碧昂絲愛牌巴黎精品進駐貴婦百貨 信義區買得到！

碧昂絲今年獲得葛萊美獎時曾穿上一套華麗的訂製禮服，而這套禮服正出自巴黎時裝品牌Balmain之手，並是由碧昂絲親自向品牌創意總監Olivier所訂製，在韓國也有宣美、孫娜恩、朴素丹等明星喜愛，在台灣由美之心所代理，並於近期正式拓點信義區，在Bellavita寶麗廣場開設全台首家專門店。

延續巴黎Saint-Honoré旗艦店的設計風格，Bellavita專門店採用巴黎式「Hôtel Particulier」私人法式宅邸為發想，並從「凡爾賽宮鏡廳（Galeriedes Glaces）」 得到啟發。一旦踏入黑、金交錯的拱門，室內空間並採用大量的天鵝絨、木紋地板與銀色鏡片元素交織。