快訊

經典賽／張育成登大聯盟官網 紅襪教頭：他強壯了許多

陸委會宣布3月25日起開放小三通中轉 國人、陸配皆可搭

李全教挨轟黑金退出了 國民黨選策會增聘謝龍介、蘇清泉

「美少女戰士」音樂劇卡司公開 演藝新星、前寶塚成員都加入

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「美少女戰士」音樂劇卡司公告，四月正式開演。圖／聯合數位文創 提供
「美少女戰士」音樂劇卡司公告，四月正式開演。圖／聯合數位文創 提供

日本2.5次元音樂劇「美少女戰士」下個月初登台開演，消息一出讓全台灣美少女戰士粉絲全體動員搶票，而除了2.5次元特殊演出形式，最令人好奇的就是卡司陣容，上週公告後也再次激起搶票潮，讓觀眾期待不已。

這次來台演出的「美少女戰士」音樂劇的八名主要演員，經驗匯集電視、電影、舞台劇、音樂劇，以及出身「寶塚歌劇院」的超強實力人選，其中「水手月亮」由知名舞台劇演員古賀夏希演出、「水手水星」由偶像團體「OBP」成員COCONA飾演、「水手火星」為舞台劇及電視劇演員出身的二宮響子、「水手木星」山崎紫生、「水手金星」後藤紗亞彌，演出「貝莉爾女王」的平湯樹里是從日本地位最高的寶塚歌劇院出身、而「燕尾服蒙面俠」則由日本超人氣劇場演員立道梨緒奈飾演。以上演員皆首次在台灣演出，邀請觀眾一同感受全女子陣容魅力。

由聯合數位文創主辦之「美少女戰士」2.5次元音樂劇，四月七日至四月九日於台北國父紀念館演出，最低優惠八八折起，購票請上udn售票網（ https://reurl.cc/oZlaM3），客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。

音樂劇 日本 歌劇院

延伸閱讀

世界經典名著改編！「小王子」音樂劇4月台北空總好評開演

斥資2千萬泰國拍台8！王振復跳槽三立超豪華卡司曝光

三年前開拍、延遲一年上映！IU、朴敘俊《Dream》上映日是這天　卡司劇情快預習

Steam極度好評紳士《月之鏡：慾望之館》女友分手不哭不哭 洛式瑟蕉趴讓弟弟代替你流淚

相關新聞

拿坡里「1公斤腿排桶」現賺201元！披薩＋炸雞省190

清明連假即將到來，「拿坡里」自即日起推出多款優惠方案，其中「大披薩＋6塊炸雞」特價499元，「1公斤腿排桶」特價369元...

高雄駁二超夯沉浸式體驗！從陸地到空中「微醺列車」、「FLIGHT」 通往心中目的地

來自台北的體驗設計團隊驚喜製造，此次與聯合數位文創攜手合作，於高雄駁二推出全新作品「落日轉運站」，在各大社群掀起一波討論，網友們紛紛表示「第一次接觸沉浸式體驗，細節做得好真實太超值了」、「在台北就體驗過微醺大飯店，這次的微醺列車也沒讓我失望」。展期更從原訂 4 月中，好評加開一路延長至 2023/8/31 ，將陪伴南部朋友大玩今年暑假！

「美少女戰士」音樂劇卡司公開 演藝新星、前寶塚成員都加入

日本2.5次元音樂劇「美少女戰士」下個月初登台開演，消息一出讓全台灣美少女戰士粉絲全體動員搶票，而除了2.5次元特殊演出形式，最令人好奇的就是卡司陣容，上週公告後也再次激起搶票潮，讓觀眾期待不已。

2023精彩展演推薦—《絕美之島-縮時台灣映像誌》即日啟售！

科文双融將於双融域AMBI SPACE ONE隆重推出全新展覽《絕美之島-縮時台灣映像誌》，將超高畫質縮時攝影融合台灣經典曲目而成的沉浸式全新創作，帶領觀眾認識我們所熟悉，但不知道的台灣。從北到南，穿越高山到海岸，台灣每個地方都有其獨特的美麗風景，猶如一幅幅繽紛的畫卷展現在眼前，無論您身在何處，都值得來一趟「絕美之島」，親自感受這壯闊之美。

鳳凰女展招牌笑容 金獎卡司助攻為蕭邦傳遞正能量

奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）自2021年起成為瑞士珠寶鐘表蕭邦（Chopard）品牌大使，以迷人...

邵雨薇站台女鞋D+AF台中最大店開幕 笑稱「進來店裡就像是我的鞋櫃」

電商起家的流行女鞋品牌D+AF進駐台中LaLaport購物商場，打造品牌全台最大門市。開幕當天，代言人邵雨薇也特地南下站台，初次逛店的她，也說「這裡也太大了，好像皇宮一樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦