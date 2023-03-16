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迎南韓BP旋風 高雄飯店搶攻商機 穿黑粉2色用餐88折

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄福華飯店攜手知名威士忌品牌推出LISA限定版調酒。圖／福華大飯店提供
高雄福華飯店攜手知名威士忌品牌推出LISA限定版調酒。圖／福華大飯店提供

韓國人氣女團BLACKPINK周末在高雄開唱，飯店業搶攻商機，只要穿粉色或黑色服飾配件到和逸飯店中山館用餐即享午、晚餐88折；入住高雄福華大飯店的房客憑券能免費兌換威士忌品牌推出的「LISA款調酒」。

BLACKPINK世界巡迴演唱會3月18、19日在高雄世運主場館開唱，預計湧入大批歌迷，迎接這波演場會熱潮，和逸飯店中山館Cozzi THE Roof餐廳特別企畫系列餐飲活動致敬，其中「粉墨狂饗」茶點組以粉色及黑色的特製茶點呼應BLACKPINK代表色，下午茶時段限量供應，且來客穿粉色及黑色系服飾或配件，即享午、晚餐88折。另即日起至4月30日，只要持有BLACKPINK、張惠妹、五月天演唱會票根或購買憑證，即享午、晚餐9折優惠。

走時尚英倫風的高雄福華大飯店5樓七賢吧，則攜手威士忌王子Chivas Regal起瓦士品牌，即起至3月19日9推出期間限定的「LISA款調酒」，這款調酒除在七賢吧限定販售之外，活動期間入住高雄福華的房客也可憑券兌換，兌完即止。

高雄福華飯店表示，3月18日七賢吧及30樓Smile One精緻涮涮鍋營業時間均延長到凌晨12點，歌迷看完演場會回到飯店，可繼續續攤。即起至6月底，持演唱會或藝文活動票根在高雄福華大飯店各餐廳消費，可享平日85折、假日9折優惠。

※提醒您：禁止酒駕、飲酒過量，有害健康

應援南韓人氣女團BLACKPINK，和逸飯店・高雄中山館推出「粉墨狂饗茶點組合」。圖／和逸飯店提供
應援南韓人氣女團BLACKPINK，和逸飯店・高雄中山館推出「粉墨狂饗茶點組合」。圖／和逸飯店提供
IG知名網紅莫葵Vika身穿浪漫粉色服裝，頭戴蝴蝶結髮飾呼應南韓超人氣女團主題，在和逸飯店高雄中山館坐擁港景，享受午茶。圖／和逸飯店提供
IG知名網紅莫葵Vika身穿浪漫粉色服裝，頭戴蝴蝶結髮飾呼應南韓超人氣女團主題，在和逸飯店高雄中山館坐擁港景，享受午茶。圖／和逸飯店提供
高雄福華飯店攜手知名威士忌品牌推出LISA限定版調酒。圖／福華大飯店提供
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BLACKPINK 演唱會 餐廳

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