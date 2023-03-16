「美少女戰士」音樂劇卡司公開 演藝新星、前寶塚成員都加入
日本2.5次元音樂劇「美少女戰士」下個月初登台開演，消息一出讓全台灣美少女戰士粉絲全體動員搶票，而除了2.5次元特殊演出形式，最令人好奇的就是卡司陣容，上週公告後也再次激起搶票潮，讓觀眾期待不已。
這次來台演出的「美少女戰士」音樂劇的八名主要演員，經驗匯集電視、電影、舞台劇、音樂劇，以及出身「寶塚歌劇院」的超強實力人選，其中「水手月亮」由知名舞台劇演員古賀夏希演出、「水手水星」由偶像團體「OBP」成員COCONA飾演、「水手火星」為舞台劇及電視劇演員出身的二宮響子、「水手木星」山崎紫生、「水手金星」後藤紗亞彌，演出「貝莉爾女王」的平湯樹里是從日本地位最高的寶塚歌劇院出身、而「燕尾服蒙面俠」則由日本超人氣劇場演員立道梨緒奈飾演。以上演員皆首次在台灣演出，邀請觀眾一同感受全女子陣容魅力。
由聯合數位文創主辦之「美少女戰士」2.5次元音樂劇，四月七日至四月九日於台北國父紀念館演出，最低優惠八八折起，購票請上udn售票網（ https://reurl.cc/oZlaM3），客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。
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