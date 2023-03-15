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獨家「限定款軟餅乾」！Aunt Stella首間形象店開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
形象店獨家限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，每片80元。記者陳睿中／攝影
形象店獨家限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，每片80元。記者陳睿中／攝影

來自東京的手工餅乾「Aunt Stella（詩特莉）」即將於3月18日於台北東區商圈打造全台首間街邊門市。店內將獨家販售限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，還打造沙發包廂，方便民眾試吃、訂購，並且提供客制禮盒專區，打造更完整的購買體驗。

創立於1982年的Aunt Stella，目前在台共有20間百貨門市。即將開幕的全新分店「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」乃是品牌在台第21間，同時也是首間街邊門市。店面鄰近台北仁愛圓環，由II Design硬是設計操刀，透過大量原木、火窯磚、拱形、壁爐、星辰等元素，營造出都會中溫暖的美式居家感。

全新形象店特別打造獨家限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，以黑森林蛋糕為靈感，採用72%法芙娜巧克力與法國頂級依思尼奶油為主原料，並融入莓果茶粉、酒漬櫻桃乾、酸櫻桃乾點綴，還加入麻糬丁增添口感，每片80元，並以全新設計的手拿袋包裝，購買4片也可加價升級為精緻紙盒裝，滿足贈禮需求。

除此之外，形象店也設置婚禮主題長桌，並安排有「獨立式沙發包廂」，以雙層木盤提供8款經典餅乾、磅蛋糕與飲品，方便新人們在專人引領之下試吃、挑選適合的喜餅禮盒，同時還提供客制禮盒專區供賓客挑選。當日下訂、且折後滿30,000元以上，即獨家贈「老公公老婆婆密封罐組」1組。

針對贈禮需求，Aunt Stella也於全門市推出全新的「經典系列」與「彌月系列」禮盒。其中經典系列共3款品項，依內容售價720～1950元起；彌月系列則有2種品項，依內容售價520～650元起。

形象店設計「獨立式沙發包廂」，以雙層木盤提供8款經典餅乾、磅蛋糕與飲品，方便新人挑選喜餅。記者陳睿中／攝影
形象店設計「獨立式沙發包廂」，以雙層木盤提供8款經典餅乾、磅蛋糕與飲品，方便新人挑選喜餅。記者陳睿中／攝影
形象店店內設置有婚禮主題長桌，並陳列多種禮盒。記者陳睿中／攝影
形象店店內設置有婚禮主題長桌，並陳列多種禮盒。記者陳睿中／攝影
形象店獨家限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，每片80元。記者陳睿中／攝影
形象店獨家限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，每片80元。記者陳睿中／攝影
Aunt Stella全台首間街邊門市，即將於3月18日正式開幕。記者陳睿中／攝影
Aunt Stella全台首間街邊門市，即將於3月18日正式開幕。記者陳睿中／攝影

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