絕美紫繡球花海拍到手軟！台灣最強歐式城堡讓人秒出國

被稱為台灣最強歐式城堡的嘉義「佐登妮絲城堡」，已經吸引百萬人次前來朝聖，為了讓大家再訪，佐登妮絲城堡即日起至4月30日，推出「紫色浪漫季」，在園區內有著滿滿的紫色繡球花海，還搭配有「皇后下午茶」，又得要來拍到手軟了！

位於嘉義的佐登妮絲城堡，已經成為全台最夯景點，搭配嘉義瑞里的紫藤花季，在城堡園區內設置紫色浪漫祭，包括繡球花、薰衣草等超過千株的紫色花卉，點綴萬坪的歐洲花園，其中挑高的穹頂大廳，還有設計3.6公尺高的花卉藝術創作，呈現出花神祭典的主題。

而且業者還推薦最佳拍攝時段，就是傍晚時刻，伴隨日落餘暉，只要天氣好，天空呈現浪漫的橘紅色，搭配紫色花海，好拍照又美，還順便看夜景，讓來過的旅客，還能再來一次。