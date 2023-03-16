快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

碧昂絲愛牌巴黎精品進駐貴婦百貨 信義區買得到！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一旦踏入黑、金交錯的拱門，室內空間並採用大量的天鵝絨、木紋地板與銀色鏡片元素交織。的圖／Balmain提供
一旦踏入黑、金交錯的拱門，室內空間並採用大量的天鵝絨、木紋地板與銀色鏡片元素交織。的圖／Balmain提供

碧昂絲今年獲得葛萊美獎時曾穿上一套華麗的訂製禮服，而這套禮服正出自巴黎時裝品牌Balmain之手，並是由碧昂絲親自向品牌創意總監Olivier所訂製，在韓國也有宣美、孫娜恩、朴素丹等明星喜愛，在台灣由美之心所代理，並於近期正式拓點信義區，在Bellavita寶麗廣場開設全台首家專門店。

延續巴黎Saint-Honoré旗艦店的設計風格，Bellavita專門店採用巴黎式「Hôtel Particulier」私人法式宅邸為發想，並從「凡爾賽宮鏡廳（Galeriedes Glaces）」 得到啟發。一旦踏入黑、金交錯的拱門，室內空間並採用大量的天鵝絨、木紋地板與銀色鏡片元素交織。

由創辦人Pierre Balmain創立於1945年的Balmain，原本具有鮮明的女性特質與精巧的奢華風格為DNA，現任創意總監Olivier Rousteing並已於現職掌舵長達12年，為品牌注入了新法式風格，並在古典基礎上調和了21世紀文化與年輕世代思維。據了解，專賣店將在4月11日正式開幕，更多詳情，亦可電洽Balmain Bellavita寶麗廣場專門店：02-2722-1618。

身為全台首間專門店，Balmain寶麗廣場專門店的室內設計採用「Hôtel Particulier」私人法式宅邸為發想，並從「凡爾賽宮鏡廳（Galeriedes Glaces）」 得到啟發。圖／Balmain提供
身為全台首間專門店，Balmain寶麗廣場專門店的室內設計採用「Hôtel Particulier」私人法式宅邸為發想，並從「凡爾賽宮鏡廳（Galeriedes Glaces）」 得到啟發。圖／Balmain提供
碧昂絲本人也是Balmain品牌愛好者，今年二月葛萊美時的禮服（圖右）就是她向品牌創意總監Olivier Rousteing提出的特別訂製款。圖／翻攝自 IG @beyonce（合成圖）
碧昂絲本人也是Balmain品牌愛好者，今年二月葛萊美時的禮服（圖右）就是她向品牌創意總監Olivier Rousteing提出的特別訂製款。圖／翻攝自 IG @beyonce（合成圖）
Balmain 2023秋冬呈現了清透無比的優雅華麗，但奠基於古典的風格。圖／Balmain提供（合成圖）
Balmain 2023秋冬呈現了清透無比的優雅華麗，但奠基於古典的風格。圖／Balmain提供（合成圖）
Balmain 2023由西裝外套改良而來的平口深V紅色連袖上衣，則帶人回想起Balmain過往拿手的女士雙排扣西裝。圖／Balmain提供
Balmain 2023由西裝外套改良而來的平口深V紅色連袖上衣，則帶人回想起Balmain過往拿手的女士雙排扣西裝。圖／Balmain提供

巴黎 品牌

延伸閱讀

40歲蔡卓妍阿Sa靠「不穿好」牛仔風格驚豔巴黎　娃娃臉也能穿出率性感，3撇步也能穿出帥氣又甜美

巴黎奧運倒數500天 多項設施落後引憂

北市信義區松信社會住宅新建工程開工 預計2027年竣工

蔣萬安主持松信社會宅動土 預計新建90戶2027年完工

相關新聞

不是真的一變18件吧？法頂級珠寶 再現英女王經典

珠寶迷人之處，一在於寶石與設計本身的魔法，更有因為組合配戴不同所帶來的萬千造型可能。法國高級珠寶品牌Boucheron今...

詐騙集團製作假網站行騙賣家 蝦皮購物3聲明提醒用戶

有別於以往假冒賣家，現在詐騙集團假冒買家，透過臉書粉絲團或LINE等隨機挑選賣家傳送QR Code，誘導賣家進入假網站填...

「生日有9、19歲」送草蝦！王品3大燒肉享優惠

王品集結旗下「最肉」、「肉次方」及「Oh my!原燒」3個燒肉品牌，推出一系列加菜活動。最肉消費滿額，就加贈「美國櫻花牛...

碧昂絲愛牌巴黎精品進駐貴婦百貨 信義區買得到！

碧昂絲今年獲得葛萊美獎時曾穿上一套華麗的訂製禮服，而這套禮服正出自巴黎時裝品牌Balmain之手，並是由碧昂絲親自向品牌...

限時3天霜淇淋買1送1又來了 再加碼哈根達斯迷你杯2件139元

迎接318「國際早餐日」，全家提供超過百種39元至69元的早餐組合，也同步推出金飯糰全品項、蒸包系列第2件6折活動；趁著...

遠百改裝助攻母親節檔期 台灣首櫃「Hot Toys」4月登場

百貨大檔期母親節即將到來，百貨紛紛在春季大手筆改裝迎戰。遠百（2903）觀察在時尚潮流產業不斷推陳出新的時代，年輕消費者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦