一期一會必訪絕景！LV、DIOR大秀旅遊口袋名單收起來

全球疫情解封，所有人都迫不及待要去造訪心心念念已經很久的景點清單，顯然時尚品牌也不例外。旅行精神為品牌DNA的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）本周宣布，2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）博羅梅歐群島（Isole Borromee）的美麗島（Isola Bella）舉辦；每年秋季女裝都會探索世界各地不同工藝的DIOR，也宣布將於印度孟買的歷史遺跡印度門（Gateway of India）舉辦3月30日的大秀。

對DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri而言，每個系列都是連繫不同工藝領域、古老傳統和具前瞻性創新手法的全新契機。此次在馬哈拉施特拉邦政府觀光旅遊局的支持下來到印度門舉辦，在向印度的傳統與刺繡工藝致敬之外，也同時希望聚焦品牌與孟買當地的Chanakya工坊的深厚的情誼：這個創立於1986年的工坊長期傳承傳統服裝工藝，並於2016年開始致力於培訓女性工匠、透過提供就業機會提升女性地位 — 理念與長期關注女性生活的Maria Grazia Chiuri不謀而合。印度門是為紀念英王喬治五世訪印而於20世紀初建造。