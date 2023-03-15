獨家「限定款軟餅乾」！Aunt Stella首間形象店開幕

來自東京的手工餅乾「Aunt Stella（詩特莉）」即將於3月18日於台北東區商圈打造全台首間街邊門市。店內將獨家販售限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，還打造沙發包廂，方便民眾試吃、訂購，並且提供客制禮盒專區，打造更完整的購買體驗。

創立於1982年的Aunt Stella，目前在台共有20間百貨門市。即將開幕的全新分店「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」乃是品牌在台第21間，同時也是首間街邊門市。店面鄰近台北仁愛圓環，由II Design硬是設計操刀，透過大量原木、火窯磚、拱形、壁爐、星辰等元素，營造出都會中溫暖的美式居家感。

全新形象店特別打造獨家限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，以黑森林蛋糕為靈感，採用72%法芙娜巧克力與法國頂級依思尼奶油為主原料，並融入莓果茶粉、酒漬櫻桃乾、酸櫻桃乾點綴，還加入麻糬丁增添口感，每片80元，並以全新設計的手拿袋包裝，購買4片也可加價升級為精緻紙盒裝，滿足贈禮需求。

除此之外，形象店也設置婚禮主題長桌，並安排有「獨立式沙發包廂」，以雙層木盤提供8款經典餅乾、磅蛋糕與飲品，方便新人們在專人引領之下試吃、挑選適合的喜餅禮盒，同時還提供客制禮盒專區供賓客挑選。當日下訂、且折後滿30,000元以上，即獨家贈「老公公老婆婆密封罐組」1組。