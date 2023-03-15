王淨驚艷Charles & Keith春夏新品 直說「把我活潑的那面都帶出來了！」

女星王淨因為電影「關於我和鬼變成家人的那件事」票房突破三億，擁有極高人氣，因此新加坡時尚品牌Charles & Keith上市春夏系列袋包與鞋履配件時，邀請她出席，並亮麗演繹新款。試穿新品的王淨透過撞色搭配，連她都忍不住說「感覺把我活潑的那面都帶出來了」。

第3度受邀參與Charles & Keith活動，王淨對於品牌的風格與設計都很熟悉，但隨著每季的流行元素不同，看到春夏新品的她，還是十分驚艷。王淨覺得Charles & Keith這季很有Y2K風潮的時尚感，有許多飽和繽紛的色彩運用，還說「顏色上的衝突感很適合春天」。雖然私下的王淨在穿著打扮上偏向簡約與中性，不過當活動上她以寶藍色洋裝搭配粉紅色鞋、包現身時，仍舊還是很心動，直說「感覺把我活潑的那面都帶出來了」。並私心推薦了女孩必入手的Petra微笑肩背包，認為圓弧的造型，相當可愛。王淨還一眼就愛上了Gabine刺繡鉚釘木屐鞋，還透露「活動定裝時，我私心是想穿這雙」，所以即便沒如願，還是會想打包帶回家。

王淨現身Charles & Keith活動，搭配了扭結流浪包2,390元、繞踝高跟涼鞋2,390元。記者曾智緯／攝影

Charles & Keith的春夏系列配件，從配色上就能清楚的感受到輕快愉悅的氛圍，以及充滿童趣感的設計。無論是鞋包，都有著明亮色彩、強烈線條感與可愛蓬鬆的輪廓，讓人愛不釋手。除了王淨推薦的款式之外，她在活動上搭配的繞踝高跟涼鞋，就有著搶眼的鞋跟樣式，而人氣的扭結流浪包，除了粉紅色之外更有粉藍的選擇。而帶有運動元素的撞色保齡球包，以及採用鋸齒鞋底的涼鞋，都是本季外出或旅行時的必備單品。

王淨現身Charles & Keith活動，搭配了扭結流浪包2,390元、繞踝高跟涼鞋2,390元。記者曾智緯／攝影

Charles & Keith Petra微笑肩背包，1,890元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Gabine真皮刺繡肩背包，4,690元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith繞踝高跟涼鞋，2,390元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith撞色保齡球包，價格未定。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith扭結流浪包，2,390元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Gabine刺繡鉚釘木屐鞋，3,990元。圖／Charles & Keith提供