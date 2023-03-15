聽新聞
test
0:00 / 0:00
在飯店客房野餐！南港老爺行旅全台唯一「熊讚」主題房
台北市吉祥物「熊讚Bravo！」再度現身南港老爺行旅，南港老爺二度攜手「熊讚Bravo！」，推出全台唯一「熊讚Bravo！聯名主題房」，即日起至12月31日，「熊讚環保房」每房3,199元起，贈送熊讚連帽浴巾乙條；「熊讚野餐房」每房5,299元起，贈送獨家野餐墊乙個，專案均含翌日Soft Kitchen自助式早餐兩客。
一進入主題樓層，調皮的熊讚就吊掛在牆面上Say Hello，延伸到主題廊道牆面，熊讚騎著單車，結合早期南港茶鄉時期地毯的花紋象徵種茶的梯田，彷彿熊讚騎車徜徉在陽光茶園之中，鼓勵旅人騎單車，一起減碳、綠色生活。
「熊讚野餐房」擁有大面積落地窗，搭配上熊讚可愛俏皮的模樣，為房間多了活潑趣味感，同時還有野餐道具，營造滿滿的儀式感，入住此房型即贈送飯店獨家設計野餐墊。「熊讚環保房」也是飯店隱藏版房型，斜角型的格局設計，特別有趣，搭配上熊讚主題床蓋布、靠枕，讓熊讚整晚擁抱一起入睡，入住此房型即贈送暢銷款熊讚連帽浴巾，另不提供一次性備品，與熊讚一起用行動愛地球。
位於10樓大廳則有可愛的插畫家熊讚，若想帶點伴手禮，可在軟實力格閣找到喜愛的文創商品、飯店自有商品，推薦購買由飯店獨家設計的「熊讚野餐墊」、「熊讚杯墊」、「熊讚床蓋布」，限量銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言