碧昂絲愛牌巴黎精品進駐貴婦百貨 信義區買得到！
碧昂絲今年獲得葛萊美獎時曾穿上一套華麗的訂製禮服，而這套禮服正出自巴黎時裝品牌Balmain之手，並是由碧昂絲親自向品牌創意總監Olivier所訂製，在韓國也有宣美、孫娜恩、朴素丹等明星喜愛，在台灣由美之心所代理，並於近期正式拓點信義區，在Bellavita寶麗廣場開設全台首家專門店。
延續巴黎Saint-Honoré旗艦店的設計風格，Bellavita專門店採用巴黎式「Hôtel Particulier」私人法式宅邸為發想，並從「凡爾賽宮鏡廳（Galeriedes Glaces）」 得到啟發。一旦踏入黑、金交錯的拱門，室內空間並採用大量的天鵝絨、木紋地板與銀色鏡片元素交織。
由創辦人Pierre Balmain創立於1945年的Balmain，原本具有鮮明的女性特質與精巧的奢華風格為DNA，現任創意總監Olivier Rousteing並已於現職掌舵長達12年，為品牌注入了新法式風格，並在古典基礎上調和了21世紀文化與年輕世代思維。據了解，專賣店將在4月11日正式開幕，更多詳情，亦可電洽Balmain Bellavita寶麗廣場專門店：02-2722-1618。
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