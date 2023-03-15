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在飯店客房野餐！南港老爺行旅全台唯一「熊讚」主題房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「熊讚主題房」環保房3,199元起，贈送熊讚連帽浴巾。圖／南港老爺行旅提供
「熊讚主題房」環保房3,199元起，贈送熊讚連帽浴巾。圖／南港老爺行旅提供

台北市吉祥物「熊讚Bravo！」再度現身南港老爺行旅，南港老爺二度攜手「熊讚Bravo！」，推出全台唯一「熊讚Bravo！聯名主題房」，即日起至12月31日，「熊讚環保房」每房3,199元起，贈送熊讚連帽浴巾乙條；「熊讚野餐房」每房5,299元起，贈送獨家野餐墊乙個，專案均含翌日Soft Kitchen自助式早餐兩客。

一進入主題樓層，調皮的熊讚就吊掛在牆面上Say Hello，延伸到主題廊道牆面，熊讚騎著單車，結合早期南港茶鄉時期地毯的花紋象徵種茶的梯田，彷彿熊讚騎車徜徉在陽光茶園之中，鼓勵旅人騎單車，一起減碳、綠色生活。

「熊讚野餐房」擁有大面積落地窗，搭配上熊讚可愛俏皮的模樣，為房間多了活潑趣味感，同時還有野餐道具，營造滿滿的儀式感，入住此房型即贈送飯店獨家設計野餐墊。「熊讚環保房」也是飯店隱藏版房型，斜角型的格局設計，特別有趣，搭配上熊讚主題床蓋布、靠枕，讓熊讚整晚擁抱一起入睡，入住此房型即贈送暢銷款熊讚連帽浴巾，另不提供一次性備品，與熊讚一起用行動愛地球。

位於10樓大廳則有可愛的插畫家熊讚，若想帶點伴手禮，可在軟實力格閣找到喜愛的文創商品、飯店自有商品，推薦購買由飯店獨家設計的「熊讚野餐墊」、「熊讚杯墊」、「熊讚床蓋布」，限量銷售。

主題樓層廊道也有滿滿的熊讚。圖／南港老爺行旅提供
主題樓層廊道也有滿滿的熊讚。圖／南港老爺行旅提供
「熊讚主題房」野餐房5,299元起，贈送獨家熊讚野餐墊圖／南港老爺行旅提供
「熊讚主題房」野餐房5,299元起，贈送獨家熊讚野餐墊圖／南港老爺行旅提供

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