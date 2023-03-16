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詐騙集團製作假網站行騙賣家 蝦皮購物3聲明提醒用戶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物在平台上盡力遏阻詐騙，呼籲用戶勿在站外點擊不明連結。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物在平台上盡力遏阻詐騙，呼籲用戶勿在站外點擊不明連結。圖／蝦皮購物提供

有別於以往假冒賣家，現在詐騙集團假冒買家，透過臉書粉絲團或LINE等隨機挑選賣家傳送QR Code，誘導賣家進入假網站填寫個人資訊和密碼、信用卡號進行詐騙，蝦皮平台成詐騙集團假冒對象。蝦皮購物目前已積極與刑事警察局合作，主動監測假冒網站向165回報，並進行技術取締。目前平台上亦全面進行防詐騙宣導，在每個聊聊頁面提醒用戶切勿掃描不明QR Code和外部連結點擊警示系統。針對近日詐騙集團鎖定蝦皮購物，製造假網站、假網址，透過站外平台及社群網站粉絲團詐騙買賣家。蝦皮購物發出三點嚴正聲明：

蝦皮也是受害者

近數月以來累計發現超過200件假冒蝦皮平台詐騙案和300件假冒買家詐騙案，都是用假網站和假網址釣魚，未提供任何個資或真實訂單資訊，明顯與蝦皮資安防護並無關係。如同許多知名財經專家被假冒名義開設投資課程，蝦皮也是被冒名製作假的官方網站，同樣也是受害者。

站外平台詐騙防不勝防

蝦皮購物平台內有主動阻斷含QR code詐騙網址、高風險用戶預防性停權等技術防詐手段，以保護用戶權益；但新型態詐騙通過站外平台如社群網站粉絲團或通訊軟體平台詐騙，並非蝦皮能進行防詐措施的範圍。

積極與165合作、主動提醒用戶

蝦皮購物盡一切努力和政府單位積極合作，具體作為包括主動監測假冒網站向165回報、賣家實名認證、針對短時間重複發送相同圖片或文字之用戶進行預防性停權等；目前平台上亦全面進行防詐騙宣導，在全部聊聊頁面提醒用戶切勿掃描不明QR Code和外部連結點擊警示系統，近期也會分批強制用戶更換密碼。

蝦皮購物表示，相比於境外平台不落地，廣告或販售內容物都不受政府監管，蝦皮購物從營運的第一天起就落地台灣、深耕本土市場，並積極配合政府法令指導，努力保護用戶權益。此波新型態詐騙明顯與個資和資安問題無關，是假冒官方身份的侵權性詐騙，希望政府相關單位為保障國人網購安全、完善商業經營空間及維護社會知名專業人士、蝦皮等其他合法經營業者等被冒用者權益，不應意圖裁罰被害人，更希望司法單位能儘速破案。

蝦皮購物整理目前新型態詐騙流程，提醒買賣家勿受騙。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物整理目前新型態詐騙流程，提醒買賣家勿受騙。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與用戶一起防詐，透過多重提醒進行站內防詐騙機制教學。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與用戶一起防詐，透過多重提醒進行站內防詐騙機制教學。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物整理近期新型態詐騙特點，提醒買賣家注意。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物整理近期新型態詐騙特點，提醒買賣家注意。圖／蝦皮購物提供

詐騙集團 蝦皮購物 粉絲

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