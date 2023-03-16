限時3天霜淇淋買1送1又來了 再加碼哈根達斯迷你杯2件139元

迎接318「國際早餐日」，全家提供超過百種39元至69元的早餐組合，也同步推出金飯糰全品項、蒸包系列第2件6折活動；趁著週末天氣好，全家也再度推出全盈+PAY限定買1送1活動，3月17日至3月19日限時3天，使用全盈+PAY支付購買全家Fami!ce霜淇淋、Let’s Café大杯特濃美式、SAKImoto嵜本玉米濃湯買1送1超值優惠；另外還有全家會員限定活動，Häagen-Dazs指定迷你杯2件139元，以及在全家會員APP也同步推出Häagen-Dazs集章趣活動，有機會將限量保冷袋、收納箱免費帶回家。而下週將迎來6天上班日，全家也幫大家超前部署，從週一就推出單品美式、SAKImoto嵜本玉米濃湯買1送1活動，先幫大家補充元氣。

早餐喜歡吃飯糰的民眾，別錯過即日起至3月21日全家推出金飯糰全品項第2件6折及指定包子任選第2件6折的優惠活動；此外，因應家庭需求，即日起至4月4日同推匠土司家庭號搭配光泉鮮乳936ml只要109元的優惠價。