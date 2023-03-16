2023精彩展演推薦—《絕美之島-縮時台灣映像誌》即日啟售！

科文双融將於双融域AMBI SPACE ONE隆重推出全新展覽《絕美之島-縮時台灣映像誌》，將超高畫質縮時攝影融合台灣經典曲目而成的沉浸式全新創作，帶領觀眾認識我們所熟悉，但不知道的台灣。

從北到南，穿越高山到海岸，台灣每個地方都有其獨特的美麗風景，猶如一幅幅繽紛的畫卷展現在眼前，無論您身在何處，都值得來一趟「絕美之島」，親自感受這壯闊之美。

新銳攝影師馮業輝。圖片出處／馮業輝 “新銳攝影師馮業輝歷時七年，用影像紀錄台灣獨特山川景緻及四季變化！”

展覽集結來自馬來西亞的新銳攝影師馮業輝歷時七年走遍全台，累積超過10萬公里路程，注入無盡熱情與決心所拍攝出震撼至極的縮時影像作品。

遍覽嘉明湖、馬祖藍眼淚、綠島、大台北夜景等你我熟悉的場景，透過他獨特的視角，呈現您無法想像的台灣之美。

灣聲樂團。圖片出處／灣聲樂團 “灣聲樂團重新演繹台灣代表性曲目，呈獻本土內涵與感動的沉浸樂章！”

除了震撼人心的絕美影像外，音樂則由長期耕耘台灣在地音樂文化的灣聲樂團演繹經典曲目，伴隨著縮時影像作品相輔相成，帶來感動的共鳴，牽動著觀者的情緒。

展覽現場除了體驗經典的演奏版本外，灣聲樂團—李哲藝總監更特別為展覽量身打造「環境音效」，搭配双融域AMBI SPACE ONE獨特的16.1聲道環繞式音場，用聽覺實際感受雲霧繚繞山間的靜謐或是綠蔭樹影間微風拂動，彷彿身歷其境，滿足迥然不同的視聽享受。

《絕美之島-縮時台灣映像誌》全沉浸體驗展打造獨特的繽紛景象，引領觀眾認識我們熟悉，但不知道的台灣。透過多元體驗傳達在地情感，呈現台灣最美麗的人文風景。







絕美之島即日起震撼啟售！3/15~6/1早鳥優惠實施中！

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★更多展演訊息請至双融域AMBI SPACE ONE官網： https://www.ambispace.com.tw

*歡迎企業、團體、旅行社洽談專屬優惠方案或團購需求，即刻電洽双融域：02-2700-2118分機305或307

*主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利







《絕美之島-縮時台灣映像誌》全沉浸體驗展

▌展覽日期：2023/6/2~7/9

平日-11:00~18:00

假日-13:30~18:00

*最後入場時間：17:30

▌地點：双融域AMBI SPACE ONE(台北101五樓 觀景台售票口旁-台北市信義區信義路五段7號5樓)

▌主辦單位：科文双融、双融域AMBI SPACE ONE