是為紀念其18歲的生日禮物。胸針出自法國珠寶品牌Boucheron之手，由橢圓形、矩形、圓形鑽石與海水藍寶裝飾，散發鮮明的裝飾藝術（Art Deco）風格。圖 / 翻攝自 IG @theroyalfamily
由英女王雙親在1944年贈送給英女王的一款海水藍寶鑽石胸針，是為紀念其18歲的生日禮物。胸針出自法國珠寶品牌Boucheron之手，由橢圓形、矩形、圓形鑽石與海水藍寶裝飾，散發鮮明的裝飾藝術（Art Deco）風格。圖 / 翻攝自 IG @theroyalfamily
Rolling Red胸針，接上白金鑽石鍊條後則變為項鍊，白K金，鑲嵌鑽石和紅寶石，4,240萬元，也是本次200件珠寶中最高單價。圖／Boucheron提供
Rolling Red胸針，接上白金鑽石鍊條後則變為項鍊，白K金，鑲嵌鑽石和紅寶石，4,240萬元，也是本次200件珠寶中最高單價。圖／Boucheron提供
形象視覺中，無論男女模特兒都帶上的彩色圓帽、並搭配同色系背景，呼應女王的色票穿搭。圖／Boucheron提供
形象視覺中，無論男女模特兒都帶上的彩色圓帽、並搭配同色系背景，呼應女王的色票穿搭。圖／Boucheron提供
現場並展出包含威斯親王、愛丁堡公爵夫人的多款珠寶設計草圖、檔案資料或複製品，披露Bouchero與英國王室的不解之緣。記者釋俊哲／攝影
現場並展出包含威斯親王、愛丁堡公爵夫人的多款珠寶設計草圖、檔案資料或複製品，披露Bouchero與英國王室的不解之緣。記者釋俊哲／攝影
Boucheron並特別錄製了Podcast，掃描QR Code便可直接聆聽。記者釋俊哲／攝影
Boucheron並特別錄製了Podcast，掃描QR Code便可直接聆聽。記者釋俊哲／攝影

珠寶 女王 王室

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