在飯店客房野餐！南港老爺行旅全台唯一「熊讚」主題房

台北市吉祥物「熊讚Bravo！」再度現身南港老爺行旅，南港老爺二度攜手「熊讚Bravo！」，推出全台唯一「熊讚Bravo！聯名主題房」，即日起至12月31日，「熊讚環保房」每房3,199元起，贈送熊讚連帽浴巾乙條；「熊讚野餐房」每房5,299元起，贈送獨家野餐墊乙個，專案均含翌日Soft Kitchen自助式早餐兩客。

一進入主題樓層，調皮的熊讚就吊掛在牆面上Say Hello，延伸到主題廊道牆面，熊讚騎著單車，結合早期南港茶鄉時期地毯的花紋象徵種茶的梯田，彷彿熊讚騎車徜徉在陽光茶園之中，鼓勵旅人騎單車，一起減碳、綠色生活。

「熊讚野餐房」擁有大面積落地窗，搭配上熊讚可愛俏皮的模樣，為房間多了活潑趣味感，同時還有野餐道具，營造滿滿的儀式感，入住此房型即贈送飯店獨家設計野餐墊。「熊讚環保房」也是飯店隱藏版房型，斜角型的格局設計，特別有趣，搭配上熊讚主題床蓋布、靠枕，讓熊讚整晚擁抱一起入睡，入住此房型即贈送暢銷款熊讚連帽浴巾，另不提供一次性備品，與熊讚一起用行動愛地球。