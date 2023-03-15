只有1天！COLD STONE「桶冰買1送1」 2款新冰開賣

連鎖冰淇淋「酷聖石（Cold Stone）」將於3月17日舉行桶裝分享日，當日可享Ours／Mine桶裝「買1送1」的優惠，包括7-ELEVEN複合店COLD STONE專區也將首度參與優惠。另外Cold Stone也將推出「濃厚!草莓冰心蛋糕」與｢焦糖布丁冰銅燒｣新品，活動期間現享2件8折、5件75折優惠。

3月17日當日至酷聖石冰淇淋門市，可享Ours/Mine桶裝「買1送1」優惠（價低者為贈送品項，不含脆餅）。超過250店7-ELEVEN複合店COLD STONE專區也首次加入桶裝分享日，當日享樂桶「買1送1」（價低者為贈送品項，不含脆餅）。

COLD STONE自3月22日起，還於7-ELEVEN推出兩款新品。其中「濃厚!草莓冰心蛋糕」使用粉嫩色系的雙重莓果蛋糕，搭配COLD STONE草莓冰淇淋夾心、草莓果醬，每一口都有濃厚莓果風味。首次聯名統一布丁所打造的「焦糖布丁冰銅鑼」則是以經典香奶冰淇淋加入統一布丁製成布丁冰淇淋夾心，夾上一層焦糖片，並加上鬆軟餅皮，複製出經典滋味。