有你共創 IP授權團隊 企圖打造台灣魔戒

當大家在討論ChatGPT是否會毀滅人類時，更應該思考的是，真正不能被AI複製學習的創作究竟有多少價值。這個價值，從專業的IP授權團隊角度，最能用商業變現的思維，給予創作者合適的發展策略。

有你共創旗下的IP授權團隊，以操作國際大型IP展覽商品經驗，擔任許多台灣原創IP操盤手，包含為全台最知名貓咪「黃阿瑪」開設「黃阿瑪的後宮生活相遇十週年小店舖」、「黃阿瑪冰菓室」。讓人傻傻分不清是蛞蝓還是雞的「奧樂雞五週年快閃店」、以日式昭和風格打造了「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」…等。多檔IP集結商品開發及快閃商店，讓創作不再只能滿足創作者本身的興趣，也不是只能單純透過社群平台接業配變現，而是真正的跨足消費市場，成為文創產業鍊重要一環，讓IP價值無限放大。

不同的IP型態，有不同的發展策略，由有你共創IP授權團隊獨家經紀的圖文工作者「黃色書刊」，以勇者動畫系列作品，獲得第57屆金鐘獎「最佳動畫節目」，勇者系列作品，是黃色書刊於2016年開始於個人臉書連載創作的四格漫畫，作品內容在勇者、魔族、村民的人物設定中反諷社會、暗喻人性，藉由圖文諷刺時事與社會現象。作品成功的改編成動畫，並獲金鐘肯定，這類的美式風格漫畫創作，在較傾向日系可愛風格的台灣市場難得一見，有你共創IP授權團隊總監謝旭恒表示：勇者動畫系列將持續踏出勇者步伐，於動畫、原創周邊、數位發行、遊戲運用等領域不斷展開，期待成為下一個被世界看見的台灣魔戒。

面對有潛力，但相對還在發展中的IP，有你共創也利用「打群架」的概念，將其集結在自有通路「有點市」的櫃位上，謝旭恒說：台灣每天都有許多新銳創作產出，這些新星IP經過團隊專業的分級判斷其發展潛力，許多璞玉雖然現階段粉絲量可能相對少，消費者認知度不高，但透過「有點市」通路以大帶小的策略，並規劃「有點新」的特別企劃，能讓這些新星IP有機會直接面對消費者，不但可以增加能見度，創作者也可以透過市場了解消費者喜好，進而對日後的商品設計或是圖像創作都有正向幫助。這是一個帶動產業鏈正向循環的好方式。未來，若養成到一個階段，這些IP也能獨立出版書籍、開設主題快閃店、製作動畫…，或授權到不同的商業渠道，對團隊及創作者本身，都是很大的鼓勵。

相對於日韓在IP授權市場中相當成熟也接近飽和，台灣市場有很大的發展空間，對於消費者而言，台灣的原創IP能更接地氣，並且有共通的語言、趣味梗，有國際IP無法取代的共感，有你共創的IP授權團隊相當看好這塊市場的發展性，也期待能為台灣創作者創造更大的市場價值。