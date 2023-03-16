「美少女戰士」音樂劇卡司公開 演藝新星、前寶塚成員都加入

科文双融將於双融域AMBI SPACE ONE隆重推出全新展覽《絕美之島-縮時台灣映像誌》，將超高畫質縮時攝影融合台灣經典曲目而成的沉浸式全新創作，帶領觀眾認識我們所熟悉，但不知道的台灣。從北到南，穿越高山到海岸，台灣每個地方都有其獨特的美麗風景，猶如一幅幅繽紛的畫卷展現在眼前，無論您身在何處，都值得來一趟「絕美之島」，親自感受這壯闊之美。

2023-03-16 16:20