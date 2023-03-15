十倍奉還！政府普發6,000元入帳「將來銀行」 消費加碼抽6萬N點

搶攻政府普發6,000元商機，純網銀「將來銀行」搶先推出「十倍奉還」活動，用戶於活動期間內將6,000元指定入帳將來銀行帳戶，並於活動期間刷「將將卡」即可享抽6萬N點（1Ｎ點＝1元），新戶再享價值近千元的好康優惠。將來銀行指出，凡於政府「全民共享普發現金」網站上線後，選擇並完成入帳將來銀行帳戶，且於5月底前使用「將將卡」任刷1筆不限金額的交易，即符合抽6萬N點的資格，得獎名額多達10名。

除「十倍奉還」外，將來銀行還推出限時好康，即日起至3月29日，凡新開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定的客戶，可獲存款額度5萬元，加息最長90天的「Ｎ倍券」好禮，享受市場罕見的3.505％超高活儲利率，加息期間利息收入將高達432元。另外，前述新戶完成登記政府普發6,000元入帳將來銀行帳戶，並在5月底前使用「將將卡」單筆消費滿1,688元，可再獲回饋500Ｎ點，優惠價值加總近千元。

而因應報復性海外出遊潮，將來銀行也推出海外刷卡5％高回饋，且無需登錄、無限制特定通路，讓「將將卡」瞬間成為海外旅遊神卡。「將將卡」綁定icash Pay的好康也超級實用，每週五到週日在指定餐飲通路如星巴克、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜、21風味館、屋馬燒肉單筆消費滿百，可享10％ OPEN POINT點數回饋，週末吃吃喝喝輕鬆享高額回饋。