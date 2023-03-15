純手工打造！德國拜雅頂級耳機系列登台 4特色新品搶市
擁有近百年歷史的德國拜雅Beyerdynamic在台發表4款頂級新品，包括純手工打造、為發燒友而生的聲音美學耳機Xelento Remote 2Gen、不錯過任何遊戲細節的電競寶典耳機MMX 150、首款真無線耳機Free BYRD，與造型獨特的揚聲器SPACE，結合高科技與聲音美學，滿足不同使用族群需求。發表會中更邀請工作生活娛樂都少不了耳機的重度使用者蔣偉文分享搶先試用心得，他表示「德國拜雅耳機精準的聲音與音場方位感，滿足我聽音樂與打電玩時的需求，不管是聽老歌還是K-POP，或是看電影、打電動，戴上耳機可以聽到以往沒發現的細緻音效，還能立刻辨識來自不同方位的敵人，聲音的穿透層次感非常令人驚艷。」
Beyerdynamic是將動圈單體導入耳機的先驅者，Xelento系列即是品牌經典款之一，全新的Xelento Remote 2Gen，擁有高科技複合金屬材質外殼、24K黃金品牌Logo並以純手工製作，搭載獨家的Beyerdynamic 11mm Tesla驅動單元，通過Hi-Res Audio高解析音質認証，使用鍍金插頭和鍍銀耳機線，加上MMCX可換線設計，還附上全新研發的7對不同尺寸的矽膠耳塞以及3對Comply記憶海綿耳塞，滿足不同耳型的佩戴與隔音需求。
升級版MMX150電競寶典頭戴式耳機線材與麥克風均採用了可插拔設計，並附上3.5mm與USB線材方便搭配不同裝置使用，內建音效晶片，在電玩情境中提供精準的聲音方位，雙向心型電容麥克風搭配通話增強模式，可清晰通話同時過濾雜音。品牌首款FreeBYRD真無線藍牙耳機則選用了10mm動圈單體，ANC/通透雙模式切換，藍牙5.2，支援SBC、AAC、aptX Adptive，防水等級為 IPX4，搭配充電盒續航最長可達30小時。而造型相當特別的SPACE揚聲器，扁平的飛碟造型設計，配備了1.5吋全頻揚聲器，360度智慧4麥克風DSP系統，使用時機身還有RGB燈效非常酷炫，可2台串聯使用，除了聽音樂，也支援Microsoft Teams、Zoom等會議軟體使用，商用、休閒模式自由切換。
今年起開始代理德國拜雅耳機的代理商沃福仕表示，現在透過全台目前約100間實體門市，台灣的發燒友們可以更貼近實際體驗產品的音效，預計今年將再拓展21間店鋪。
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