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限時3天霜淇淋買1送1又來了 再加碼哈根達斯迷你杯2件139元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
3月17日至3月19日限時3天，全盈+PAY限定Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
3月17日至3月19日限時3天，全盈+PAY限定Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供

迎接318「國際早餐日」，全家提供超過百種39元至69元的早餐組合，也同步推出金飯糰全品項、蒸包系列第2件6折活動；趁著週末天氣好，全家也再度推出全盈+PAY限定買1送1活動，3月17日至3月19日限時3天，使用全盈+PAY支付購買全家Fami!ce霜淇淋、Let’s Café大杯特濃美式、SAKImoto嵜本玉米濃湯買1送1超值優惠；另外還有全家會員限定活動，Häagen-Dazs指定迷你杯2件139元，以及在全家會員APP也同步推出Häagen-Dazs集章趣活動，有機會將限量保冷袋、收納箱免費帶回家。而下週將迎來6天上班日，全家也幫大家超前部署，從週一就推出單品美式、SAKImoto嵜本玉米濃湯買1送1活動，先幫大家補充元氣。

早餐喜歡吃飯糰的民眾，別錯過即日起至3月21日全家推出金飯糰全品項第2件6折及指定包子任選第2件6折的優惠活動；此外，因應家庭需求，即日起至4月4日同推匠土司家庭號搭配光泉鮮乳936ml只要109元的優惠價。

天氣太熱、心情不好，隨時想吃甜甜療癒自己的民眾，即日起至3月19日也推出全家會員限定，Häagen-Dazs指定迷你杯系列2件139元活動，包含基本款的草莓、香草、巧克力，以及特別口味的藍莓塔、紅絲絨起司蛋糕等10種口味，一定要囤起來。另外，全家會員APP也同步推出Häagen-Dazs集章趣活動，即日起至4月4日，凡購買Häagen-Dazs迷你杯/雪糕任一件可集1個章，其中藍莓塔迷你杯/雪糕再加贈1個章，集滿6個章以上，就可兌換全家30元購物金，或是將限量環保杯、保冷袋、摺疊收納箱等生活居家好物免費帶回家。

3月17日至3月19日限時3天，全盈+PAY限定Let’ s Café特濃拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供
3月17日至3月19日限時3天，全盈+PAY限定Let’ s Café特濃拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供
國際早餐日，全家提供39元至69元，超過百種的早餐組合，滿足中西日韓式等不同口味的需求。圖／全家便利商店提供
國際早餐日，全家提供39元至69元，超過百種的早餐組合，滿足中西日韓式等不同口味的需求。圖／全家便利商店提供
響應國際早餐日，即日起至3月21日，金飯糰全品項第2件6折。圖／全家便利商店提供
響應國際早餐日，即日起至3月21日，金飯糰全品項第2件6折。圖／全家便利商店提供
即日起至3月19日，哈根達斯指定迷你杯系列推出2件139元活動。圖／全家便利商店提供
即日起至3月19日，哈根達斯指定迷你杯系列推出2件139元活動。圖／全家便利商店提供

早餐 草莓

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