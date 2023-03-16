「生日有9、19歲」送草蝦！王品3大燒肉享優惠

王品集結旗下「最肉」、「肉次方」及「Oh my!原燒」3個燒肉品牌，推出一系列加菜活動。最肉消費滿額，就加贈「美國櫻花牛肋條」；肉次方則可享「生啤酒加1元多1杯」；Oh my!原燒則是點購多人套餐，可享「雪花板腱牛19元」的加購優惠，生日有9或19歲的民眾，還可免費送草蝦。

即日起加入「最肉」LINE好友領取贈菜券，到店內用消費滿500元，憑券可贈送「美國櫻花牛肋條」1份，價值300元。另外3月31日前下載王品瘋美食App領取優惠券，消費滿500元，可享169元加購「澳洲全血和牛牛舌」（原價360元），及69元加購「蜜桃薑汁蘋果Highball」（原價180元）優惠，單次消費擇一使用。單筆消費滿3,000元，額外再送150點瘋點數。

即日起到3月31日，加入「肉次方」LINE新好友並完成認證，可獲得專屬好禮二選一兌換券，可選內用兌換「帶骨牛小排」1份，或外帶「巧克力布朗尼」1份。5月底前到「肉次方」消費1500ml生啤酒，加1元即可多1杯400ml生啤酒。

喜迎品牌19周年，「Oh my!原燒」端3重優惠。4月底前到店消費多人套餐，只要出示活動圖片，即享19元加購「雪花板腱牛」（原價218元）。另外身分證出生月份及日期有1或9，一個數字送1隻草蝦，若4碼全中，直接送6隻。凡是2004年出生、今年滿19歲民眾到店用餐，再加碼送3隻草蝦。除此之外，單點指定啤酒，可享第2杯任選5折優惠。