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最新曬腿神器？杜娃黎波、田小娟用這手提包配短裙搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TWICE成員彩瑛、（G）I-DLE隊長田小娟與杜娃黎波拎FERRAGAMO 2023春夏系列最新的鏤空手提包。圖／FERRAGAMO提供
TWICE成員彩瑛、（G）I-DLE隊長田小娟與杜娃黎波拎FERRAGAMO 2023春夏系列最新的鏤空手提包。圖／FERRAGAMO提供

韓流女團（G）I-DLE最有才華的全能型隊長田小娟，出席2023米蘭時裝周，就拎了FERRAGAMO 2023春夏系列最新的鏤空手提包，超短迷你裙露出一雙大長腿和鏤空炫「腹」上衣，搭配黑色皮外套，一身黑色穿搭以不同材質的光澤營造層次，也和結合皮革和布料兩種材質的包款完美呼應；這也是另一女團TWICE成員彩瑛去年出席FERRAGAMO 2023春夏系列大秀時搶先上手的款式。日前被媒體封為新生代「危險系歌手」的杜娃黎波（Dua Lipa）也更在上周於紐約觀看NBA尼克隊時搶先手提2023早秋系列的皮革紅色帆布配色款，休閒中不失時髦。

FERRAGAMO 2023春夏系列的鏤空手提包，以海岸的優雅曲線為靈感，「我想從歷史典藏中尋找能被重新定義並貼近當代生活的設計。」新任創意總監Maximilian Davis說。這款別具辨識度的包的原始設計出自FERRAGAMO的典藏設計中一款1998年的獨特設計包款，經Maximilian Davis重塑和重繪，為之賦予一種現代外觀：Maximilian Davis運用兩種不同的材質打造更現代摩登的風格：包的外面採用硬挺的牛皮結構，內袋則採用耐磨的帆布材質，讓包款本身霧面與光澤皮革表面形成強烈對比。

FERRAGAMO全新鏤空系列包款，提供3種不同的尺寸、共4種顏色和材質組合，設計跨越性別，不論男女、身形大小，都能完美搭配。

田小娟於機場拎FERRAGAMO 2023春夏系列鏤空手提包出發前往米蘭參加時裝週。圖／FERRAGAMO提供
田小娟於機場拎FERRAGAMO 2023春夏系列鏤空手提包出發前往米蘭參加時裝週。圖／FERRAGAMO提供
韓國女團Twice成員孫彩瑛拎FERRAGAMO 2023春夏系列鏤空手提包出席品牌2023春夏時裝秀。圖／FERRAGAMO提供
韓國女團Twice成員孫彩瑛拎FERRAGAMO 2023春夏系列鏤空手提包出席品牌2023春夏時裝秀。圖／FERRAGAMO提供
田小娟於機場拎FERRAGAMO 2023春夏系列鏤空手提包出發前往米蘭參加時裝週。圖／FERRAGAMO提供
田小娟於機場拎FERRAGAMO 2023春夏系列鏤空手提包出發前往米蘭參加時裝週。圖／FERRAGAMO提供
Dua Lipa手提2023早秋系列鏤空包款現身紐約觀看NBA尼克隊比賽。圖／FERRAGAMO提供
Dua Lipa手提2023早秋系列鏤空包款現身紐約觀看NBA尼克隊比賽。圖／FERRAGAMO提供
迷你鏤空剪裁黑色皮革黑色帆布手提包，66,900元。圖／FERRAGAMO提供
迷你鏤空剪裁黑色皮革黑色帆布手提包，66,900元。圖／FERRAGAMO提供
田小娟於機場拎FERRAGAMO 2023春夏系列鏤空手提包出發前往米蘭參加時裝週。圖／FERRAGAMO提供
田小娟於機場拎FERRAGAMO 2023春夏系列鏤空手提包出發前往米蘭參加時裝週。圖／FERRAGAMO提供
大型鏤空剪裁黑色皮革黑色帆布手提包，81,900元。圖／FERRAGAMO提供
大型鏤空剪裁黑色皮革黑色帆布手提包，81,900元。圖／FERRAGAMO提供
迷你鏤空剪裁白色皮革白色帆布手提包，66,900元。圖／FERRAGAMO提供
迷你鏤空剪裁白色皮革白色帆布手提包，66,900元。圖／FERRAGAMO提供
中型鏤空剪裁黑色皮革米白帆布手提包，75,900元。圖／FERRAGAMO提供
中型鏤空剪裁黑色皮革米白帆布手提包，75,900元。圖／FERRAGAMO提供
迷你鏤空剪裁黑色皮革紅色帆布手提包，66,900元。圖／FERRAGAMO提供
迷你鏤空剪裁黑色皮革紅色帆布手提包，66,900元。圖／FERRAGAMO提供

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