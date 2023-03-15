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王淨認愛曹佑寧後首度現身時尚活動 自招「其實沒想過會被『實錘』」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女星王淨認愛曹佑寧後首度出席時尚活動。記者曾智緯／攝影
女星王淨認愛曹佑寧後首度出席時尚活動。記者曾智緯／攝影

女星王淨認愛曹佑寧後首度出席時尚活動，除了聊到日前到香港參與第16屆亞洲電影大獎（Asian Film Awards）很激動之外，對於媒體想問的感情事也不迴避，並以「好朋友」稱呼對方，並自招為何選擇公開戀情一事，言談中滿滿的粉紅泡泡，怎麼都藏不住。

剛從香港亞洲電影大獎頒獎典禮回台的王淨，行程依舊滿檔，馬上就出席了時尚活動，一身亮麗寶藍造型現身，連主持人都虧她「滿面春風」。被問到去香港參與電影頒獎，有什麼感觸，王淨表示「心情很激動」，因為看到從小到大的巨星，像是劉嘉玲梁朝偉，深深覺得「我們真的在同一個時空嗎？」其次，由於她跟男友曹佑寧都選在昨日（3/14）白色情人節時，在社群帳號分享了有著對方的「放閃照」，問她有特別慶祝與否？則表示，因為工作到很晚，所以「只有文字上的祝福」，還補充說到自己並不太過節，比較看重生日跟過年。席間，王淨眼尖看到其中的一位記者在包包上裝飾了「好孕」徽章，還仔細關心。立即就被其他媒體詢問，那會有好事近了嗎？還是準備也要懷孕？王淨則是略帶羞澀地笑說「並沒有」。

不僅如此，曹佑寧跟王淨最早是被網友直擊在日本「搭肩牽手」，並被抓包兩人都曬出「情人視角」的照片，因此男方先前已經先認愛。關於這部分，王淨則表示，本來也沒有要刻意隱瞞，加上兩個人個性相近，所以就說好大方承認，只是「其實沒想過會那麼快被『實錘』」。就像是他們在白色情人節曝光的照片一樣，王淨只要談及男友時，眼神裡總是流露出滿滿粉紅泡泡。

白色情人節 香港 電影 曹佑寧 劉嘉玲 梁朝偉

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