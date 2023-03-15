蕾哈娜、凱特王妃都愛穿！這義大利高級鞋履巧秀透視美

一雙腳上的鞋履，常是全身造型中最搶眼、最「接地氣」的風格亮點。義大利製鞋品牌Gianvito Rossi過往受到無數歐洲王室如凱特王妃等愛用，近日再有蕾哈娜於奧斯卡金像獎頒獎典禮、2023 Apple Music Super Bowl場合中穿戴，美艷絕倫。品牌近日帶來2023春夏新品，透過極簡的輪廓結構、通透明亮的PVC系列與閃耀的寶石形狀切割，體現兼容於柔美與1970年代的摩登迷人。

包含Metropolis 70高跟涼鞋、Elle穆勒鞋、Crystal Drop高跟鞋等首波重點單品，Gianvito Rossi透過名為Plexi的PVC材質疊加上不對稱的幾何性狀，營造出夏日輕快與通透，並讓鞋履與腳背完美服貼，此外同風格的Cosmic穆勒鞋，則在低跟的果凍感香蕉跟內再藏有品牌名稱Gianvito Rossi的金屬圓環，是設計上的低調巧思。

一向輕盈的高跟鞋，有了寶石的加持則將更加迷人。Gianvito Rossi再運用了梨形或祖母綠形的切割水晶設計出Jaipur Mule穆勒鞋、Crystal Fever高跟涼鞋、Ribbon Candy高跟涼鞋，並為鞋款添加以輕奢意念，色彩更包含紅、黃、藍、綠與粉色，展現紅彩般的絢麗光譜。