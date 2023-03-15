快訊

宏都拉斯邦交生變 疑與蔡總統訪美有關

不滿選策會！鍾沛君開出第一槍 宣布辭文傳會副主委

血癌病發不到1年…前台視主播劉忠繼癌逝 好友悲痛哀悼

十倍奉還！政府普發6,000元入帳「將來銀行」 消費加碼抽6萬N點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
將來銀行發起「十倍奉還」，政府普發6,000元變6萬N點。圖／將來銀行提供
將來銀行發起「十倍奉還」，政府普發6,000元變6萬N點。圖／將來銀行提供

搶攻政府普發6,000元商機，純網銀「將來銀行」搶先推出「十倍奉還」活動，用戶於活動期間內將6,000元指定入帳將來銀行帳戶，並於活動期間刷「將將卡」即可享抽6萬N點（1Ｎ點＝1元），新戶再享價值近千元的好康優惠。將來銀行指出，凡於政府「全民共享普發現金」網站上線後，選擇並完成入帳將來銀行帳戶，且於5月底前使用「將將卡」任刷1筆不限金額的交易，即符合抽6萬N點的資格，得獎名額多達10名。

除「十倍奉還」外，將來銀行還推出限時好康，即日起至3月29日，凡新開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定的客戶，可獲存款額度5萬元，加息最長90天的「Ｎ倍券」好禮，享受市場罕見的3.505％超高活儲利率，加息期間利息收入將高達432元。另外，前述新戶完成登記政府普發6,000元入帳將來銀行帳戶，並在5月底前使用「將將卡」單筆消費滿1,688元，可再獲回饋500Ｎ點，優惠價值加總近千元。

而因應報復性海外出遊潮，將來銀行也推出海外刷卡5％高回饋，且無需登錄、無限制特定通路，讓「將將卡」瞬間成為海外旅遊神卡。「將將卡」綁定icash Pay的好康也超級實用，每週五到週日在指定餐飲通路如星巴克、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜、21風味館、屋馬燒肉單筆消費滿百，可享10％ OPEN POINT點數回饋，週末吃吃喝喝輕鬆享高額回饋。

將來銀行表示，今年將持續推出更多安全、便利與超值的產品與服務，讓數位金融服務更無縫融入民眾生活中，期許將來銀行成為國人心中的最佳金融商品平台。

將來銀行發起「十倍奉還」，政府普發6,000元變6萬N點。圖／將來銀行提供
將來銀行發起「十倍奉還」，政府普發6,000元變6萬N點。圖／將來銀行提供

利息 客戶

延伸閱讀

竹北市發放紓困金 第1階段弱勢族群先受惠

潤泰新 擬減資一成

長虹去年EPS 9.82元 年增1.2倍

興富發去年EPS 2.29元 營運向上

相關新聞

絕美紫繡球花海拍到手軟！台灣最強歐式城堡讓人秒出國

被稱為台灣最強歐式城堡的嘉義「佐登妮絲城堡」，已經吸引百萬人次前來朝聖，為了讓大家再訪，佐登妮絲城堡即日起至4月30日，...

十倍奉還！政府普發6,000元入帳「將來銀行」 消費加碼抽6萬N點

搶攻政府普發6,000元商機，純網銀「將來銀行」搶先推出「十倍奉還」活動，用戶於活動期間內將6,000元指定入帳將來銀行...

獨家「限定款軟餅乾」！Aunt Stella首間形象店開幕

來自東京的手工餅乾「Aunt Stella（詩特莉）」即將於3月18日於台北東區商圈打造全台首間街邊門市。店內將獨家販售...

Uber Eats限時推優惠序號尋寶活動 隱藏版「加購」功能全台解鎖

以「今晚我想來點」、「吃的用的，就這樣點」接續帶起社群話題風潮的Uber Eats，今宣布全新品牌活動「Uber Eat...

最新曬腿神器？杜娃黎波、田小娟用這手提包配短裙搶鏡

韓流女團（G）I-DLE最有才華的全能型隊長田小娟，出席2023米蘭時裝周，就拎了FERRAGAMO 2023春夏系列最...

王淨驚艷Charles & Keith春夏新品 直說「把我活潑的那面都帶出來了！」

女星王淨因為電影「關於我和鬼變成家人的那件事」票房突破三億，擁有極高人氣，因此新加坡時尚品牌Charles & Keith上市春夏系列袋包與鞋履配件時，邀請她出席，並亮麗演繹新款。試穿新品的王淨透過撞色搭配，連她都忍不住說「感覺把我活潑的那面都帶出來了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦