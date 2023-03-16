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高雄駁二超夯沉浸式體驗！從陸地到空中「微醺列車」、「FLIGHT」 通往心中目的地

聯合新聞網／ 聯合數位文創
沉浸式體驗「落日轉運站」。圖片來源／驚喜製造
沉浸式體驗「落日轉運站」。圖片來源／驚喜製造

來自台北的體驗設計團隊驚喜製造，此次與聯合數位文創攜手合作，於高雄駁二推出全新作品「落日轉運站」，在各大社群掀起一波討論，網友們紛紛表示「第一次接觸沉浸式體驗，細節做得好真實太超值了」、「在台北就體驗過微醺大飯店，這次的微醺列車也沒讓我失望」。展期更從原訂 4 月中，好評加開一路延長至 2023/8/31 ，將陪伴南部朋友大玩今年暑假！

高雄最新沉浸式體驗「落日轉運站」三大亮點：好喝好玩還很好拍

亮點一：兩項沉浸式作品，讓你感官大開

此次從轉運樞紐的概念出發，帶來兩項交通工具為主題的沉浸式體驗作品，包含「微醺列車 The Great Tipsy : Bon Voyage」，以及英國倫敦團隊的「FLIGHT 無光飛航」，準備帶領觀眾進入奇幻異世界。

「微醺列車」製作規格再突破。圖片來源／驚喜製造
「微醺列車」製作規格再突破。圖片來源／驚喜製造
「微醺列車」製作規格再突破：不同角色、多重結局，待你踏上列車拼湊真實樣貌

不僅在空間設計上顛覆認知，每個看似普通的牆面、窗戶、掛畫⋯⋯都可能是奇幻空間的入口。同時，在劇情設計上也有所突破，結局將透過觀眾們的選擇來決定。過程中你將飲用一杯微醺特調，在微醺之際，關於這台列車與角色們的秘密，一切都將逐漸清晰。

「FLIGHT 無光飛航」。圖片來源／驚喜製造
「FLIGHT 無光飛航」。圖片來源／驚喜製造
「FLIGHT 無光飛航」：戴上耳機置身於黑暗中，你將如何區分真實？

由英國團隊 DARKFIELD 所創作的「FLIGHT 無光飛航」，這項經典作品曾於倫敦、墨爾本、首爾等地巡演，累積國際好評。此次首度降落台灣，還原機艙真實樣貌，並透過氣動裝置技術處理，模擬飛行時的體感，給予觀眾最擬真的飛行體驗。每位旅客將配戴 360 度環繞耳機，透過細膩的聲音設計，創造遠近細節的空間感，尤其在無光環境中，所有感官將變得更加敏銳。

限量落日啤酒與專屬徽章。圖片來源／驚喜製造
限量落日啤酒與專屬徽章。圖片來源／驚喜製造

亮點二：限量落日啤酒與專屬徽章

「落日轉運站」與金色三麥獨家聯名合作推出限量落日啤酒，入口可以嘗到桂花清爽的甜味，並夾帶著微酸的口感。在酒標設計上也富有巧思，當酒瓶放正時為落日，酒瓶反過來則為日出。同時，還有限量高質感落日徽章非常值得收藏。（警語：未滿十八歲禁止飲酒）

亮點三：各大售票平台優惠進行中

此次「落日轉運站」更與兩大旅遊平台 KKday 與 Klook 合作，推出多項優惠票種，如「FLIGHT 無光飛航》的機加酒四人票與 9 折六人同行票，提供更優惠的票種組合可供觀眾選擇！


購票資訊

落日轉運站 Sunset Terminal

活動地點｜ 駁二藝術特區蓬萊區B10倉庫

購票連結｜ https://utm.to/4tand9

優惠資訊｜官網限定優惠，購買雙作品套票輸入「udnsunset」再折100元

總策劃：驚喜製造 Surprise Lab

共同主辦：聯合數位文創、天使放大

共同策劃：風狗浪

協力策劃：DARKFIELD

指定旅宿夥伴：城市商旅、承億酒店

旅遊夥伴： KKdayKlook

造飛機夥伴：榖米機工、真空制作、苰莆室內裝修

造火車夥伴：有直感空間設計工作室、木罐子設計製作

特別感謝：SUNMAI 金色三麥、方陣聯合、駁二藝術特區、TopTime急速時刻

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

團隊

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