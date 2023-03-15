快訊

宏都拉斯邦交生變 疑與蔡總統訪美有關

不滿選策會！鍾沛君開出第一槍 宣布辭文傳會副主委

血癌病發不到1年…前台視主播劉忠繼癌逝 好友悲痛哀悼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

絕美紫繡球花海拍到手軟！台灣最強歐式城堡讓人秒出國

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
全台最強歐式城堡，打造出紫色花海，讓人拍到手軟。圖／佐登妮絲提供
全台最強歐式城堡，打造出紫色花海，讓人拍到手軟。圖／佐登妮絲提供

被稱為台灣最強歐式城堡的嘉義佐登妮絲城堡」，已經吸引百萬人次前來朝聖，為了讓大家再訪，佐登妮絲城堡即日起至4月30日，推出「紫色浪漫季」，在園區內有著滿滿的紫色繡球花海，還搭配有「皇后下午茶」，又得要來拍到手軟了！

位於嘉義的佐登妮絲城堡，已經成為全台最夯景點，搭配嘉義瑞里的紫藤花季，在城堡園區內設置紫色浪漫祭，包括繡球花、薰衣草等超過千株的紫色花卉，點綴萬坪的歐洲花園，其中挑高的穹頂大廳，還有設計3.6公尺高的花卉藝術創作，呈現出花神祭典的主題。

而且業者還推薦最佳拍攝時段，就是傍晚時刻，伴隨日落餘暉，只要天氣好，天空呈現浪漫的橘紅色，搭配紫色花海，好拍照又美，還順便看夜景，讓來過的旅客，還能再來一次。

佐登妮絲城堡城堡是全台首座巴洛克風格綠建築美容生技園區，這次除了有花海，還有推出皇后下午茶，有酸甜不膩口的火焰蛋糕，與經典馬卡龍、各式小點心，配上濃郁果香的花果茶等，另外吉祥物「佐美喵家族」更攜手花仙子，不定時與大家快閃互動，另外也邀請在地泡泡藝術表演團隊，在兒童節連假推出泡泡藝術派對，另外只要設籍於嘉義，憑身分證在每月1日可享100元優惠價入園。

全台最強歐式城堡，打造出紫色花海，讓人拍到手軟。圖／佐登妮絲提供
全台最強歐式城堡，打造出紫色花海，讓人拍到手軟。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡以花神祭典為主題，穹頂大廳打造高達3.6公尺，全台最大的室內花卉藝術創作。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡以花神祭典為主題，穹頂大廳打造高達3.6公尺，全台最大的室內花卉藝術創作。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡以繡球花、薰衣草等各式花卉融合而成的紫色花毯，將超過萬坪的絕美歐式花園，打造全台浪漫爆棚「紫色浪漫季」。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡以繡球花、薰衣草等各式花卉融合而成的紫色花毯，將超過萬坪的絕美歐式花園，打造全台浪漫爆棚「紫色浪漫季」。圖／佐登妮絲提供
被紫色繡球花圍繞的幸福鐘塔，成戀人們的最佳打卡景點。圖／佐登妮絲提供
被紫色繡球花圍繞的幸福鐘塔，成戀人們的最佳打卡景點。圖／佐登妮絲提供

嘉義 佐登妮絲

延伸閱讀

長榮文苑嘉義酒店前道路 轎車疑擦撞客運後陷入火海

影集「和平歸來」嘉義大林萬國戲院18日夜 2集搶先看

爆滿花海美炸！集結全台3處「多彩九重葛」夯點，奶油白、桃紅花色交織好驚豔

抗旱…嘉義鹿草農會營造向日葵花海 周末辦音樂會帶動觀光休閒

相關新聞

絕美紫繡球花海拍到手軟！台灣最強歐式城堡讓人秒出國

被稱為台灣最強歐式城堡的嘉義「佐登妮絲城堡」，已經吸引百萬人次前來朝聖，為了讓大家再訪，佐登妮絲城堡即日起至4月30日，...

十倍奉還！政府普發6,000元入帳「將來銀行」 消費加碼抽6萬N點

搶攻政府普發6,000元商機，純網銀「將來銀行」搶先推出「十倍奉還」活動，用戶於活動期間內將6,000元指定入帳將來銀行...

獨家「限定款軟餅乾」！Aunt Stella首間形象店開幕

來自東京的手工餅乾「Aunt Stella（詩特莉）」即將於3月18日於台北東區商圈打造全台首間街邊門市。店內將獨家販售...

Uber Eats限時推優惠序號尋寶活動 隱藏版「加購」功能全台解鎖

以「今晚我想來點」、「吃的用的，就這樣點」接續帶起社群話題風潮的Uber Eats，今宣布全新品牌活動「Uber Eat...

最新曬腿神器？杜娃黎波、田小娟用這手提包配短裙搶鏡

韓流女團（G）I-DLE最有才華的全能型隊長田小娟，出席2023米蘭時裝周，就拎了FERRAGAMO 2023春夏系列最...

王淨驚艷Charles & Keith春夏新品 直說「把我活潑的那面都帶出來了！」

女星王淨因為電影「關於我和鬼變成家人的那件事」票房突破三億，擁有極高人氣，因此新加坡時尚品牌Charles & Keith上市春夏系列袋包與鞋履配件時，邀請她出席，並亮麗演繹新款。試穿新品的王淨透過撞色搭配，連她都忍不住說「感覺把我活潑的那面都帶出來了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦