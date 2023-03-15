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不只繡球花漾香氛！佐登妮絲抗老成分獲日內瓦發明獎

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
珍朵絲特新推出的繡球花漾香氛系列。圖／佐登妮絲提供
珍朵絲特新推出的繡球花漾香氛系列。圖／佐登妮絲提供

打造全台最強歐式城堡的佐登妮絲，其實該座城堡也是佐登妮絲的美容生技園區，持續開發出全新保養品，並探索全新抗老成分，有著全球獨家的原料Craitas JD®，獲得日內瓦發明獎「金獎/特殊獎」，還跟日本近畿大學實驗室合作專利成分Bactiveix-5，讓保養品使用後真的有效。另外也配合城堡的浪漫紫色，旗下自然植萃保養品牌珍朵絲特，也推出繡球花漾香氛系列產品，讓大家去城堡玩耍時，還能順便變美麗。

佐登妮絲目前當紅保養品為龍血超微修護系列，採用秘魯龍血樹脂萃取液、深海海藻萃取及保加利亞玫瑰花水，運用奈米包覆技術，能夠深度釋放活性成分，也獲得不少研究證實，相關產品也獲得韓國WiC「金獎」、國家生醫殊榮「SNQ國家品質標章」等。

在芳香部分也有新品推出，呼暢護隨精油以天竺葵、檸檬和尤加利精油為主，可以提升空氣品質，亮采複方精油則綜合廣藿香、絲柏、薰衣草、橙花、一縷萃煉芳香等，能夠喚醒心靈。

近期也進口日本的魚鱗膠原蛋白，製成膠原蛋白青春精華94%原液，深層滋潤肌膚，以及玫瑰亮妍魚膠原蛋白飲，用吃的也能變美麗。

珍朵絲特新推出的繡球花漾香氛系列，採用日本繡球花葉萃取，搭配調香技術，包括有身體洗目系列、香氛蠟燭與香氛洗衣錠，讓春天居家充滿花香的浪漫氛圍。

佐登妮絲膠原蛋白青春精華94%原液。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲膠原蛋白青春精華94%原液。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲BA-5 肌密抗皺精華露。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲BA-5 肌密抗皺精華露。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲龍血超微修護精華。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲龍血超微修護精華。圖／佐登妮絲提供
繡球花漾香氛洗衣錠，以單顆錠狀包裝取代傳統洗衣膠囊，輕巧好攜帶。圖／佐登妮絲提供
繡球花漾香氛洗衣錠，以單顆錠狀包裝取代傳統洗衣膠囊，輕巧好攜帶。圖／佐登妮絲提供

佐登妮絲

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